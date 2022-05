Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der US-Chiphersteller Broadcom führt laut Kreisen fortgeschrittene Verhandlungen über eine Akquisition des Softwareherstellers VMware. Die beiden Unternehmen erörtern eine Transaktion in bar und Aktien, die bald zustande kommen könnte, sofern die Gespräche nicht doch noch scheitern, wie informierte Personen sagten. Es wäre einer der größten Deals des Jahres. Die VMware Inc, die erst vor gut sechs Monaten aus Dell ausgegliedert wurde, hat einen Marktwert von 40 Milliarden US-Dollar. Broadcom kommt auf etwa 222 Milliarden Dollar. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über die Gespräche berichtet.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.933,50 +0,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.968,00 +1,1%

Nikkei-225 26.897,27 +0,6%

Hang-Seng-Index 20.320,59 -1,9%

Kospi 2.637,94 -0,1%

Shanghai-Composite 3.134,35 -0,4%

S&P/ASX 200 7.144,00 -0,0%

Uneinheitlich - Während in Tokio ermutigende Quartalsausweise japanischer Unternehmen als Stimmungsaufheller wirken, lastet auf den chinesischen Börsen die Befürchtung, dass die hohe Inflation und steigende Zinsen die Aussichten der Weltwirtschaft eintrüben. Verkauft werden in China vor allem Aktien von Spirituosenherstellern. Wuliangye Yibin fallen in Shenzhen um 2,7 Prozent, Kweichow Moutai geben in Schanghai um 1,3 Prozent nach. In Hongkong werden derweil wieder einmal die Technologiewerte abverkauft. Unter den Einzelwerten büßen Alibaba Health Information Technology fast 9 Prozent ein. Alibaba verbilligen sich um 4,6 Prozent. AAC Technologies geben um 6,3 Prozent nach und Shenzhou International Group um 6,8 Prozent. Der japanische Aktienmarkt wird vom Versicherungssektor angeführt. So verbessern sich Tokio Marine Holdings um fast 8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen optimistischen Ausblick gegeben und einen Aktienrückkauf angekündigt hat. Für Sompo geht es um 8 Prozent aufwärts. Der Versicherer hat den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 58 Prozent gesteigert und ebenfalls einen Aktienrückkauf angekündigt. Der Aktienmarkt in Sydney tendiert nach der Parlamentswahl vom Wochenende, aus der die sozialdemokratische Labor-Partei als Sieger hervorgegangen ist, kaum verändert. Marktteilnehmer erwarten unter der neuen Regierung zumindest keinen geldpolitischen Kurswechsel. Unter den Einzelwerten in Sydney legen die Aktien des neuseeländischen Molkereikonzerns A2 Milk um 2,8 Prozent zu. Das Unternehmen könnte von dem aktuellen Mangel an Babynahrung in den USA profitieren, meint die Citi.

US-NACHBÖRSE

Das Ende der Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für bestimmte Antikörper mit Wuxi Biologics hat die Aktie von Vir Biotechnology am Freitag im nachbörslichen Handel zeitweise stark belastet. Die Titel sackten um bis zu 9 Prozent ab, doch verringerte sich das Minus auf zuletzt 2,1 Prozent, denn andere Vereinbarungen zwischen den beiden Unternehmen bleiben bestehen, und die Entschädigungszahlungen dürften überschaubar bleiben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.261,90 +0,0% 8,77 -14,0%

S&P-500 3.901,36 +0,0% 0,57 -18,1%

Nasdaq-Comp. 11.354,62 -0,3% -33,88 -27,4%

Nasdaq-100 11.835,62 -0,3% -40,01 -27,5%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mio 1,11 Mrd

Gewinner 1.535 1.709

Verlierer 1.730 1.574

Unverändert 155 138

Wenig verändert - Auch zum Wochenausklang haben die Rezessionssorgen im Fokus gestanden. Nach einem volatilen Verlauf, mit zeitweise erneut kräftigen Abgaben, konnten sich die Indizes im späten Handel wieder erholen. Der S&P-500 war zwischenzeitlich in den Bärenmarktmodus gerutscht - definiert durch einen 20-prozentigen Einbruch seit dem jüngsten Hoch. Die überraschende Zinssenkung der chinesischen Notenbank sorgte nur zur Eröffnung kurzzeitig für leichte Gewinne. Negative Nachrichten gab es aus dem Einzelhandels-Sektor. So vermeldete Ross Stores (-22,5%) einen Umsatzrückgang im ersten Quartal und warnte vor weiter sinkenden Erlösen im zweiten Quartal. Applied Materials (-3,9%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Geschäftsquartal nicht so stark gesteigert wie von den Analysten vorhergesagt. Wegen der Lieferkettenprobleme gab das Unternehmen jedoch für das laufende Quartal eine Umsatzprognose ab, die unter den kursierenden Schätzungen lag.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,58 +0,0 2,58 184,9

