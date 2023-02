Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Unterhaltungskonzern Disney legt massive Sparmaßnahmen auf. Wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner Zahlen für das erste Geschäftsquartal mitteilte, will es als Teil eines Restrukturierungsprogramms 7.000 Stellen streichen und die Kosten um 5,5 Milliarden US-Dollar senken.

Robert Iger verkündete die Neuigkeiten in seiner ersten Quartalszahlenpräsentation seit seiner Rückkehr als CEO. Änderungen solle es unter anderem im Film- und Seriengeschäft geben. Er dreht damit viele Maßnahmen seines Vorgängers Bob Chapek zurück, der im November entlassen wurde. "Es ist Zeit für eine weitere Transformation", sagte Iger. Es gehe darum, die Ausgaben zu reduzieren, die Kreativität zu stärken und das Streaming-Geschäft profitabel zu machen.

Der Konzern will seine Film- und TV-Studios, das lineare Fernsehen und die Streaming-Dienste in einer neuen Einheit namens Disney Entertainment zusammenfassen. Iger will damit eine "direkte Verbindung zwischen Entscheidungen über Inhalte und die finanzielle Performance" herstellen. Die für die Inhalte verantwortlichen Manager haben nun die Entscheidungsgewalt darüber, wie ihre Titel vermarkten und ausspielen. Gleichzeitig obliegt ihnen die finanzielle Verantwortung.

Die restlichen Geschäfte werden um die bestehenden Divisionen Parks, Erfahrungen und Produkte sowie ESPN organisiert. Iger sagte, er habe sich gegen eine Abspaltung des Sportsenders ESPN entschieden, die geprüft worden sei.

Der Großteil der Entlassungen wird Mitarbeiter der Sparte Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) betreffen, die nun aufgelöst wird. Der größte Teil der Einsparungen wird mit 3 Milliarden Dollar auf Ausgaben für Inhalte entfallen. 2,5 Milliarden sollen an Vertriebs- und Verwaltungskosten eingespart werden.

Laut dem jüngsten Jahresbericht beschäftigte Disney per Oktober 2022 rund 220.000 Mitarbeiter.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:45 Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

22:01 Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

22:15 News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:17 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 190.000

zuvor: 183.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.143,75 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.598,75 +0,4%

Nikkei-225 27.584,35 -0,1%

Hang-Seng-Index 21.579,93 +1,4%

Kospi 2.481,57 -0,1%

Shanghai-Composite 3.267,90 +1,1%

S&P/ASX 200 7.490,30 -0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leicht im Minus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Auf der Stimmung lasten negative Vorgaben der US-Börsen, die am Mittwoch in Reaktion auf falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankvertretern deutlicher nachgaben. Allerdings haben sich in Asien anfänglich größere Kursverluste deutlich verringert, nachdem die Futures auf die US-Aktienindizes ins Plus gedreht haben. Die chinesischen Börsen sind sogar in positives Terrain vorgerückt. Hier setzen Anleger auf eine Erholung der heimischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen. An der Tokioter Börse gibt der Nikkei-225-Index nur noch minimal nach. Unterstützung kommt von überraschend guten Zahlen, die der Autohersteller Toyota (+0,6%) vorgelegt hat. Der Konzern bekräftigte überdies seine Gewinn- und Absatzprognose. Negativ werden hingegen die Zahlen des Telekommunikationskonzerns Nippon Telegraph & Telephone (-0,7%) aufgenommen. In Seoul verbessern sich SK Innovation um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und das geplante Batterie-Joint-Venture in der Türkei abgesagt. Ebenfalls nach Zahlenvorlage gewinnen Netmarble 2,4 Prozent. In Sydney verzeichneten alle Sektoren Verluste, angeführt von Versorgern, Immobilienwerten und Technologieaktien. Der Versorgersektor fiel um 2,7 Prozent, belastet von AGL Energy (-10%). Das Unternehmen hatte enttäuschende Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt und den Jahresausblick eingegrenzt.

