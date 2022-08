Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Wirtschaftsleistung der USA dürfte im zweiten Quartal etwas weniger stark als zunächst berichtet gesunken sein. Volkswirte erwarten, dass das BIP gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 0,5 Prozent zurückgegangen ist. In erster Veröffentlichung war ein Minus von 0,9 Prozent gemeldet worden. Trotz der möglichen Aufwärtsrevision würde damit implizit bestätigt, dass sich die USA in einer technischen Rezession befinden, denn bereits im ersten Quartal war das BIP um 1,6 Prozent zurückgegangen. Aber wenn eine Rezession nur eine "technische" und keine wirkliche ist, dann diese: Zwar sanken die Investitionen im zweiten Quartal, doch blieb der private Konsum im ersten und zweiten Jahresviertel recht robust, und der Arbeitsmarkt arbeitete am Rande der Überhitzung.

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,5% gg Vq

1. Veröff.: -0,9% gg Vq

1. Quartal: -1,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +8,7% gg Vq

1. Veröff.: +8,7% gg Vq

1. Quartal: +8,2% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 255.000

zuvor: 250.000

E-Mini-Future S&P-500 4.158,75 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.977,75 +0,4%

Nikkei-225 28.511,05 +0,7%

Hang-Seng-Index 19.572,53 +1,6%

Kospi 2.470,77 +1,0%

Shanghai-Composite 3.226,55 +0,4%

S&P/ASX 200 7.047,20 +0,7%

Freundlich - Der Stimmung hilft neben leicht positiven Vorgaben der Wall Street, dass laut einem Bericht des staatlichen Rundfunks Chinas Staatsrat eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt haben soll. Zuletzt hatte bereits die chinesische Notenbank mit Zinssenkungen versucht, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zudem wurden die Banken des Landes zur Kreditvergabe ermutigt, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. In Japan hat das dortige Notenbankmitglied Toyoaki Nakamura betont, dass die Zentralbank ihre starke geldpolitische Lockerung fortsetzen werde, weil die derzeitige Inflation, die durch höhere Energiepreise ausgelöst wurde, wahrscheinlich nicht nachhaltig sei. Zu hören ist aber auch von Schnäppchenkäufen nach den jüngsten Verlusten, ausgelöst vom offenbar unbeirrt sehr falkenhaften Zinserhöhungskurs der US-Notenbank. Neue Erkenntnisse dazu erhoffen sich Marktakteure vom im späteren Tagesverlauf startenden Notenbankertreffen in Jackson Hole. US-Notenbankchef wird seinen mit Spannung erwarteten Auftritt dort aber erst am Freitag haben. Unter den Einzelwerten steigen LG Innotek in Seoul um rund 4 Prozent. Das Unternehmen soll sich einen Auftrag über Kameramodule bei Tesla gesichert haben.

US-NACHBÖRSE

Nvidia verloren auf Nasdaq.com 4,3 Prozent. Im zweiten Quartal erfüllte das Unternehmen die Konsensschätzungen am Markt zwar, allerdings gerade so, zugleich warnte Nvidia aber auch erneut, die kursierenden Umsatzerwartungen im laufenden Quartal wohl nicht zu erreichen. Salesforce büßten 4,6 Prozent ein. Das Softwareunternehmen übertraf zwar mit Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal die Erwartungen, senkte jedoch die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Dass Salesforce daneben einen Aktienrückkauf im Volumen von 10 Milliarden Dollar ankündigte, trat darüber in den Hintergrund. Anders beim Cloud-basierten Software-as-a-Service-Unternehmen Snowflake (+23%). Hier übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen deutlicher, zudem fiel der Ausblick - obgleich laut dem Unternehmen konservativ - positiv aus, mit Erwartungen knapp über den kursierenden Schätzungen. Auch die Geschäftszahlen des Softwareunternehmens Autodesk (+7%). NetApp gewannen gut 5 Prozent. Der Datenspeicherexperte hatte neben gestiegenen Gewinnen und Umsätzen im Berichtsquartal einen zuversichtlichen Ausblick abgegeben. Splunk knickten dagegen um gut 9 Prozent ein, nachdem der Experte für Datenplattformen seinen Ausblick für die wiederkehrenden Umsätze 2023 gesenkt hatte.

