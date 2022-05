Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, befürwortet weitere große Zinserhöhungen, um die Inflation einzudämmen. "Wenn es in den kommenden Wochen keine signifikanten Veränderungen bei den Daten gibt, erwarte ich zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli", sagte Harker. "Danach rechne ich mit einer Reihe von Erhöhungen des Leitzinses in gemäßigtem Tempo, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegt".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 203.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 15,0

zuvor: 17,6

16:00 Index der Frühindikatoren April

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser April

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.918,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.898,75 -0,3%

Nikkei-225 26.398,42 -1,9%

Hang-Seng-Index 20.060,16 -2,8%

Kospi 2.591,80 -1,3%

Shanghai-Composite 3.075,58 -0,3%

S&P/ASX 200 7.066,80 -1,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Die ostasiatischen Aktienmärkte können sich der extrem schwachen Entwicklung an der Wall Street nicht entziehen. In den USA hatten Stagflationsängste für einen Ausverkauf und Indexverluste von 3,6 bis 5,1 Prozent gesorgt. Wie schon in den USA zu beobachten, weisen Aktien aus dem als besonders zinsempfindlich geltenden Techniksektor die größten Verluste auf. In Hongkong geht es beispielsweise für Meituan um 3,3 und für Alibaba um 5,1 Prozent nach unten. Tencent büßen 6,6 Prozent ein. Der Social-Media- und Videospielekonzern hat wegen regulatorischer Maßnahmen der Regierung, eines mauen Anzeigengeschäfts und hohen Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 51 Prozent berichtet - den größten seit dem Börsengang. In Sydney trotzen Aristocrat Leisure (+6,6%) der Abwärtsbewegung, nachdem der Hersteller elektronischer Spiele den Halbjahresgewinn um 48 Prozent gesteigert hat.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems knickten nach enttäuschenden Quartalszahlen und auch einen enttäuschenden Ausblick um 12,8 Prozent ein. Der Experte für Halbleiter-Design-Software Synopsys (+4,8%) übertraf in seinem zweiten Quartal umsatzseitig die Erwartung, verfehlte sie beim Gewinn aber trotz eines Anstiegs auf 294 von 195 Millionen Dollar. Dafür erhöhte Synopsys den Umsatz- wie auch den Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Bath & Body Works büßten 6,2 Prozent ein. Der Einzelhändler übertraf mit seinem rückläufigen Quartalsgewinn zwar die Erwartung und auch mit dem Umsatz, kündigte aber wegen beschleunigter Investitionen niedrigere Gewinne an. Under Armour zeigten sich mit einem Minus von 1,4 Prozent auf die Nachricht, dass Präsident und CEO Patrik Frisk am 1. Juni nach zwei Jahren von seinen Ämtern zurücktritt. Für Kohl's ging es um 4,4 Prozent nach unten. Der Einzelhändler hat einen Tag vor Vorlage der Quartalszahlen mitgeteilt, dass der Chief Marketing Officer und der Chief Merchandising Officer das Unternehmen verlassen werden. Im regulären Handel zuvor war der Kohl's-Kurs um 11 Prozent abgesackt, nachdem andere Einzelhändler schwache Geschäftszahlen vorgelegt hatten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.490,07 -3,6% -1164,52 -13,3%

S&P-500 3.923,68 -4,0% -165,17 -17,7%

Nasdaq-Comp. 11.418,15 -4,7% -566,37 -27,0%

Nasdaq-100 11.928,31 -5,1% -635,79 -26,9%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,02 Mrd

Gewinner 547 2.485

Verlierer 2.768 845

unverändert 108 110

Baisse - Stagflationsangst sorgte für einen breiten Ausverkauf mit panikartigen Zügen. Verstärkt wurde sie durch weitere schwache Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor. Marktteilnehmer verwiesen aber auch auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag als starken Belastungsfaktor. Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation für die Amerikaner schmerzhaft sein könne und signalisiert, dass die Fed auch eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen würde. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte derweil, dass die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise die Weltwirtschaft vor große Herausforderungen stellten. Das befeuerte die Sorgen, dass sich die immer weiter steigenden Kosten in die Bilanzen der Unternehmen fressen. So hatte der Einzelhändler Target (-24,9%) unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen berichtet. Im Gefolge ging es für Walmart um weitere 6,8 Prozent abwärts. Am Vortag war der Kurs nach ebenfalls enttäuschenden Quartalszahlen um 11,4 Prozent abgestürzt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,69 +0,4 2,69 196,0

