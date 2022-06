Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DONNERSTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Spring Bank Holiday" geschlossen.

FREITAG: In Großbritannien findet wegen des "Platinum Jubilee Bank Holiday" kein Handel statt. In China einschließlich Hongkongs bleiben wegen des "Drachenbootfests" die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Hewlett-Packard Enterprise hat seine Jahresprognose angesichts der Auswirkungen von Lieferengpässen, negativen Währungseffekten und des Rückzugs aus Russland gesenkt. Der Spezialist für Server-, Speicher- und Netzwerklösungen für Firmenkunden plant für das im Oktober endende Geschäftsjahr 2021/22 nun nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,96 und 2,10 Dollar. Zuvor waren es noch 2,03 bis 2,17 Dollar. Im Ende April abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal verdiente HP Enterprise bereinigt 44 Cent je Aktie. Damit lag das Unternehmen innerhalb seiner eigenen Prognosespanne von 41 bis 49 Cent. Den Umsatz steigerte HP Enterprise minimal um 0,2 (währungsbereinigt 1,5) Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten auf 6,78 Milliarden Dollar getippt. Laut CEO Antonio Neri belastete der Rückzug vom russischen Markt die Erlöse mit rund 250 Millionen Dollar. HP Enterprise wies darauf hin, dass die Order im Berichtsquartal um 20 Prozent angezogen hätten. Allerdings tut sich das Unternehmen aufgrund von Komponenten- und Logistikproblemen schwer, die Nachfrage in Umsätze umzumünzen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +299.000 Stellen

zuvor: +247.000 Stellen

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 210.000

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -7,5% gg Vq

1. Veröff.: -7,5% gg Vq

4. Quartal: +6,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +11,6% gg Vq

1. Veröff.: +11,6% gg Vq

4. Quartal: +1,0% gg Vq

16:00 Auftragseingang Industrie April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +2,2% gg Vm

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.101,00 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.554,50 +0,0%

Nikkei-225 27.386,90 -0,3%

Hang-Seng-Index 20.956,57 -1,6%

Kospi 2.657,55 -1,1%

Shanghai-Composite 3.189,33 +0,2%

S&P/ASX 200 7.165,00 -1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die ostasiatischen Börsen folgen der schwächeren Vorgabe der Wall Street, wo weiter steigende Marktzinsen belastet hattebn. Schanghai und Tokiomzeigen sich aber widerstandsfähig. In Tokio sorgt der Yen für Unterstützung. Mit über 130 je Dollar hat er zum Vortag nochmals nachgegeben und liegt praktisch auf einem 20-Jahrestief. In Schanghai helfen die Aussicht auf Unterstützung für die Wirtschaft durch Peking und die begonnenen Lockerungen der Covid-19-Lockdowns. So hat Peking laut den Analysten von ANZ die Banken ersucht, Kreditlinien für Infrastrukturprojekte bereitzustellen. Stärker unter Druck stehen in Hongkong angesichts der weiter anziehenden Zinsen Aktien aus dem zinsempfindlichen Immobiliensektor. Hang Lung Properties und New World Development verlieren über 5 Prozent, Country Garden knapp 3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard Enterprise gaben nach einer flachen Umsatz-und Gewinnentwicklung im zweiten Quartal und verfehlten Erwartungen des Marktes um 6,8 Prozent nach. Veeva Systems legten um 4,3 Prozent zu. Das Cloud-Computing-Unternehmen enttäuschte gewinnseitig mit einem Rückgang auf 100,1 (Vorjahr: 115,6) Millionen Dollar, während der Umsatz auf 505,1 (433,6) Millionen im Berichtsquartal stärker zulegte als Analysten geschätzt hatten. Zudem hob Veeva den Ausblick für den Umsatz und den Gewinn im Gesamtjahr an. Beim Online-Tierbedarfshändler Chewy sank der Gewinn im ersten Quartal wegen höherer Kosten auf 18,5 (38,7) Millionen Dollar, Analysten hatten aber mit einem Verlust gerechnet. Der Umsatz legte dagegen um 13,7 Prozent auf 2,43 Milliarden Dollar zu und bewegte sich im Rahmen der Konsensschätzung. Der Kurs schoss um knapp 19 Prozent nach oben. Gamestop verbesserten sich auf Nasdaq.com um 1,3 Prozent. Die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hatte gleichwohl einen höheren Verlust ausgewiesen als am Markt erwartet wurde. Dafür fiel der Umsatz einen Tick höher aus als erwartet. PVH verteuerten sich um gut 4 Prozent. Die Muttergesellschaft der Modemarken Calvin Klein und Tommy Hilfiger überraschte umsatzseitig positiv und schnitt auch beim Gewinn besser ab als gedacht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.813,10 -0,5% -177,02 -9,7%

