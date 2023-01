Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Das US-Repräsentantenhaus hat die Wahl eines Vorsitzenden am Dienstag nach drei gescheiterten Wahlgängen vertagt. Der Republikaner Kevin McCarthy konnte keine einfache Mehrheit von 218 Stimmen hinter sich versammeln. Bis zu 20 Abgeordnete aus der eigenen Partei votierten in den drei Abstimmungsrunden gegen McCarthy. Die Wahl des "Speaker of the House" soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Es war das erste Mal seit hundert Jahren, dass die konstituierende Sitzung der Kongresskammer ohne Wahl eines Vorsitzenden endete. Erst wenn der Sprecher - der drittwichtigste Repräsentant der US-Politik nach dem Präsidenten und der Vize-Präsidentin - gewählt ist, können die Abgeordneten vereidigt werden und ihre Arbeit aufnehmen. Einige Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump verweigern McCarthy die Unterstützung, weil er ihnen als zu gemäßigt gilt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember

PROGNOSE: 48,5 Punkte

zuvor: 49,0 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.854,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 10.983,50 +0,3%

Nikkei-225 25.716,86 -1,4%

Hang-Seng-Index 20.640,44 +2,5%

Kospi 2.255,98 +1,7%

Shanghai-Composite 3.123,81 +0,2%

S&P/ASX 200 7.059,20 +1,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Eine Ausnahme macht die Börse in Tokio, die am ersten Handelstag des Jahres in Japan nachgibt. Bremsend wirkt der Yen, er war zuletzt auf ein Halbjahreshoch gestiegen, was ungünstig für die Exportunternehmen des Landes ist. Daneben sorgen sich die Börsianer in Tokio um die konjunkturellen Aussichten angesichts der weiter auf Straffungskurs befindlichen meisten Notenbanken, zumal zuletzt auch die eigene Zentralbank einen ersten kleinen falkenhaften Schwenk gezeigt hatte und laut der Wirtsachaftszeitung Nikkei über eine Anhebung der Inflationsprognose nachdenken soll. In Hongkong gehören Immobilienaktien zu den Favoriten, nachdem aus Peking erneut Signale kamen, den Sektor zu unterstützen. Dazu hat Longfor (+8,9%) verlautbart, im vergangenen Jahr sämtliche Projekte pünktlich abgeschlossen zu haben. Country Garden Services machen einen Satz um 9,9 Prozent, Country Garden gewinnen 6,7 Prozent. Weiter aufwärts geht es daneben mit Technikaktien, deren Subindex 2,8 Prozent gewinnt. Alibaba schnellen um über 7 Prozent nach oben. Für Kauflaune sorgt hier, dass Ant Group, an der Alibaba eine Beteiligung hält, grünes Licht erhalten hat, neues Kapital aufzunehmen.

US-NACHBÖRSE

Progress Software legten um gut 2 Prozent zu auf die Mitteilung, für 355 Millionen Dollar Marklogic zu übernehmen. Vom Zukauf des Datenmanagers erwartet sich Progress jährlich 100 Millionen mehr Umsatz. NGL Energy machten auf Nasdaq.com einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Der Dienstleister für Energie- und Versorgungsunternehmen hatte den Ausblick angehoben. Smart Global verteuerten sich um 7,9 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres vorgelegt und auch einen Ausblick abgegeben hatte. Für Quipt Home Medical ging es um gut 5 Prozent nach oben, befeuert vom Kauf des Medizintechnikgeschäft Great Elm Healthcare von Great Elm.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.136,37 -0,0% -10,88 -0,0%

S&P-500 3.824,14 -0,4% -15,36 -0,4%

Nasdaq-Comp. 10.386,99 -0,8% -79,50 -0,8%

Nasdaq-100 10.862,64 -0,7% -77,13 -0,7%

Dienstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 899 Mio 730 Mio

Gewinner 1.891 1.400

Verlierer 1.254 1.714

unverändert 82 146

Etwas leichter - Rezessionsängste bestimmten das Geschehen, wobei sich im späten Geschäft die Indizes von den Tagestiefs etwas erholten. Der IWF hatte die Rezessionsängste mit der Warnung befeuert, dass ein Drittel der Weltwirtschaft im Jahr 2023 in eine Rezession geraten könne. Anleger riefen sich zudem schwache Daten aus China in Erinnerung. Dazu passend verlangsamte sich die Aktivität in der US-Industrie im Dezember weiter. Die vor diesem Hintergrund stärker fallenden Ölpreise drückten den Subindex Energie um 3,6 Prozent. Tesla brachen um 12,2 Prozent ein, nachdem das Elektroautounternehmen die Erwartungen bei den Auslieferungen verfehlt hatte. Zudem sprachen Händler von einer Rabattschlacht. Nach einer Abstufung durch Exane BNP Paribas verloren Apple 3,7 Prozent. Zudem belastete ein Bericht, wonach Apple mehrere Zulieferer angewiesen haben soll, angesichts der schleppenden Nachfrage weniger Komponenten zu fertigen. Walt Disney legten um 2,4 Prozent zu, nachdem der Film "Avatar 2" am Feiertagswochenende hohe Summen eingespielt hatte.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,37 -5,0 4,42 -5,0

