Der Kreml hat den US-Ölkonzern Exxon Mobil aus dem russischen Öl - und Gasprojekt Sakhalin-1 gedrängt. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Anteil des US-Konzerns an dem Projekt im Osten Russlands an ein russisches Unternehmen übertragen. Moskau hatte Exxons Versuche, seinen 30-Prozent-Anteil an Sakhalin-1 zu verkaufen und die Betriebsführerschaft abzugeben, monatelang blockiert. Nun wurde Exxons Anteil komplett getilgt. Der Konzern sprach von einer Zwangsenteignung. Vom Kreml gab es keinerlei Signale, dass er Exxon bezahlen werde. Der Konzern hat zwar rechtliche Handhabe auf Basis der Produktionsvereinbarungen und internationalen Rechts. Sollte er rechtlich gegen die Aktion vorgehen, könnte es aber Jahre dauern, bevor es zu einem Urteil kommt. Schon kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Exxon angekündigt, Russland zu verlassen und hat seine Investitionen nach jahrzehntelangen geschäftlichen Verbindungen in dem Land gestoppt.

In den USA und Australien veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

23:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q

- US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 80,0%

zuvor: 80,0%

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.751,00 +1,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.323,50 +1,9%

Nikkei-225 27.177,34 +1,5%

Hang-Seng-Index 16.808,72 +1,2%

Kospi 2.243,71 +1,1%

Schanghai-Composite 3.083,76 -0,0%

S&P/ASX 200 6.779,20 +1,7%

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit dem Aufwärtsschwung der Wall Street im Rücken geht es auch an den asiatischen Börsen nach oben. Vor allem Technologiewerte erhalten Rückenwind durch die Rally der US-Pendants. Im Handel heißt es aber auch, die Kehrtwende der britischen Fiskalpolitik habe Vertrauen wiederhergestellt, das sich auch in Asien positiv auf die Märkte auswirke. In China sorgt die angekündigte, nun aber verschobene Veröffentlichung der BIP-Daten etwas für Unruhe und verhaltene Kursanstiege. Denn der Schanghai-Composite hinkt der positiven Entwicklung hinterher. Das gilt auf dem chinesischen Kernland auch für die bremsenden Sektoren Elektronik und Software. BYD ziehen nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um 6 Prozent an. In Hongkong stützen Automobilwerte - getrieben von BYD - und Technologietitel. Immobilienpapiere neigen zur Schwäche. Händler vermissen klare Signale der Politik zur Unterstützung des angeschlagenen Sektors. Auch in Südkorea stützt die US-Börsenrally. Internetwerte führen den Markt an. Kakao erholen sich um 1,1 Prozent nach den heftigen Vortagesverlusten im Zuge eines Feuers in einem Rechenzentrum. Besonders fest zeigt der Nikkei-225. Auch hier liegen Technologiepapiere vorn. Insgesamt sprechen Händler von etwas nachlassenden Sorgen über die hohen Energiekosten. Zudem stabilisiert sich der Yen den zweiten Tag in Folge.

US-NACHBÖRSE

Eine schwache Umsatzprognose hat die Titel von XPO Logistics zunächst belastet. Sie fielen in einer ersten Reaktion um rund 2 Prozent, erholten sich aber anschließend und beendeten das Geschäft hauchdünn im Plus. Das Speditionsunternehmen hatte den niedrigsten Umsatz für das dritte Quartal in Aussicht gestellt seit 2015. Die Prognose lag zudem etwas unter den Markterwartungen. T-Mobile USA hat sich frisches Kapital gesichert. Die US-Tochter der Deutschen Telekom kann auf einen Kreditvertrag über eine revolvierende Fazilität von 7,5 Milliarden Dollar zurückgreifen. Der Aktienkurs kletterte um 1,2 Prozent. ServisFirst Bancshares brachen um 10,2 Prozent ein. Die Bank musste höhere Rückstellungen für Kreditverluste vornehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.185,82 +1,9% 550,99 -16,9%

