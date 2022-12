Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Deutschland finden findet wegen Silvester nur ein verkürzter Handel bis 14:00 Uhr statt, in Wien bis 14.15 und in Großbritannien bis 13.30 Uhr. In Südkorea bleibt die Börse geschlossen.

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Schweiz und USA bleiben die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Joe Biden hat den neuen Jahreshaushalt unterzeichnet und damit weitere Milliardenhilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Biden setzte mit seiner Unterschrift am Donnerstag den Etat mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar in Kraft.

Der Kongress hatte den neuen Haushalt in der vergangenen Woche verabschiedet. Damit wurde eine als Shutdown bekannte Haushaltssperre verhindert. Rund die Hälfte des neuen Haushalts - 858 Milliarden Dollar - sind für die Verteidigung vorgesehen.

Zur wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung der Ukraine stehen rund 45 Milliarden Dollar bereit. Der Kongress hatte bereits im Mai ein 40 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für das von Russland angegriffene Land verabschiedet.

Das 4155 Seiten lange Haushaltsgesetz enthält auch zahlreiche weitere Maßnahmen, die nicht direkt mit dem US-Haushalt zusammenhängen. Dazu zählt unter anderem eine Reform des Wahlrechts, die eine Antwort auf die Versuche des 2020 abgewählten Präsidenten Donald Trump darstellt, sich trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. So wird klargestellt, dass der US-Vizepräsident in seiner Rolle als Senatspräsident bei der endgültigen Zertifizierung des Ausgangs einer Präsidentschaftswahl lediglich eine zeremonielle Rolle ausübt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

PROGNOSE: 39,0

zuvor: 37,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.857,50 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.982,75 -0,5%

Nikkei-225 26.094,50 +0,0%

Hang-Seng-Index 19.831,12 +0,5%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite 3.094,47 +0,7%

S&P/ASX 200 7.038,70 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit meist freundlicher Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am letzten Handelstag des turbulenten Jahres 2022, das geprägt war von Zinserhöhungen der großen Notenbanken und Rezessionssorgen. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag in einer Erholungsbewegung kräftig zugelegt hatten. Auslöser waren ermutigende Daten vom US-Arbeitsmarkt gewesen. Die Jahresbilanz der Indizes ist jedoch enttäuschend. Seit Jahresbeginn hat der Nikkei-225-Index fast 10 Prozent verloren. In Schanghai sind auf Jahressicht Verluste von über 14 Prozent aufgelaufen. Belastend wirkten die strengen pandemiebedingten Einschränkungen und Zahlungsausfälle großer Unternehmen, vor allem aus dem Immobiliensektor. Dass das chinesische Finanzministerium am Donnerstag höhere Investitionen in den technischen Fortschritt ankündigte, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln, verpufft an der Börse. Der Hang-Seng-Index hat aufs Jahr gesehen 14 Prozent minus gemacht. Diese gingen meist auf das Konto des Immobiliensektors (-44%) und der Technologiewerte (-26%).

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kurssprung von gut 30 Prozent ist die Aktie von Sesen Bio im nachbörslichen Handel am Donnerstag aufgefallen. Das Unternehmen hat die Sonderdividende, die seine Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen, fast verdreifacht.

Für Model Performance Acquisition ging es um 3,1 Prozent nach oben. Die Aktionäre des Unternehmens hatten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mehrere wichtige Beschlüsse gebilligt.

Heidrick & Struggles International gewannen 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte die Übernahme von Atreus angekündigt. Diese werde voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erfolgen, hieß es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.220,80 +1,0% 345,09 -8,6%

S&P-500 3.849,29 +1,7% 66,07 -19,2%

Nasdaq-Comp. 10.478,09 +2,6% 264,80 -33,0%

Nasdaq-100 10.951,05 +2,5% 271,70 -32,9%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 668 Mio 625 Mio

Gewinner 2.629 718

Verlierer 525 2.455

Unverändert 100 72

Fester - Nach der schwachen Tendenz am Mittwoch verzeichnete der Markt eine Erholungsbewegung. Die gesunkenen Kurse lockten Gelegenheitskäufer an. So stiegen Walt Disney zum Beispiel um 3,6 Prozent, nachdem sie am Vortag auf dem tiefsten Niveau seit 2014 notiert hatten. Für Zuversicht und Verunsicherung zugleich sorgte der Blick auf die Corona-Entwicklung in China. Einerseits könnte nach den umfangreichen Lockerungen der lange verfolgten Null-Covid-Politik die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs nach und aus China der Weltwirtschaft einen Schub verleihen. Zugleich könnte aber eine steigende Nachfrage die Preise für Energie und andere Rohstoffe in die Höhe treiben.