5 Jahre 3,93 -7,9 4,00 -7,5

7 Jahre 3,87 -10,1 3,97 -10,3

10 Jahre 3,77 -10,8 3,88 -11,0

30 Jahre 3,87 -10,5 3,97 -10,5

US-Anleihen waren angesichts der dominierenden Rezessionssorgen stark gesucht. Gestützt wurden sie außerdem von festen Vorgaben aus Europa, nachdem neue Inflationsdaten aus Deutschland niedriger als gedacht ausgefallen waren. Im Gegenzug fielen die Renditen deutlich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:14 % YTD

EUR/USD 1,0570 +0,2% 1,0549 1,0652 -1,3%

EUR/JPY 138,20 +0,0% 138,19 138,35 -1,5%

EUR/GBP 0,8818 +0,1% 0,8813 0,8830 -0,4%

GBP/USD 1,1987 +0,2% 1,1968 1,2064 -0,9%

USD/JPY 130,73 -0,2% 131,00 129,88 -0,3%

USD/KRW 1.273,20 -0,5% 1.279,60 1.272,11 +0,9%

USD/CNY 6,8891 -0,4% 6,9150 6,8863 -0,1%

USD/CNH 6,8946 -0,4% 6,9223 6,8912 -0,5%

USD/HKD 7,8197 +0,1% 7,8136 7,8096 +0,1%

AUD/USD 0,6804 +1,1% 0,6727 0,6802 -0,2%

NZD/USD 0,6279 +0,5% 0,6248 0,6318 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.868,92 +1,2% 16.667,36 16.721,39 +1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte deutlich zu, der Dollarindex zog um 1,1 Prozent an. Hintergrund war vor allem der schwache Euro. Er geriet stark unter Druck, nachdem die deutschen Verbraucherpreise im Dezember weniger stark gestiegen waren als gedacht. Das schürte Spekulationen über womöglich weniger drastische weitere Zinserhöhungen der EZB.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,48 76,93 -0,6% -0,45 -4,7%

Brent/ICE 81,68 82,1 -0,5% -0,42 n.def.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Spekulationen über eine schwächere Nachfrage angesichts der Rezessionssorgen drückten die Ölpreise um rund 4 Prozent. Insbesondere die jüngsten schwachen Konjunkturdaten aus China sowie die dortige Zunahme der Covid-Fälle trugen dazu bei. Nach dem Feiertag am Montag war Öl zum ersten Mal im neuen Jahr gehandelt worden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.848,09 1.840,55 +0,4% +7,54 +1,3%

Silber (Spot) 24,12 24,08 +0,2% +0,05 +0,7%

Platin (Spot) 1.091,00 1.085,50 +0,5% +5,50 +2,2%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,1% +0,00 -1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold (+0,8%) profitierte von den deutlich sinkenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA

Angesichts der Corona-Welle in China haben die EU-Länder die Einführung von Tests für Reisende aus dem asiatischen Land befürwortet. Eine "überwältigende Mehrheit der Länder befürwortet das Testen vor dem Abflug", erklärte die EU-Kommission nach einem Treffen des Ausschusses für Gesundheitssicherheit (HSC). Die Empfehlung HSC ist jedoch nicht bindend und soll als Grundlage für Beratungen in einem anderen Rahmen am Mittwoch dienen. Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich derweil für eine europaweite Testpflicht für alle Einreisenden aus China ausgesprochen.

USA/KUBA

Die US-Botschaft in Havanna stellt wieder Visa für Kubaner aus, die sich in den Vereinigten Staaten niederlassen wollen. Die USA wollen durch eine Ausweitung des konsularischen Betriebs in Havanna ab dem 4. Januar eine sichere, legale und geordnete Migration von Kubanern sicherstellen und das Programm zur Zusammenführung kubanischer Familien wieder aufnehmen.

FTX

Der unter anderem wegen Betrugs angeklagte Gründer der insolventen Kryptowährungs-Plattform FTX, Sam Bankman-Fried, hat vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig plädiert. Ihm werden unter anderem Betrug, Geldwäsche und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung vorgeworfen.

NVIDIA/FOXCONN

Nividia und der Elektronikkomponentenhersteller Foxconn bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung von E-Autos. Im Rahmen der Partnerschaft soll Foxconn elektronische Steuereinheiten auf der Grundlage von Nvidias Drive Orin System-on-a-Chip bauen.

TWITTER