5 Jahre 2,91 -4,8 2,96 164,9

7 Jahre 2,92 -9,1 3,02 148,5

10 Jahre 2,90 -9,2 2,99 138,6

30 Jahre 3,07 -11,0 3,18 117,0

Anleihen fanden wieder verstärkt Käufer, nachdem sie am Vortag noch kräftig verkauft worden waren. Die falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell hätten den Renditen am Vortag Rückenwind verliehen, aber Inflations- und Wachstumsängste Anleger nun wieder in Anleihen getrieben, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 % YTD

EUR/USD 1,0490 +0,3% 1,0463 1,0520 -7,7%

EUR/JPY 134,99 +0,5% 134,26 136,00 +3,1%

EUR/GBP 0,8481 +0,0% 0,8478 0,8481 +0,9%

GBP/USD 1,2372 +0,2% 1,2341 1,2406 -8,6%

USD/JPY 128,63 +0,2% 128,32 129,30 +11,8%

USD/KRW 1.275,11 -0,1% 1.276,00 1.267,74 +7,3%

USD/CNY 6,7621 +0,1% 6,7545 6,7533 +6,4%

USD/CNH 6,7781 -0,0% 6,7795 6,7621 +6,7%

USD/HKD 7,8480 -0,0% 7,8490 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,6998 +0,6% 0,6957 0,7012 -3,6%

NZD/USD 0,6334 +0,6% 0,6297 0,6356 -7,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.033,39 -0,4% 29.137,60 29.793,30 -37,2%

Der Dollar machte einen Teil seiner jüngsten Abgaben nach den Powell-Aussagen vom Vortag wett, der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,87 109,59 +0,3% 0,28 +49,8%

Brent/ICE 110,17 109,11 +1,0% 1,06 +43,8%

Nach einem volatilen Handel gaben die Ölpreise deutlich nach um bis zu 2,8 Prozent. Die Sorgen vor einer Rezession belasteten. Auch der überraschende Anstieg der wöchentlichen US-Öllagerdaten drückte. Hoffnungen auf eine möglicherweise bald wieder steigende chinesische Nachfrage wurden in den Hintergrund gedrängt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,19 1.816,61 -0,1% -2,43 -0,8%

Silber (Spot) 21,40 21,42 -0,1% -0,02 -8,2%

Platin (Spot) 931,90 938,90 -0,7% -7,00 -4,0%

Kupfer-Future 4,21 4,18 +0,7% +0,03 -5,5%

Der Goldpreis tendierte wenig verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

JAPAN

Japans Exporte sind im April den 14. Monat in Folge gestiegen. Sie kletterten auf Jahressicht um 12,5 Prozent, weniger stark als mit 13,9 Prozent erwartet. Im März hatte der Anstieg bei 14,7 Prozent gelegen. Derweil stiegen die Maschinenbauaufträge im Monatsvergleich um 7,1 Prozent, stärker als mit 3,7 Prozent geschätzt.

NATO-ERWEITERUNG

Die US-Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass der Widerstand der Türkei gegen einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann.

NEUSEELAND

Die neuseeländische Regierung geht in ihrer Budgetplanung davon aus, dass die Inflation noch mehrere Jahre lang hoch bleiben wird, während die Arbeitslosigkeit von einem Rekordtief aus ansteigt.

NORDKOREA

Die US-Regierung hat vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest während der am Donnerstag beginnenden ersten Asien-Reise von Präsident Joe Biden gewarnt. Das sei nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine "echte Möglichkeit". Laut einem südkoreanischen Parlamentsabgeordneten hat Nordkorea Vorbereitungen für einen Atomtest abgeschlossen. "Sie suchen nur noch nach dem richtigen Zeitpunkt", sagte Ha Tae Keung.

UKRAINE-KRIEG

Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach dreimonatiger Schließung wieder geöffnet.

CISCO SYSTEMS

