DONNERSTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Thanksgiving-Feiertags.

FREITAG: In den USA findet am sogenannten Black Friday nur ein verkürzter Handel am Aktien- und Anleihemarkt statt.

Die US-Notenbanker haben sich bei ihrem Treffen am 1. und 2. November mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, nachdem sie den Leitzins im November zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht hatten. Sie schlugen vor, ihre Zinserhöhungen im nächsten Monat auf einen halben Prozentpunkt bzw 50 Basispunkte zu reduzieren, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. "Eine große Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass eine Verlangsamung des Anstiegs bald angemessen wäre", heißt es im Protokoll. Einige Notenbanker sahen die Gefahr, dass die Zinserhöhungen in diesem Jahr letztendlich "über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu bringen". Andere warnten, dass die Fortsetzung der Zinserhöhungen in Schritten von 75 Basispunkten "das Risiko von Instabilität oder Verwerfungen im Finanzsystem erhöht".

Bei der Sitzung im November hatte Fed-Chef Jerome Powell angedeutet, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben wird, vermutlich in kleineren Schritten, aber auf ein höheres Niveau als bisher erwartet. Auch wegen der Risiken einer harten Landung der US-Wirtschaft dürfte im Dezember eine Zinserhöhung um lediglich 50 Basispunkte auf der Agenda stehen.

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.038,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.879,25 +0,1%

Nikkei-225 28.383,09 +1,0%

Hang-Seng-Index 17.616,59 +0,5%

Kospi 2.439,76 +0,9%

Shanghai-Composite 3.093,41 -0,1%

S&P/ASX 200 7.241,80 +0,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Börsen folgen der Richtung an der Wall Street. Dort hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gezeigt, dass sich die US-Notenbanker mehrheitlich für eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos aussprachen. Dass die südkoreanische Notenbank derweil den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent erhöht hat, tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Dies war so mehrheitlich erwartet worden und stellt zudem eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos dar. Laut Marktteilnehmern schürt es zudem Spekulationen, dass der Inflationsgipfel gesehen worden sein dürfte. An den chinesischen Börsen bremst einerseits der weitere Anstieg der Covid-19-Infektionsfälle, andererseits unterstützt das Signal aus Peking, geldpolitische Instrumente wie Senkungen des Mindestreservesatzes einsetzen zu wollen, um die Liquidität auf einem angemessenen Niveau zu halten. Dazu wird der Immobiliensektor von der Nachricht beflügelt, dass einige staatseigene Banken der Branche finanzielle Unterstützung gewähren werden. Für Mitsui O.S.K. Lines geht es in Tokio um 4,2 Prozent aufwärts, nachdem die Reederei angekündigt hat, 100 Milliarden Yen in neue Kreuzfahrtschiffe investieren zu wollen.

US-NACHBÖRSE

GAN zeigten sich mit einem Plus von 2,2 Prozent. Der Betreiber einer Online-Spiele-Plattform hatte mitgeteilt, dass die Finanzchefin ihren Posten aufgibt.Foxo Technologies wurden dagegen 2,2 Prozent niedriger gestellt. Der Experte für epigenetische Daten hatte Quartalszahlen vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.194,06 +0,3% 95,96 -5,9%

S&P-500 4.027,27 +0,6% 23,69 -15,5%

Nasdaq-Comp. 11.285,32 +1,0% 110,91 -27,9%

Nasdaq-100 11.838,72 +1,0% 113,88 -27,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 648 Mio 823 Mio

Gewinner 1.927 2.368

Verlierer 1.194 807

unverändert 137 127

Etwas fester - Im Blick standen zunächst die Einkaufsmanagerindizes, die im November schwächer als erwartet ausgefallen waren. Dies wurde aber durchaus positiv interpretiert, weil es die Hoffnung auf eine etwas weniger rigide Zinspolitik der US-Notenbank unterstützt. Im weiteren Handelsverlauf nährte das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung diese Hoffnung. Die meisten Mitglieder des Offenmarktausschusses traten demnach nämlich für eine baldige Verlangsamung bei den Zinserhöhungen ein. Die Apple-Aktie (+0,6%) zeigte sich kaum belastet davon, dass es an der größten iPhone-Fabrik in China erneut zu Protesten von Arbeitern gekommen war wegen der Corona-Restriktionen. HP gewannen 1,8 Prozent, nach etwas besser als erwartet ausgefallenen bereinigten Quartalszahlen. Nordstrom (-4,2%) setzt im dritten Quartal weniger um und senkte den Jahresausblick für den Gewinn. Für Autodesk ging es um rund 5,7 Prozent südwärts nach einer gesenkten Umsatzprognose. Der Bekleidungseinzelhändler Guess (+1,2%) hatte durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal und einen Ausblick unter den Markterwartungen vorgelegt. Tesla steigerten sich um 7,8 Prozent, nachdem Citi die Aktie hochgestuft hatte. Für Deere ging es mit starken Umsatzzahlen um 5 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 -2,9 4,50 374,6