Lockheed Martin hat Beschwerde gegen die Vergabe eines Auftrags an den Konkurrenten Textron eingelegt. Lockheed (+0,8%) lagen im Plus, Textron (+1,8%) ebenso. Derweil geht der Energieriese Exxon (+0,8%) juristisch gegen die von der EU beschlossene Übergewinnsteuer vor. Cal-Maine Foods fielen um 14,5 Prozent. Gute Quartalszahlen des Eierproduzenten waren vor allem auf höhere Preise zurückzuführen, während zugleich die Produktionskosten stark stiegen. Hyzon Motors gewannen dagegen 19 Prozent. Eine Tochter des Unternehmens investiert gemeinsam mit einer Sparte von Chevron in "saubere" Kraftstoffe. Tesla konnten sich nachrichtenlos nach der Talfahrt der vergangenen Tage und Wochen um 8,1 Prozent erholen. Netflix verteuerten sich um 5,1 Prozent. CFRA-Analyst Kenneth Leon hat die Aktie von "Sell" auf "Buy" hochgestuft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,37 +2,1 4,35 363,9

5 Jahre 3,95 -1,8 3,97 269,1

7 Jahre 3,91 -5,1 3,96 247,4

10 Jahre 3,82 -5,9 3,88 231,3

30 Jahre 3,91 -6,0 3,97 201,2

Die Anleihen tendierten überwiegend leichter, die Zehnjahresrendite sank um 5,9 Basispunkte auf 3,82 Prozent. Die Notierungen wurden von der Sorge gestützt, dass die Ausbreitung von Covid-19 im Gefolge der chinesischen Lockerungsmaßnahmen andere Volkswirtschaften treffen könnte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0643 -0,2% 1,0661 1,0617 -6,4%

EUR/JPY 141,19 -0,5% 141,83 141,98 +7,9%

EUR/GBP 0,8844 +0,0% 0,8843 0,8827 +5,3%

GBP/USD 1,2041 -0,1% 1,2055 1,2026 -11,0%

USD/JPY 132,58 -0,3% 133,04 133,74 +15,2%

USD/KRW 1.260,79 -1,1% 1.260,79 1.274,75 +6,1%

USD/CNY 6,9638 -0,2% 6,9638 6,9642 +9,6%

USD/CNH 6,9687 -0,1% 6,9733 6,9745 +9,7%

USD/HKD 7,7967 +0,0% 7,7949 7,7937 +0,0%

AUD/USD 0,6773 +0,0% 0,6770 0,6735 -6,7%

NZD/USD 0,6322 -0,3% 0,6343 0,6334 -7,4%

Bitcoin

BTC/USD 16.551,00 -0,4% 16.609,77 16.550,26 -64,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar war angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude nicht gefragt, der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,89 78,4 +0,6% +0,49 +14,7%

Brent/ICE 83,93 83,46 +0,6% +0,47 +13,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach, gedrückt von Nachfragesorgen im Covid-gebeutelten China. Etwas gebremst wurde der Rückgang vom schwächelnden Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.818,97 1.810,50 +0,5% +8,47 -0,6%

Silber (Spot) 24,01 23,98 +0,1% +0,03 +3,0%

Platin (Spot) 1.065,35 1.056,85 +0,8% +8,50 +9,8%

Kupfer-Future 3,85 3,82 +0,6% +0,02 -12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis wurde vom fallenden Dollar gestützt und notierte in der Nähe eines Sechsmonats-Hochs.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die von mehreren Ländern eingeführten Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China aufgrund der Corona-Welle in der Volksrepublik für gerechtfertigt. "In Ermangelung vollständiger Informationen aus China ist es verständlich, dass Länder Maßnahmen ergreifen, von denen sie glauben, dass sie ihre Bevölkerung schützen werden", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter. Er forderte die Regierung in Peking auf, der WHO "detaillierte Informationen" zur Corona-Lage in dem Land bereitzustellen.

IRANISCHE ZENTRALBANK

