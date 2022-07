Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Netflix verbuchte zum ersten Mal in seiner Geschichte in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufige Abonnentenzahlen. Das Unternehmen verlor 970.000 zahlende Abonnenten, weniger als die 2 Millionen, die es erwartet hatte. Der Streamingdienst schätzt, dass es im laufenden Quartal netto 1 Million neue Abonnenten hinzugewinnen werde. Die Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück und stiegen um 8,6 Prozent auf rund 8 Milliarden US-Dollar, während das Betriebsergebnis um 15 Prozent zurückging. Wechselkursschwankungen hätten Umsatz und Rentabilität belastet, teilte der Konzern mit. Netflix prognostizierte eine Verlangsamung des Umsatzwachstums im dritten Quartal auf 4,7 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 1,44 Milliarden Dollar - ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber den 1,35 Milliarden des Vorjahres.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:30 Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:05 Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q

22:07 Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:10 Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:30 United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.954,50 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.322,25 +0,4%

Nikkei-225 27.642,33 +2,5%

Hang-Seng-Index 20.951,22 +1,4%

Kospi 2.384,27 +0,6%

Shanghai-Composite 3.298,31 +0,6%

S&P/ASX 200 6.751,70 +1,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Kräftig aufwärts geht es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten, angetrieben von den sehr positiven Vorgaben der Wall Street, wo nachlassende Rezessionssorgen für den höchsten Tagesgewinn seit rund einem Monat gesorgt hatten. Berichte über eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa hatten für Erleichterung in Europa und den USA gesorgt, weil es Rezessionssorgen dämpfte. Vom erhöhten Risikoappetit der Anleger profitieren vor allem die Technologiewerte. Es werde nun auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet, und welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, heißt es. Das kräftigste Plus verzeichnet der Nikkei-225. Auch hier sind es vor allem Halbleiter- und Technologiewerte, die den Markt antreiben.

US-NACHBÖRSE

Kräftig nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag mit der Netflix-Aktie. Der Streaming-Anbieter verbuchte zwar erstmals zwei Quartale in Folge sinkende Abonnentenzahlen, doch fiel der Rückgang nicht so stark aus wie befürchtet. Die Aktie, die seit Jahresbeginn etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren hat, legte im nachbörslichen Handel um 7,9 Prozent zu.Omnicom stiegen um 7,2 Prozent. Das Marketingunternehmen hat im zweiten Quartal mit dem Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Zudem wurde der Ausblick für das organische Umsatzwachstum in diesem Jahr erneut angehoben. Die Papiere von Cal-Main Foods verbesserten sich um 1,0 Prozent. Der Eier-Produzent schaffte im vierten Quartal wieder den Sprung in die Gewinnzone. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Markterwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.827,05 +2,4% 754,44 -12,4%

S&P-500 3.936,69 +2,8% 105,84 -17,4%

Nasdaq-Comp. 11.713,15 +3,1% 353,10 -25,1%

Nasdaq-100 12.249,42 +3,1% 371,92 -24,9%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 896 Mio 855 Mio

Gewinner 2.710 1.708

Verlierer 544 1.526

Unverändert 146 164

Sehr fest - Die US-Börsen verbuchten den höchsten Tagesgewinn seit gut einem Monat. Kreiseberichte über die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen ab Donnerstag durch die Pumpleitung Nordstream 1 hatten die Kurse an den europäischen Börsen befeuert. Damit könnte ein Rezessionsrisiko wegfallen, so das Kalkül. Eine Umfrage der Bank of America ergab derweil, dass die globalen Fondsmanager so pessimistisch sind wie seit 2008 nicht mehr. Schwindende Rezessionsängste könnten daher viele institutionelle Anleger animieren, sich positiver zu positionieren, hieß es. Apple (+2,7%) erholten sich vom Vortagesminus wieder - der erste Schrecken, dass sich Apple offenbar auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung vorbereitet, verfolg damit schnell. IBM fielen um 5,2 Prozent, nachdem das IT-Unternehmen die Aussichten auf das zweite Halbjahr gedämpft hatte. Johnson & Johnson (-1,5%) hatte die Jahresprognose gesenkt. Novavax schnellten um 11,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung mit SK Bioscience zur Herstellung eines Covid-19-Impfstoffs bekanntgegeben hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,24 +7,5 3,16 250,7