S&P-500 4.101,19 -0,7% -30,96 -14,0%

Nasdaq-Comp. 11.994,46 -0,7% -86,93 -23,3%

Nasdaq-100 12.548,36 -0,7% -93,74 -23,1%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,996 Mrd 2,28 Mrd

Gewinner 1.341 1.164

Verlierer 1.972 2.151

Unverändert 140 132

Leichter - Das Handelsumfeld war von hoher Volatilität geprägt. Viele Investoren sind nach wie vor besorgt über das Tempo der US-Zinserhöhungen und die Gefahr einer Rezession. Acht der vergangenen elf längeren Zinserhöhungszyklen hätten in einer Rezession geendet, so die Analysten der Deutschen Bank. Neue Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild und trugen somit kaum zur Richtungsfindung bei. Salesforce machten nach Erstquartalszahlen und einem angehobenen Gewinnausblick einen Kurssprung um 9,9 Prozent. Der SAP-Konkurrent übertraf mit einem Umsatzplus von 24 Prozent die Markterwartung, verfehlte sie aber beim Gewinn. HP (+3,9%) verzeichnete ein weiteres starkes Quartal bei PC-Verkäufen und hob die Gewinnprognose an. Pfizer (-1,3%) will an ihrer Beteiligung an dem mit Glaxosmithkline betriebenen Gemeinschaftsunternehmen für verschreibungsfreie Medikamente entgegen anderslautender Mitteilungen nicht festhalten. GM (-1,1%) stellt seine Marke Buick in Nordamerika komplett auf Elektroantrieb um.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,64 +9,3 2,55 191,2

5 Jahre 2,92 +11,2 2,81 166,5

7 Jahre 2,96 +9,5 2,87 152,4

10 Jahre 2,93 +7,5 2,85 141,6

30 Jahre 3,08 +3,1 3,05 118,1

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach dem kräftigen Vortagesanstieg weiter deutlich zu. Am Dienstag hatten Spekulationen, die US-Notenbank könne einen noch strafferen Zinserhöhungskurs fahren, die Renditen nach oben getrieben. Dies wurde befeuert vom besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindex (ISM).

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:55 % YTD

EUR/USD 1,0661 +0,1% 1,0652 1,0724 -6,2%

EUR/JPY 138,61 -0,0% 138,64 138,69 +5,9%

EUR/GBP 0,8538 +0,1% 0,8531 0,8518 +1,6%

GBP/USD 1,2485 -0,0% 1,2486 1,2589 -7,7%

USD/JPY 130,02 -0,1% 130,15 129,34 +13,0%

USD/KRW 1.252,72 +0,4% 1.247,31 1.243,92 +5,4%

USD/CNY 6,6909 +0,1% 6,6864 6,6868 +5,3%

USD/CNH 6,6975 -0,0% 6,6976 6,6927 +5,4%

USD/HKD 7,8462 -0,0% 7,8478 7,8460 +0,6%

AUD/USD 0,7158 -0,2% 0,7175 0,7193 -1,4%

NZD/USD 0,6473 -0,2% 0,6484 0,6513 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.854,55 +1,0% 29.558,40 31.659,50 -35,4%

Der Dollar zeigte sich mit den weiter steigenden US-Renditen deutlich fester - der Dollarindex stieg um 0,8 Prozent. Der Euro fiel auf 1,0652 Dollar zurück, das Tageshoch mit 1,0745 deutlich höher.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 113,51 115,26 -1,5% -1,75 +56,0%

Brent/ICE 114,72 116,29 -1,4% -1,57 -98,5%

Die Erdölpreise stiegen leicht um bis zu 0,5 Prozent. "Das Öl-Embargo der EU wird wahrscheinlich dazu führen, dass bis Jahresende 2022 weniger Rohöl auf dem Markt ist, was die ohnehin schon sehr angespannte Lage im vierten Quartal noch weiter verschärfte", so die Analysten von Cowen. Im asiatischen Handel am Donnerstag geht es deutlicher nach unten. Hier herrscht Spannung vor dem später am Tag stattfindenden Treffen der Opec. Sollte Russland aus der Fördervereinbarung Opec+ herausgenommen werden, wie zuletzt kolportiert, könnten andere Ölförderländer ihre Produktion erhöhen, so die Experten von ANZ.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.848,60 1.846,50 +0,1% +2,10 +1,0%

Silber (Spot) 21,88 21,83 +0,2% +0,04 -6,2%

Platin (Spot) 1.002,96 998,50 +0,4% +4,46 +3,3%

Kupfer-Future 4,33 4,30 +0,1% +0,00 -2,5%

Der Goldpreis stieg trotz eines festeren Dollar und höherer Anleiherenditen um 0,6 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 02:03 ET (06:03 GMT)