5 Jahre 2,81 -1,7 2,83 155,3

7 Jahre 2,82 -4,6 2,86 137,8

10 Jahre 2,79 -5,7 2,84 127,7

30 Jahre 3,00 -5,2 3,05 110,2

Anleihen legten mit den neuerlichen Verlusten am Aktienmarkt zu. Die überraschende Senkung der Zinsen in China hatte zwischenzeitlich für einen leicht erhöhten Risiko-Appetit der Anleger gesorgt. Doch mit den andauernden Rezessionssorgen setzte wieder die Suche nach dem "sicheren Hafen" Anleihen ein, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0590 +0,3% 1,0561 1,0576 -6,9%

EUR/JPY 135,02 -0,1% 135,09 135,34 +3,2%

EUR/GBP 0,8442 -0,2% 0,8455 0,8474 +0,5%

GBP/USD 1,2543 +0,4% 1,2490 1,2479 -7,3%

USD/JPY 127,51 -0,3% 127,87 127,97 +10,8%

USD/KRW 1.274,21 +0,8% 1.274,21 1.264,93 +7,2%

USD/CNY 6,6930 -0,3% 6,6930 6,6713 +5,3%

USD/CNH 6,6933 -0,0% 6,6954 6,6747 +5,3%

USD/HKD 7,8490 +0,0% 7,8480 7,8472 +0,7%

AUD/USD 0,7093 +0,5% 0,7056 0,7055 -2,3%

NZD/USD 0,6456 +0,8% 0,6407 0,6407 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.169,94 +0,6% 29.987,07 30.105,83 -34,7%

Der Dollar hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer leicht erholt. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auch auf Aussagen von Esther George, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City. Sie hatte erklärt, dass die Zinsen weiter steigen müssen, um die Inflation einzudämmen. In einem CNBC-Interview betonte George, dass sich die politischen Entscheidungsträger dabei nicht auf die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf den Aktienmarkt konzentrieren.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,82 110,28 +0,5% 0,54 +52,3%

Brent/ICE 113,30 112,55 +0,7% 0,75 +48,6%

Sehr volatil zeigten sich die Ölpreise, die schließlich bis zu 0,8 Prozent gewannen. Der Markt bewegte sich im Spannungsfeld zwischen Rezessionssorgen und der Hoffnung, dass eine baldige Lockerung der Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in China die Nachfrage nach Öl wieder steigen lässt, hieß es.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,63 1.846,60 +0,4% +8,03 +1,4%

Silber (Spot) 21,91 21,71 +0,9% +0,20 -6,0%

Platin (Spot) 965,35 953,16 +1,3% +12,19 -0,5%

Kupfer-Future 4,30 4,27 +0,6% +0,03 -3,5%

Der Goldpreis verzeichnete nur ein kleines Plus. Hier verhinderte die Erholung des Dollar deutlichere Gewinne. Das Edelmetall beendete allerdings erstmals seit einem Monat eine Handelswoche wieder mit einem Gewinn.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / JAPAN

US-Präsident Joe Biden hat den japanischen Regierungschef Fumio Kishida nach Gesprächen in Tokio für dessen Kooperation bei den Sanktionen gegen Russland gelobt. Japan sei eine "wichtige globale Führungsmacht" und die USA blieben "Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet", bekräftigte Biden. Kishida zeigte sich wiederum erfreut, dass Biden trotz des Kriegs in der Ukraine sein "Engagement in der indopazifischen Region weiter verstärken" will.

PARLAMENTSWAHL AUSTRALIEN

Der Spitzenkandidat der Labor-Partei, Anthony Albanese, hat sich zum Sieger der Parlamentswahlen in Australien erklärt und einen Politikwechsel angekündigt. "Wir können die Gelegenheit nutzen, Australien zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien zu machen", sagte Albanese. Zuvor hatte der bisherige konservative Premierminister Scott Morrison seine Niederlage eingestanden. Erfolge erzielten auch die Grünen und mehrere unabhängige Kandidaten, die den bisher regierenden Konservativen Mandate abnahmen - und die im Wahlkampf stark auf Klimaschutz gesetzt hatten.

