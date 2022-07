Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,5 (Mai: 41,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juni auf 54,7 (Vormonat: 47,8) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Der Subindex, der die Beschäftigung im Dienstleistungssektor misst, ist laut Caixin im Juni dagegen weiter gesunken. "Die Erholung von Angebot und Nachfrage hat sich nicht auf den schrumpfenden Arbeitsmarkt ausgewirkt, da die Unternehmen nach wie vor vorsichtig mit Neueinstellungen sind, um die Kosten niedrig zu halten", erklärte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group.

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.843,00 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.673,00 +0,5%

Nikkei-225 26.429,29 +1,1%

Hang-Seng-Index 21.926,98 +0,4%

Kospi 2.336,77 +1,6%

Shanghai-Composite 3.395,06 -0,3%

S&P/ASX 200 6.656,60 +0,7%

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen der Region am Dienstag. Anleger kaufen in der Hoffnung, dass US-Präsident Joe Biden in dieser Woche eine Lockerung der Strafzölle auf chinesische Güter verkünden wird. Ausgerechnet in Schanghai stützt diese Hoffnung jedoch nicht nachhaltig. Auch der im Juni kräftig gestiegene und klar in den expansiven Bereich zurückgekehrte Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor vermag die Stimmung nicht aufzuhellen. Denn einige der befragten Unternehmen äußerten in der Umfrage Bedenken wegen der langfristigen Folgen der Pandemie für Geschäftsentwicklung und Nachfrage. Auf der Stimmung lastet nach Angaben aus dem Handel auch die Nachricht, dass ein Hacker persönliche Daten von einer Milliarde chinesischen Bürgern erbeutet habe. Ein im Vergleich zum Vortag nachgebender Yen stützt in Tokio. Gesucht sind dort die zuletzt stark abverkauften Technologiewerte. Berichte über eine hohe Abschreibung drücken die Aktie des Gasversorgers Osaka Gas um 2,3 Prozent. Auch in Seoul sind unter anderem Technologiewerte gesucht. So rückt die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek um fast 6 Prozent vor. SK Bioscience springen um fast 20 Prozent, erneut gestützt von der Zulassung des Covid-Impfstoffes der Gesellschaft. In Sydney tendiert der S&P/ASX-200 freundlich, nachdem die Reserve Bank of Australia den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht hat. Die Entscheidung war weitgehend so erwartet worden. Gut 1 Prozent fester zeigt sich die Foxconn-Aktie in Taiwan, nachdem der Hersteller von Elektronik- und Computerteilen am Montag nach Börsenschluss einen kräftigen Umsatzsprung vermeldet und einen optmistischen Ausblick gegeben hat. Der Leitindex Taiex tendiert gut behauptet.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 1. Juli)

Exxon Mobil profitierten etwas von der optimistischen Gewinnprognose des Ölkonzerns. Der Gewinn im zweiten Quartal dürfte bis zu 18 Milliarden Dollar betragen, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Dies wäre dann der höchste Gewinn seit fast 25 Jahren. Die Aktie legte um 0,5 Prozent zu, hatte allerdings im regulären Handel schon 2,2 Prozent gewonnen.

WALL STREET (Freitag, 1. Juli)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.097,32 +1,0% 321,89 -14,4%

S&P-500 3.825,36 +1,1% 39,98 -19,7%

Nasdaq-Comp. 11.127,85 +0,9% 99,11 -28,9%

Nasdaq-100 11.585,68 +0,7% 81,96 -29,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 920 Mio 1,24 Mrd

Gewinner 2.412 1.280

Verlierer 805 2.015

Unverändert 127 160

Fester - Nach den Vortagesverlusten und dem düstersten Aktienhalbjahr seit 1970 fassten die Anleger wieder etwas Mut. Zudem wurden eher mäßige neue Konjunkturdaten positiv für den Aktienmarkt interpretiert, weil sie die Fed im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation von einer allzu forschen Gangart abbringen könnten. Doch wollten Händler nicht von einer Trendwende sprechen. Aktuelle Daten zeigten zwar noch keine Anzeichen einer Rezession, aber gleichwohl eine Verlangsamung des Wachstums. Ein schwacher Ausblick von Micron drückte den Halbleitersektor um 3,5 Prozent. Die Micron-Aktie rutschte um 2,9 Prozent ab. Der Halbleiterhersteller hatte zwar kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vermeldet, jedoch einen enttäuschenden Ausblick geliefert. GM stiegen um 1,4 Prozent - trotz einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal. Händler erklärten die Aufschläge mit der bekräftigten Jahresprognose.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 1. Juli)

