Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Steigende Zinsen haben der britischen HSBC im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Die nach Marktwert größte Bank Europas, die den Großteil ihres Gewinns in Asien erzielt, rechnet im laufenden Jahr mit weiterem Rückenwind durch höhere Zinsen und ihr China-Geschäft. Der Nettogewinn kletterte im Schlussquartal auf 4,6 Milliarden US-Dollar von 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Im Gesamtjahr verdiente die Bank 14,8 Milliarden Dollar nach 12,6 Milliarden im Vorjahr. Die Erträge kletterten im Quartal um ein Viertel auf 14,9 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Zinseinnahmen. Belastend auf das Ergebnis wirkten sich hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite aus, die sich allein im vierten Quartal auf 1,4 Milliarden Dollar beliefen. Im Gesamtjahr waren es 3,6 Milliarden Dollar. Geschuldet war dies zum Teil dem Engagement der Bank im chinesischen Immobiliensektor, der sich im vergangenen Jahr schwach zeigte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung)

Februar

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 46,8

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 47,6

zuvor: 46,9

16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: -1,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.072,00 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.349,75 -0,3%

Nikkei-225 27.470,73 -0,2%

Hang-Seng-Index 20.547,54 -1,6%

Kospi 2.457,98 +0,1%

Schanghai-Composite 3.293,98 +0,1%

S&P/ASX 200 7.336,30 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Es fehlen angesichts des Feiertages in den USA wichtige Vorlagen. Auch die chinesischen Börsen zeigen sich uneinheitlich. In Hongkong werden Gewinne mitgenommen. Insgesamt stehe der chinesische Aktienmarkt im Zeichen der sich deutlich eintrübenden US-amerikanischen Beziehungen. Für Unruhe sorgten die anstehenden Treffen zwischen Russland und China. Denn neben den USA habe nun auch die EU "rote Linien" gezogen, was man den Chinesen an Russland-Unterstützung noch durchgehen lassen wolle, heißt es. In Hongkong laufen Immobilienwerte wie schon am Vortag vorneweg. Country Garden Holdings und China Overseas Land & Investment klettern um 1,2 bzw. 1,4 Prozent. Es stützt die Hoffnung auf weitere staatliche Hilfen und möglicherweise auch eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik . HSBC verlieren nach Zahlenvorlage 2,3 Prozent. In Japan belasten Elektronikwerte. Händler sprechen von verunsicherten Anlegern wegen der Unwägbarkeiten der japanischen Geldpolitik mit dem Wechsel an der Spitze der Zentralbank. Der südkoreanische Kospi dreht 0,2 Prozent ins Plus. Vorläufige Daten zeigen, dass die Exportnation auf ein weiteres Handelsbilanzdefizit im Monat zusteuert. Insbesondere der Export von Halbleitern und Mobiltelefonen stottert. Samsung Electronics büßen 1,0 Prozent ein. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen verlieren Samsung Fire & Marine Insurance 0,5 Prozent. In Australien belastet der falkenhafte Tonfall des Sitzungsprotokolls der jüngsten Notenbanksitzung.

US-NACHBÖRSE

Harley-Davidson teilte nach Börsenschluss am Freitag mit, eine Dividende von 16,50 Cent pro Aktie nach zuvor 15,75 Cent für das ersten Quartal ausschütten zu wollen. Der Kurs des Motorradbauers kletterte um 1,7 Prozent. Sigma Lithium Corp schossen um 25,5 Prozent nach oben. Laut einem Bericht soll Tesla (+0,5%) Berater konsultiert haben, um ein mögliches Gebot für Sigma Lithium vorzubereiten. Lithium stellt eine Schlüsselkomponente bei der Fertigung von Batterien im Bereich E-Mobilität dar.

WALL STREET (Freitag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.826,92 +0,4% 130,07 +2,1%

S&P-500 4.079,23 -0,3% -11,18 +6,2%

Nasdaq-Comp. 11.787,27 -0,6% -68,56 +12,6%

Nasdaq-100 12.358,19 -0,7% -84,30 +13,0%

Fr. Do.