5 Jahre 3,14 +3,9 3,10 188,3

7 Jahre 3,12 +3,3 3,09 168,4

10 Jahre 3,02 +3,6 2,98 151,1

30 Jahre 3,18 +1,9 3,16 127,5

Schwächer - Am Rentenmarkt wurden Rezessionsängste ausgepreist, die Renditen stiegen mit fallenden Notierungen. Die Zinsstrukturkurve blieb allerdings invers, was als Vorbote einer Rezession gilt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:46 % YTD

EUR/USD 1,0236 +0,1% 1,0229 1,0212 -10,0%

EUR/JPY 141,26 -0,0% 141,33 140,72 +7,9%

EUR/GBP 0,8512 -0,1% 0,8523 0,8513 +1,3%

GBP/USD 1,2026 +0,2% 1,2000 1,1996 -11,1%

USD/JPY 137,98 -0,1% 138,18 137,81 +19,9%

USD/KRW 1.312,65 +0,5% 1.305,67 1.310,11 +10,4%

USD/CNY 6,7499 +0,1% 6,7445 6,7466 +6,2%

USD/CNH 6,7539 +0,1% 6,7450 6,7512 +6,3%

USD/HKD 7,8499 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,6911 +0,2% 0,6899 0,6871 -4,8%

NZD/USD 0,6257 +0,5% 0,6225 0,6207 -8,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.481,30 -0,8% 23.663,37 21.748,03 -49,2%

YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar kam nach seinem jüngsten 20-Jahreshoch weiter zurück, weil die Spekulation auf eine bevorstehende Fed- Zinserhöhung um gleich 100 Basispunkte weiter ausgepreist wurde. Der Dollarindex sank um 0,6 Prozent. Derweil erhielt der Euro Auftrieb von Spekulationen, die EZB könnte den Leitzins am Donnerstag um mehr als die bislang avisierten 25 Basispunkte anheben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,88 104,22 -0,3% -0,34 +43,9%

Brent/ICE 106,40 107,35 -0,9% -0,95 +42,0%

YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise zogen nach der Vortagesrally weiter an. Ohne Rezession dürfte sich die Nachfrage halten, das knappe Angebot dürfte einen deutlicheren Rücksetzer verhindern, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.709,18 1.711,75 -0,2% -2,57 -6,6%

Silber (Spot) 18,77 18,75 +0,1% +0,02 -19,5%

Platin (Spot) 882,50 878,00 +0,5% +4,50 -9,1%

Kupfer-Future 3,37 3,29 +2,2% +0,07 -24,2%

YTD zu Vortagsschluss

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GAS / RUSSLANFD

Der russische Gaskonzern Gazprom wird laut Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen. "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagte Putin nach einem Gipfeltreffen am Dienstag mit der Türkei und dem Iran in Teheran. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionen hatte Gazprom die Lieferungen nach Europa zuletzt bedeutend reduziert.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Die Beibehaltung war erwartet worden.

IRAN / RUSSLAND

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur dauerhaften engen Zusammenarbeit mit Russland aufgerufen. Der russische Gaskonzern Gazprom und das iranische staatliche Ölunternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit, die nach iranischen Angaben etwa 40 Milliarden Dollar umfasst. Dabei geht es etwa um die Erschließung iranischer Öl- und Gasfelder.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um weitere 1,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,3 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,4 Millionen Barrel.

CARREFOUR

verkauft seine 60-prozentige Beteiligung an Carrefour Taiwan an den Mitgesellschafter Uni-President Enterprises Corp. Carrefour Taiwan werde dabei mit rund 2 Milliarden Euro bewertet.

===