5 Jahre 3,89 -6,8 3,95 262,7

7 Jahre 3,80 -7,6 3,88 236,1

10 Jahre 3,70 -5,9 3,76 218,7

30 Jahre 3,73 -10,0 3,83 182,8

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen passend zur Spekulation auf künftig langsamer steigende Zinsen deutlicher abwärts.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:11h % YTD

EUR/USD 1,0434 +0,4% 1,0397 1,0336 -8,2%

EUR/JPY 144,99 -0,1% 145,12 145,99 +10,8%

EUR/GBP 0,8633 +0,1% 0,8623 0,8696 +2,7%

GBP/USD 1,2090 +0,3% 1,2051 1,1888 -10,7%

USD/JPY 138,95 -0,5% 139,59 141,23 +20,7%

USD/KRW 1.328,48 -0,6% 1.337,14 1.349,16 +11,7%

USD/CNY 7,1392 -0,3% 7,1605 7,1510 +12,3%

USD/CNH 7,1447 -0,1% 7,1530 7,1535 +12,4%

USD/HKD 7,8073 -0,1% 7,8179 7,8160 +0,1%

AUD/USD 0,6754 +0,3% 0,6731 0,6661 -7,0%

NZD/USD 0,6255 +0,2% 0,6242 0,6186 -8,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.647,10 +1,0% 16.488,82 16.527,88 -64,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stand unter Druck. Die schwachen Einkaufsmanagerindizes und sinkenden Marktzinsen lasteten auf der Devise. DerEuro stieg auf über 1,04 Dollar, das höchste Niveau seit Anfang Juli.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,58 77,94 -0,5% -0,36 +12,0%

Brent/ICE 84,95 85,41 -0,5% -0,46 +15,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen um rund 4 Prozent und damit in Richtung von Achtwochentiefs. Preisdrückend wirkte, dass die wöchentlichen Vorräte an Benzin in den USA stark gestiegen sind. Dazu kamen die schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA, die weiter auf eine wirtschaftliche Kontraktion und damit eine potenziell schwächere Ölnachfrage hindeuten. Die Akteure am Ölmarkt hätten außerdem aufmerksam die Bemühungen der EU verfolgt, eine Preisobergrenze für russisches Rohöl einzuführen, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.753,49 1.750,48 +0,2% +3,02 -4,2%

Silber (Spot) 21,54 21,53 +0,1% +0,02 -7,6%

Platin (Spot) 997,00 999,40 -0,2% -2,40 +2,7%

Kupfer-Future 3,65 3,62 +1,0% +0,04 -17,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,6%) lief mit dem leichteren Dollar und der Fantasie auf weniger starke Zinserhöhungen nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

BRASILIEN -Politik

Das Oberste Wahlgericht in Brasilien hat eine Beschwerde der Partei des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro gegen das Wahlergebnis abgewiesen und eine hohe Geldstrafe verhängt.

CHINA - Corona-Infektionen

China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet und nach gewaltsamen Protesten an der größten iPhone-Fabrik des Landes einen Lockdown in der Stadt Zhengzhou verhängt. Wegen der Null-Covid-Politik können selbst kleine Corona-Ausbrüche zu Lockdowns bis hin zur Abriegelung ganzer Städte und zu Betriebsschließungen führen, was die Wirtschaft und den Alltag der Menschen massiv belastet.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Südkoreas Zentralbank hat das Tempo der Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation gedrosselt und ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2023 gesenkt. Sie hob wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent an. Im Oktober hatte sie ihn um 50 Basispunkte erhöht.

TWITTER

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat nach der Freischaltung des gesperrten Accounts von Ex-US-Präsident Donald Trump eine Online-Umfrage über eine grundsätzliche Entsperrung blockierter Nutzerkonten gestartet.