US-NACHBÖRSE

Geschäftszahlen von - unter anderem - Disney und Mattel haben am Mittwoch Bewegung in den nachbörslichen Handel gebracht. Die Zahlen von Disney fielen besser aus als erwartet. Auftrieb erhielt die Aktie (+5,4%) jedoch vor allem von den geplanten Sparmaßnahmen (siehe Tagesthema). MGM Resorts rückten nach Zahlenvorlage um 5,0 Prozent vor. Der Kasinobetreiber profitierte von der Erholung des Tourismus in Las Vegas und an anderen Standorten. Der Spielzeughersteller Mattel (-10,3%) bekam derweil im vierten Quartal die Konsumzurückhaltung der Kunden zu spüren, deren verfügbare Einkommen im Zuge der Inflation gesunken sind. Gefragt waren im Weihnachtsgeschäft dagegen die Lautsprecher von Sonos (+15,9%). Die Zahlen des Unternehmens übertrafen die Erwartungen. Applovin (+31%) hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet und zeigte sich optimistisch, dass der Markt für mobile Werbung auch im ersten Quartal relativ stabil sein wird. Affirm stürzten um 19,1 Prozent ab. Der für das Geschäftsmodell "Jetzt kaufen - später bezahlen" bekannte Zahlungsdienstleister hatte die Ziele für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und den Abbau von 500 Arbeitsplätzen bzw 19 Prozent der Belegschaft angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.949,01 -0,6% -207,68 +2,4%

S&P-500 4.117,86 -1,1% -46,14 +7,3%

Nasdaq-Comp. 11.910,52 -1,7% -203,27 +13,8%

Nasdaq-100 12.495,38 -1,8% -232,90 +14,2%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 807 Mio 903 Mio

Gewinner 1.009 1.909

Verlierer 2.045 1.154

Unverändert 126 111

Leichter - Nach dem zunächst insgesamt positiv aufgenommenen Interview von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell kamen den Investoren doch Zweifel an der taubenhaften Interpretation. Zur verschlechterten Stimmung trugen auch neue Aussagen von Fed-Vertretern bei. So sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, die Notenbank müsse die "restriktiven" Zinssätze einige Jahre beibehalten,. Auch Fed-Gouverneur Christopher Waller stellt sich auf einen "längeren Kampf" zur Eindämmung der hohen Inflation ein. CVS Health stiegen um 3,5 Prozent. Der Gesundheitskonzern übernimmt wie zuvor bereits spekuliert den Betreiber von Primärversorgungszentren Oak Street Health (+4,6%) für rund 10,6 Milliarden Dollar. Under Armour (-8,2%) übertraf zwar die Markterwartungen klar, warnte aber auch vor Margendruck. Bei Uber Technologies (+5,5%) überzeugte der Ausblick auf die laufende Periode. Manchester United schossen um 10,5 Prozent in die Höhe, laut einem Bericht dürfte der Verein in Kürze ein Übernahmegebot aus Katar erhalten. Kyndryl legten um 21 Prozent zu, nachdem das von IBM abgespaltene Infrastrukturservicegeschäft im dritten Geschäftsquartal den Verlust überraschend deutlich verringert hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 -3,7 4,47 0,9

5 Jahre 3,80 -3,8 3,84 -19,8

7 Jahre 3,72 -4,7 3,77 -24,8

10 Jahre 3,63 -4,6 3,68 -25,1

30 Jahre 3,68 -3,2 3,71 -28,9

Der Rentenmarkt erholte sich etwas von den teils scharfen Abgaben der Vortage. Teilnehmer sprachen auch von einer technischen Gegenbewegung.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0742 +0,3% 1,0713 1,0728 +0,4%

EUR/JPY 140,96 +0,2% 140,73 140,87 +0,4%

EUR/GBP 0,8877 +0,0% 0,8876 0,8910 +0,3%

GBP/USD 1,2101 +0,2% 1,2070 1,2042 +0,0%

USD/JPY 131,20 -0,1% 131,34 131,31 +0,1%

USD/KRW 1.259,58 -0,1% 1.260,92 1.261,62 -0,2%

USD/CNY 6,7839 -0,1% 6,7891 6,7848 -1,7%

USD/CNH 6,7879 -0,1% 6,7962 6,7914 -2,0%

USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8492 7,8494 +0,5%

AUD/USD 0,6963 +0,5% 0,6925 0,6968 +2,2%

NZD/USD 0,6354 +0,7% 0,6308 0,6319 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.599,84 -1,4% 22.931,32 23.205,80 +36,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

AM Devisenmarkt tat sich wenig, der Dollar bewegte sich nur wenig. Der Yen kam nach den Vortagsgewinnen leicht zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,50 78,47 +0,0% +0,03 -2,4%

Brent/ICE 85,19 85,09 +0,1% +0,10 -0,6%

