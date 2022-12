Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Chiphersteller Micron Technology hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 einen Umsatzeinbruch verbucht und einen Verlust geschrieben. Darin spiegelt sich die sinkende Nachfrage nach Elektronik und den darin verbauten Chips wider. Micron CEO Sanjay Mehrotra sprach von "schwierigen Bedingungen" im Berichtszeitraum, zeigte sich jedoch optimistisch, dass sich die Nachfrage im nächsten Jahr erholen werde. Der Speicherchiphersteller streicht in Reaktion auf einen deutlichen Umsatzrückgang und Erstquartalsverlust etwa 10 Prozent der Stellen und fährt die Investitionen zurück. Der Umsatz ging um fast die Hälfte auf 4,09 Milliarden Dollar zurück, belastet von gesunkenen Preisen für die beiden wichtigsten Arten von Speicherchips. Micron meldete einen Quartalsverlust von 195 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von rund 2,31 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Quartalzahlen lagen unter den von Factset erhobenen Prognosen der Wall Street. Auch Microns Umsatzprognose für das laufende Quartal in Höhe von rund 3,8 Milliarden Dollar blieb hinter den Erwartungen zurück.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

2. Veröff.: +2,9% gg Vq

2. Quartal: -0,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

2. Veröff.: +4,3% gg Vq

2. Quartal: +9,0% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 211.000

16:00 Index der Frühindikatoren November

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.915,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.365,00 +0,3%

Nikkei-225 26.507,87 +0,5%

Hang-Seng-Index 19.600,13 +2,3%

Kospi 2.356,73 +1,2%

Shanghai-Composite 3.052,66 -0,5%

S&P/ASX 200 7.152,50 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Mit Rückenwind aus den USA geht nach oben. Mit klarem Abstand an der Spitze liegt Hongkong, angetrieben von sehr festen Aktien aus dem Techniksektor aber auch dem Immobilienbereich. Tencent, Meituan und Alibaba gewinnen zwischen 4 und knapp 6 Prozent. In den USA hatte ein deutlich besser als erwartet ausgefallenes Verbrauchervertrauen die zuletzt dominierenden Rezessionssorgen in den Hintergrund gedrängt und für feste Kurse gesorgt. Dazu sprachen Marktteilnehmer von einer Gegenbewegung, nachdem es zuvor tagelang nur nach unten gegangen war. Für Auftrieb bei chinesischen Immobilienaktien sorgt, dass die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC Unterstützung für Immobilienentwickler signalisiert hat und die Kooperation mit der US-Prüfungsaufsicht fördern will. Dazu kommt eine positive Studie von Morgan Stanley, die Analysten haben den Immobiliensektor auf "Attraktiv" hoch gestuft.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology verloren nach Quartalszahlen und Ausblick 1,8 Prozent (siehe Tagesthema). Millerknoll stiegen dagegen um 2,7 Prozent, nachdem der Möbelhersteller nach einem Verlust im Vorjahr einen Quartalsgewinn gemeldet hatte von 16 Millionen Dollar. Dazu fiel das bereinigte Ergebnis über der Konsensschätzung aus, ebenso der um 3,9 Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar gesteigerte Umsatz.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.376,48 +1,6% 526,74 -8,2%

S&P-500 3.878,44 +1,5% 56,82 -18,6%

Nasdaq-Comp. 10.709,37 +1,5% 162,26 -31,6%

Nasdaq-100 11.235,88 +1,5% 163,46 -31,2%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 808 Mio 879 Mio

Gewinner 2.409 1.650

Verlierer 728 1.500

unverändert 114 135

Sehr fest - Nach tagelangen Verlusten und einer Stabilisierung am Dienstag gingen die Indizes auf Erholungskurs. Unterstützung kam von einem unerwartet auf den höchsten Stand seit April gekletterten Verbrauchervertrauen. Dazu sanken die Inflationserwartungen für das kommende Jahr mit 6,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Nach gut aufgenommenen Quartalszahlen gewannen Nike 12,2 und Fedex 3,4 Prozent. Der Sportartikelhersteller steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig und verdiente auch mehr als erwartet. Positiv wurde besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Der Paketdienstleister Fedex hatte ebenso besser abgeschnitten als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -3,0 4,25 349,3

5 Jahre 3,77 -1,4 3,79 251,3

7 Jahre 3,76 -0,9 3,77 232,4

10 Jahre 3,68 -1,0 3,69 216,8

30 Jahre 3,73 -1,0 3,74 183,4

Am Anleihemarkt tat sich nach den jüngsten deutlichen Anstiegen der Renditen wenig. In einer kleinen Gegenreaktion sanken die Renditen leicht. Mit 3,68 Prozent bewegte sich die Zehnjahresrendite weiter in der Nähe eines Vierwochenhochs.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:27 % YTD

EUR/USD 1,0649 +0,4% 1,0606 1,0623 -6,3%

EUR/JPY 140,34 -0,0% 140,40 140,22 +7,2%

EUR/GBP 0,8781 +0,0% 0,8778 0,8733 +4,5%

GBP/USD 1,2127 +0,4% 1,2083 1,2165 -10,4%

USD/JPY 131,79 -0,4% 132,38 131,99 +14,5%

USD/KRW 1.276,39 -0,3% 1.280,21 1.283,72 +7,4%

USD/CNY 6,9837 +0,0% 6,9815 6,9687 +9,9%

USD/CNH 6,9864 +0,0% 6,9859 6,9740 +9,9%

USD/HKD 7,7922 -0,0% 7,7942 7,7944 -0,1%

AUD/USD 0,6757 +0,7% 0,6706 0,6674 -7,0%

NZD/USD 0,6322 +0,5% 0,6292 0,6305 -7,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.803,52 +0,2% 16.767,90 16.832,53 -63,7%

Beim Yen kam es nach der massiven Aufwertung vom Vortag zu einer kleinen Gegenbewegung nach unten. Die japanische Währung hatte am Dienstag stark zugelegt, nachdem die Bank of Japan auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hatte, indem sie das Zielband für die Zehnjahresrendite ausweitete. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,50 78,29 +0,3% +0,21 +14,2%

Brent/ICE 82,35 82,2 +0,2% +0,15 +13,7%

Die Ölpreise legten kräftig zu um rund 3 Prozent auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA waren deutlich stärker gefallen als erwartet. Dazu kam ein klar besser als erwartet ausgefallenes Verbrauchervertrauen, das Spekulationen über eine anziehende Nachfrage schürte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,27 1.814,13 +0,1% +2,14 -0,7%

Silber (Spot) 23,86 24,03 -0,7% -0,17 +2,4%

Platin (Spot) 1.004,75 1.002,95 +0,2% +1,80 +3,5%

Kupfer-Future 3,81 3,81 +0,1% +0,00 -13,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

BHP/OZ MINERALS

Der Bergbaugigant BHP ist bei seiner geplanten Übernahme des australischen Kupferkonzerns OZ Minerals nun doch schon einen Schritt weiter: Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Übernahmevereinbarung. Erst vor zwei Tagen hatten BHP und OZ Minerals die Phase ihrer Exklusivverhandlungen um eine Woche bis zum 27. Dezember verlängert. BHP bietet 28,25 australische Dollar je Aktie und bewertet OZ damit mit 9,6 Milliarden.

