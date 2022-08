Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der erst seit einem Jahr produzierende US-Elektroautohersteller Rivian rechnet angesichts von Kosteninflation, Lieferkettenproblemen und geplantem Ausbau seiner Produktion mit einem deutlich höheren Verlust im laufenden Geschäftsjahr. Der bereinigte EBITDA-Verlust werde sich auf 5,45 Milliarden Dollar belaufen, teilte das Unternehmen mit. Das wären 700 Millionen Dollar mehr als zuletzt prognostiziert. Es habe zuletzt "eine Reihe von Herausforderungen" mit fehlenden Teilen gegeben, aber die Aussichten für die zweite Jahreshälfte besserten sich, sagte CEO RJ Scaringe. Rivian sei auf dem besten Weg, in seinem Werk bis zum Ende des laufenden Quartals eine zweite Schicht zu starten. Rivian will in diesem Jahr 25.000 Elektroautos produzieren. Im zweiten Quartal wurden mit 4.467 ausgelieferten Elektrofahrzeuge 364 Millionen Dollar Umsatz erzielt, nachdem dieser vor einem Jahr noch bei null lag. Der Verlust belief sich auf 1,7 Milliarden Dollar oder 1,89 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 580 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

August

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 51,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.217,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.347,75 +0,3%

Nikkei-225 28.512,29 +2,5%

Hang-Seng-Index 20.172,12 +0,4%

Kospi 2.527,12 +0,1%

Schanghai-Composite 3.282,76 +0,0%

S&P/ASX 200 7.018,80 -0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zwar untermauerten die US-Erzeugerpreise die durch die Verbraucherpreise bereits gewonnene Sicht, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, doch schon melden sich wieder Zweifler zu Wort. Entsprechend uneinheitlich zeigen sich die Handelsplätze. In China steht daneben insbesondere die Coronalage im Mittelpunkt. Solange China an seiner "Null-Covid-19"-Strategie festhalte, dürfte die BIP-Entwicklung schwach bleiben, warnt ein Marktstratege. Kritisch beäugt werden auch weiterhin die Spannungen rund um Taiwan. In dieser negativen Gemenge hält sich der Schanghai-Composite wacker. Titel aus dem Automobilsektor neigen zur Schwäche, BYD verlieren 0,8 und SAIC Motor 0,1 Prozent. In Hongkong zeigt sich der HSI gut behauptet. Große Sprünge seien nicht drin, so Händler. SMIC fallen nach Geschäftsausweis um 1,2 Prozent. Mit Aufschlägen von über 2 Prozent sticht Tokio ganz klar heraus. Technologie- und Elektronikwerte schieben den Markt an. Hier preisten Anleger ein allzu forsches Vorgehen der Fed aus, sinkende Zinserhöhungsfantasien stützten vor allem den Technologiesektor, heißt es. Softbank ziehen um 5 Prozent an, der Mischkonzern will sich von Teilen seiner Alibaba-Beteiligung trennen. Nach einem gesenkten Ausblick sinken Shiseido um 2,9 Prozent. Der südkoreanische Kospi wird gestützt von den Bereichen Bauwesen und Schiffsbau. Händler sprechen aber von einem lustlosen Geschäft. Hyundai Engineering & Construction ziehen um 3,6 Prozent an, laut Medienberichten soll ein Gipfel mit Saudi Arabien neue Bauprojekte ermöglichen. Nach schwachen Zweitquartalszahlen sinken NCsoft um 3,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Illumina brachen um 17 Prozent ein und erholten sich damit sogar noch von weit tieferen Kursen. Die Gesellschaft verschreckte Anleger mit schlechter als prognostiziert ausgefallen Geschäftszahlen. Zudem senkte das Unternehmen den Jahresausblick. Poshmark gaben um 5,3 Prozent nach, der digitale Marktplatz traf zwar im Großen und Ganzen die Markterwartungen, verfehlte selbige aber mit dem Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.336,67 +0,1% 27,16 -8,3%

S&P-500 4.207,27 -0,1% -2,97 -11,7%

Nasdaq-Comp. 12.779,91 -0,6% -74,89 -18,3%

Nasdaq-100 13.291,99 -0,6% -86,34 -18,6%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 854,0 Mio 902,0 Mio