DJIA 32.969,23 +0,2% 59,64 -9,3%

S&P-500 4.140,77 +0,3% 12,04 -13,1%

Nasdaq-Comp. 12.431,53 +0,4% 50,23 -20,5%

Nasdaq-100 12.917,86 +0,3% 36,08 -20,9%

Umsatz NYSE (Aktien) 723 Mio 748 Mio

Gewinner 2.037 1.523

Verlierer 1.193 1.657

unverändert 167 148

Etwas fester - Händler berichteten von Gelegenheitskäufen nach dem jüngsten Rücksetzer. Übergeordnet dominierte jedoch unverändert das Zinsthema. Entsprechend warf das alljährliche Treffen der Notenbanker ab Donnerstag in Jackson Hole seinen Schatten voraus und dürfte verhindert haben, dass sich die Akteure am US-Aktienmarkt allzu weit aus der Deckung wagten. Der Präsident der Fed-Filiale Minneapolis, Neel Kashkari, hatte zudem klargestellt, dass die Notenbanker nicht planten, in nächster Zeit taubenhafter zu agieren, trotz enttäuschender Konjunkturdaten und Zeichen, dass die Inflation den Höhepunkt gesehen haben könnte. Unter den Einzelwerten ging es für Farfetch um über 21 Prozent nach oben. Richemont verkauft 47,5 Prozent seines Anteils an Yoox-Net-A-Porter an Farfetch. Die Analysten von Bernstein sprachen von einem exzellenten Deal für Farfetch. Bed Bath & Beyond (+18%) hat sich einen Kredit gesichert, um Liquidität aufzubauen und Schulden zu begleichen. Überraschend gute Quartalszahlen verhalfen Intuit zu einem Plus von 3,6%. Nordstrom (-20%) übertraf zwar mit den Quartalszahlen die Erwartungen, senkte aber die Prognose. Advance Auto Parts (-9,6%) hatte ebenfalls den Ausblick gesenkt. Turquoise Hill Resources stiegen um fast 24 Prozent, nachdem Rio Tinto sein Angebot für die ausstehenden Anteile an dem Unternehmen erhöht hatte.

2 Jahre 3,40 +12,3 3,28 267,4

5 Jahre 3,23 +7,2 3,16 197,4

7 Jahre 3,19 +6,2 3,13 175,4

10 Jahre 3,11 +6,3 3,05 160,0

30 Jahre 3,32 +6,0 3,26 141,6

In Erwartung weiterer Zinserhöhungen zogen die Anleiherenditen erneut an, besonders am kurzen Ende der Zinskurve. Marktteilnehmer verwiesen auf falkenhafte Äußerungen des Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Minneapolis, Neel Kashkari. Er hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Fed ihre Zinserhöhungen fortsetzt, bis die Inflation erkennbar nachlässt.

EUR/USD 0,9994 +0,2% 0,9969 0,9952 -12,1%

EUR/JPY 136,61 -0,0% 136,68 136,05 +4,4%

EUR/GBP 0,8447 -0,1% 0,8452 0,8416 +0,5%

GBP/USD 1,1831 +0,3% 1,1794 1,1825 -12,6%

USD/JPY 136,70 -0,3% 137,12 136,69 +18,8%

USD/KRW 1.337,91 -0,2% 1.340,88 1.344,14 +12,5%

USD/CNY 6,8517 -0,1% 6,8596 6,8673 +7,8%

USD/CNH 6,8586 -0,2% 6,8754 6,8800 +7,9%

USD/HKD 7,8453 -0,0% 7,8458 7,8457 +0,6%

AUD/USD 0,6951 +0,6% 0,6908 0,6913 -4,3%

NZD/USD 0,6216 +0,4% 0,6189 0,6195 -8,9%

Bitcoin

BTC/USD 21.559,63 -0,1% 21.573,18 21.346,39 -53,4%

Der Dollar zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert, trotz der Zinserwartungen und weiter steigender Anleiherenditen. Die überraschend schwachen Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern hätten den Greenback gebremst, hieß es.

WTI/Nymex 95,31 94,89 +0,4% +0,42 +34,3%

Brent/ICE 101,82 101,22 +0,6% +0,60 +36,7%

Dutch TTF 0,00 292,15 -100,0% -292,15 +380,2%

Die Ölpreise gewannen rund 1 Prozent. Rückenwind kam von überraschend stark gesunkenen US-Ölvorräten. Händler berichteten ferner, dass Algerien Zustimmung zu einer möglichen Fördermengenkürzung der Opec signalisiert habe, die ein Vertreter Saudi-Arabiens zuletzt ins Spiel gebracht hatte. Etwas bremsend wirkte die Ungewissheit um den Ausgang des Atomstreits mit Iran. Sollten sich die Streitparteien einigen, könnte bald wieder verstärkt iranisches Öl auf den Markt kommen.

Gold (Spot) 1.756,79 1.751,39 +0,3% +5,40 -4,0%

Silber (Spot) 19,25 19,19 +0,3% +0,06 -17,4%

Platin (Spot) 883,80 880,50 +0,4% +3,30 -8,9%

Kupfer-Future 3,65 3,64 +0,2% +0,01 -17,6%

Der Goldpreis verteidigte seine am Vortag erzielten Gewinne, die steigenden Anleihezinsen verhinderten aber einen weiteren Anstieg.