S&P-500 3.677,95 +2,6% 94,88 -22,8%

Nasdaq-Comp. 10.675,80 +3,4% 354,41 -31,8%

Nasdaq-100 11.062,53 +3,5% 370,47 -32,2%

Mo Fr

Umsatz NYSE (Aktien) 951 Mio 949 Mio

Gewinner 2.670 605

Verlierer 552 2.597

Unverändert 129 116

Sehr fest - Sinkende Anleiherenditen führten zu einer Rückkehr der Risikofreude. Dazu wurden Geschäftszahlen einiger Banken positiv aufgenommen. Goldman Sachs (+2,2%) will Informanten zufolge ihre größten Geschäftsbereiche in drei Sparten aufteilen und damit eine der größten Umstrukturierungen in der Geschichte der Bank vornehmen. Bank of America (+6,1%) hatte im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch die Bank of New York Mellon (+5,1%) hat für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn über den Markterwartungen vorgelegt. Archaea Energy sprangen um über 50 Prozent nach oben. Der britische Ölmulti BP übernimmt den Biomethanhersteller für 4,1 Milliarden Dollar. Medienmogul Rupert Murdoch prüft informierten Personen zufolge die Wiederzusammenlegung von Fox Corp und News Corp. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium. Die A-Aktien von Fox Corp gaben 9,4 Prozent nach, während die A-Titel von News Corp um 3,4 Prozent zulegten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 -5,5 4,51 372,2

5 Jahre 4,24 -2,7 4,27 297,9

7 Jahre 4,15 -2,1 4,17 271,0

10 Jahre 4,01 -1,1 4,02 250,0

30 Jahre 4,03 +3,0 3,99 212,5

Die Renditen der US-Anleihen fielen im Gefolge der britischen Pendants leicht, nachdem der neue britische Schatzkanzler Jeremy Hunt die von seinem Vorgänger angekündigten Steuersenkungen großteils zurückgezogen hatte. Die fehlende Gegenfinanzierung der geplanten Maßnahmen war auf heftige Kritik gestoßen und hatte in der vergangenen Woche die Renditen der "Gilts" und anderer Staatsanleihen noch oben getrieben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:52h % YTD

EUR/USD 0,9857 +0,2% 0,9842 0,9751 -13,3%

EUR/JPY 146,74 +0,1% 146,64 144,87 +12,1%

EUR/GBP 0,8661 -0,0% 0,8662 0,8655 +3,1%

GBP/USD 1,1377 +0,1% 1,1365 1,1265 -15,9%

USD/JPY 148,85 -0,1% 149,00 148,60 +29,3%

USD/KRW 1.421,40 -0,7% 1.431,26 1.435,90 +19,6%

USD/CNY 7,1928 -0,1% 7,1965 7,2026 +13,2%

USD/CNH 7,2002 -0,1% 7,2075 7,2088 +13,3%

USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6318 +0,5% 0,6288 0,6248 -13,0%

NZD/USD 0,5694 +0,9% 0,5644 0,5599 -16,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.558,04 +0,2% 19.517,93 19.295,76 -57,7%

Die haushaltspolitische Kehrtwende des neuen britischen Finanzministers gab dem Pfund Auftrieb und dämpfte das Interesse an "sicheren Häfen" wie dem US-Dollar. Der Dollar-Index verlor 1,1 Prozent.

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,22 85,46 +0,9% +0,76 +22,5%

Brent/ICE 92,33 91,62 +0,8% +0,71 +25,5%

Am Ölmarkt gewannen Befürchtungen die Oberhand, dass die hohe Inflation und die Schwäche der Wirtschaft die Nachfrage nach Öl dämpfen könnten. Das Barrel WTI ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 85,46 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.657,81 1.649,40 +0,5% +8,41 -9,4%

Silber (Spot) 18,82 18,73 +0,5% +0,09 -19,3%

Platin (Spot) 923,35 917,75 +0,6% +5,60 -4,9%

Kupfer-Future 3,44 3,43 +0,1% +0,01 -22,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte vom schwächeren Dollar und den leicht gesunkenen Anleiherenditen. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,3 Prozent auf rund 1.650 Dollar.

US-POLITIK

Unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sind laut einem Untersuchungsbericht Beamte des Gesundheitswesens genötigt worden, exakte Informationen über den Verlauf der Corona-Pandemie zu unterschlagen oder zu beschönigen. Der Bericht eines Unterausschusses des US-Repräsentantenhauses zur Corona-Krise kommt aufgrund von Zeugenaussagen zu dem Schluss, dass auf diese Weise die verharmlosende Darstellung der Pandemie durch den damaligen Präsidenten unterstützt werden sollte.

INFLATION NEUSEELAND

3Q Verbraucherpreise +2,2% (PROGNOSE: +1,5%) gg Vorquartal

3Q Verbraucherpreise +7,2% (PROGNOSE: +6,5%) gg Vorjahr

MICROSOFT