Gewinner 1.900 2.751

Verlierer 1.296 512

Unverändert 174 130

Uneinheitlich - Zunächst sorgten anhaltende Hoffnungen, die Inflation könnte ihr Hoch gesehen haben, für weiter steigende Kurse. Dow & Co stiegen auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Die veröffentlichten Erzeugerpreise hatten die Vortagesdaten bestätigt, als die US-Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Dies führte zu der Erwartung, die US-Notenbank werde bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen. Doch im Verlauf kam zunehmend Skepsis auf. Fed-Vertreter hatten am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Fed die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde. Walt Disney (+4,7%) hatte Drittquartalszahlen über den Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 26 Prozent und damit deutlicher als von Analysten vorhergesagt gesteigert. Gut lief auch die Streaming-Plattform Disney+.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,21 +0,4 3,21 248,0

5 Jahre 3,00 +7,5 2,92 174,0

7 Jahre 2,95 +9,2 2,86 151,3

10 Jahre 2,89 +10,3 2,79 137,9

30 Jahre 3,18 +14,6 3,03 128,0

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen ihre jüngsten Gewinne, ausgelöst durch Inflationshoffnungen nach den US-Verbraucherpreisen am Vortag, wieder ab. Auch hier machte sich Skepsis breit, ob die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen tatsächlich das Tempo rausnehmen werde. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf den höchsten Stand seit drei Wochen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0319 -0,0% 1,0324 1,0317 -9,2%

EUR/JPY 137,36 +0,0% 137,31 136,86 +5,0%

EUR/GBP 0,8460 -0,0% 0,8461 0,8440 +0,7%

GBP/USD 1,2196 -0,0% 1,2200 1,2225 -9,9%

USD/JPY 133,13 +0,1% 133,01 132,65 +15,7%

USD/KRW 1.301,18 -0,3% 1.305,49 1.302,17 +9,5%

USD/CNY 6,7355 -0,1% 6,7448 6,7391 +6,0%

USD/CNH 6,7338 -0,1% 6,7437 6,7381 +6,0%

USD/HKD 7,8319 -0,2% 7,8438 7,8454 +0,5%

AUD/USD 0,7122 +0,2% 0,7105 0,7096 -1,9%

NZD/USD 0,6461 +0,5% 0,6429 0,6422 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.960,14 -1,0% 24.200,38 24.615,84 -48,2%

Der Dollar erholte sich im Verlauf und zeigte sich wenig verändert, nachdem der Dollar-Index am Vortag mit den Spekulationen um weniger stark steigende Zinsen auf ein Sechswochentief abgerutscht war. Auch hier verstärkte sich die Erkenntnis, dass die Fed an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten dürfte, bis die Zielmarke von 2 Prozent Inflation erreicht ist.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,91 94,34 -0,5% -0,43 +31,2%

Brent/ICE 99,23 99,60 -0,4% -0,37 +33,2%

Die Ölpreise liefen weiter nach oben, nachdem die Internationale Energieagentur ihre Prognose für die globale Ölnachfrage für dieses und kommendes Jahr leicht nach oben genommen hat. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,4 Prozent aufwärts. Brent stieg damit erstmals seit über einer Woche wieder über die Marke von 100 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,32 1.790,00 +0,1% +1,32 -2,1%

Silber (Spot) 20,42 20,32 +0,5% +0,10 -12,4%

Platin (Spot) 960,33 959,60 +0,1% +0,73 -1,1%

Kupfer-Future 3,70 3,71 -0,1% -0,00 -16,4%

YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis gab erneut leicht nach, blieb allerdings in Reichweite der Marke von 1.800 Dollar. Tendenziell stütze weiter die Aussicht auf eine gemäßigtere Gangart der Fed bei den Zinserhöhungen das zinslose Edelmetall, hieß es. Dass Anleger nun Zweifel äußerten, belastete das Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINIE-KRIEG

Bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, sofortigen Zugang zu der Anlage gefordert. "Dies ist eine schwere Stunde, eine ernste Stunde, und die IAEA muss so schnell wie möglich ihre Mission in Saporischschja vornehmen können", sagte Grossi. Seit Tagen wird aus der Gegend um das von Russland besetzte Akw im Süden der Ukraine heftiger Beschuss gemeldet.

US-INNENPOLITIK