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,83 -12,7 2,96 210,3

5 Jahre 2,88 -15,4 3,04 162,4

7 Jahre 2,93 -14,4 3,07 149,0

10 Jahre 2,89 -11,9 3,01 138,2

30 Jahre 3,12 -6,8 3,18 121,6

Die nicht überzeugenden Konjunkturdaten des Tages dämpften die Zinserhöhungserwartungen, die Renditen gaben kräftig nach und verbuchten die höchsten Wochenverluste seit vier Monaten. Händler sprachen von erkennbaren Rezessionssorgen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0443 +0,2% 1,0424 1,0431 -8,2%

EUR/JPY 142,30 +0,6% 141,44 141,21 +8,7%

EUR/GBP 0,8619 +0,1% 0,8611 0,8609 +2,6%

GBP/USD 1,2116 +0,1% 1,2103 1,2115 -10,5%

USD/JPY 136,25 +0,4% 135,74 135,36 +18,4%

USD/KRW 1.299,64 +0,3% 1.295,45 1.298,04 +9,3%

USD/CNY 6,6934 -0,1% 6,7001 6,6943 +5,3%

USD/CNH 6,6923 -0,0% 6,6947 6,6956 +5,3%

USD/HKD 7,8466 +0,0% 7,8456 7,8470 +0,7%

AUD/USD 0,6873 +0,1% 0,6866 0,6849 -5,4%

NZD/USD 0,6222 +0,2% 0,6211 0,6239 -8,9%

Bitcoin

BTC/USD 20.337,69 +2,1% 19.928,55 19.082,12 -56,0%

Der Euro konnte seine Erholungsbewegung vom Freitag am Ende nur halten, nachdem er zunächst noch weiter gestiegen war. Bremsend dürfte der stark steigende Gaspreis gewirkt haben. Bei der Commerzbank hält man Stände unter der Parität für möglich, sollte der Gaszustrom aus Russland ganz ausfallen und es zu einer Gas-Versorgungskrise als Europa-spezifisches Problem kommen.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,39 108,43 +1,8% 1,96 +53,0%

Brent/ICE 113,74 113,50 +0,2% 0,24 +51,8%

Der europäische Gaspreis machte einen mächtigen Satz um über 13 Prozent nach oben, nachdem es am Wochenende weitere Warnungen vor einem drohenden kompletten Ausfall der Gaslieferungen aus Russland gab. Für den Chef der deutschen Netzagentur-Chef Müller stellt sich die Frage, ob aus der bevorstehenden Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 durch Russland "eine länger andauernde politische Wartung wird", mithin nach der angekündigten umstrittenen Wartungsunterbrechung die Lieferung wieder aufgenommen wird, nachdem sie bereits beträchtlich gedrosselt wurde.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,62 1.807,80 +0,2% +3,82 -1,0%

Silber (Spot) 20,16 19,98 +0,9% +0,18 -13,5%

Platin (Spot) 887,04 889,05 -0,2% -2,01 -8,6%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,2% -0,01 -18,7%

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Zentralbank hat den Cash-Rate-Zielsatz um 50 Basispunkte erhöht auf 1,35 Prozent.

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise steiegen im Juni um 6,1 Prozent zum Vorjahr. Volkswirte hatten im Konsens einen Anstieg um 6,0 Prozent erwartet.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen im Juni insgesamt um 0,6 Prozent zum Vormonat, während Ökonomen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet hatten. Auf Jahressicht betrug der Preisauftrieb 6,0 Prozent; hier waren plus 5,9 Prozent prognostiziert worden. In der Kernrate stiegen die Preise im Juni um 3,9 Prozent zum Vorjahr und um 0,4 Prozent zum Vormonat.