Umsatz NYSE (Aktien) 929 Mio 858 Mio

Gewinner 1.309 800

Verlierer 1.713 2.254

Unverändert 133 110

Uneinheitlich - Das Thema Zinsen dominierte weiter. Nachdem die US-Importpreise einen Tick stärker gesunken waren als erwartet, erholten sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen erneut falkenhafte Kommentare, diesmal von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, allerdings diesmal auch eher taubenhafte - von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin. Er atte sich für kleine Zinsschritte um je 25 Basispunkte ausgesprochen. Merck & Co gewannen 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern kann sich Hoffnung auf zwei Zulassungserweiterungen machen. Applied Materials bewegten sich kaum. Soliden Geschäftszahlen stand die Aussage eines bevorstehenden "herausfordernden" Jahres gegenüber. Doordash verdiente zwar auf bereinigter Basis mehr als erwartet, doch fiel der Verlust des Lebensmittellieferdienstes insgesamt höher als gedacht aus. Der Kurs verlor 7,6 Prozent. Moderna fielen um 3,3 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoffkandidat in einer Studie nicht durchgängig überzeugte. Deere machten einen Satz um 7,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Landmaschinenherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,62 -4,4 4,66 19,7

5 Jahre 4,03 -4,5 4,07 2,9

7 Jahre 3,94 -5,2 3,99 -3,5

10 Jahre 3,82 -4,2 3,86 -6,2

30 Jahre 3,87 -4,7 3,92 -9,9

Nach den Anstiegen der Renditen an den Vortagen kamen sie zum Wochanausklang etwas zurück. Fundamental Unterstützung kam von einen Tick stärker als gedacht gesunkenen US-Importpreisen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0673 -0,2% 1,0691 1,0703 -0,3%

EUR/JPY 143,44 -0,0% 143,48 143,43 +2,2%

EUR/GBP 0,8875 +0,0% 0,8873 0,8879 +0,3%

GBP/USD 1,2027 -0,1% 1,2040 1,2055 -0,6%

USD/JPY 134,38 +0,1% 134,27 134,01 +2,5%

USD/KRW 1.296,01 -0,0% 1.296,42 1.293,80 +2,7%

USD/CNY 6,8690 +0,2% 6,8552 6,8566 -0,4%

USD/CNH 6,8761 +0,3% 6,8588 6,8611 -0,8%

USD/HKD 7,8419 +0,1% 7,8345 7,8329 +0,4%

AUD/USD 0,6891 -0,3% 0,6910 0,6908 +1,1%

NZD/USD 0,6239 -0,2% 0,6253 0,6245 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 24.974,07 +1,0% 24.716,57 24.529,76 +50,5%

Der Dollar gab am Freitag mit den gesunkenen Marktzinsen Aufschläge, die ihn zuvor noch auf die höchsten Stände seit Anfang Januar getrieben hatten, wieder ab; der Dollarindex legte auf Tagessicht hauchdünn zu. Am Montag war es am Devisenmarkt sehr ruhig. Händler verwiesen auf den Feiertag in den USA.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,28 76,34 -0,1% -0,06 -5,2%

Brent/ICE 83,01 84,07 -1,3% -1,06 -3,2%

Die Ölpreise verloren am Freitag knapp 3 Prozent. Belastend wirkten die zuletzt deutlich gestiegenen Marktzinsen, weil sie Sorgen vor einem Abrutschen in eine Rezession schürten - mit entsprechenden Folgen für die Ölnachfrage. Dazu waren die Ölvorräte jüngst unerwartet stark gestiegen.

Am Montag kam es zu einer kleinen Gegenbewegung am Ölmarkt. Brent und WTI legten im späten europäisch dominierten Handel je um etwa 0,7 Prozent zu. Marktteilnehmer setzten auf eine steigende chinesische Nachfrage, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,88 1.841,40 -0,1% -2,52 +0,8%

Silber (Spot) 21,72 21,78 -0,3% -0,06 -9,4%

Platin (Spot) 925,90 929,15 -0,3% -3,25 -13,3%

Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,05 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis trat mehr oder weniger auf der Stelle, gebremst vom festen Dollar und "falkenhaften" Aussagen einiger US-Notenbanker in der vergangenen Woche.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE / CHINA

China ist laut Außenminister Qin Gang "zutiefst besorgt" über den Konflikt in der Ukraine. Dieser "verschärft" sich und "gerät sogar außer Kontrolle", sagte er in einer Rede zur globalen Sicherheit. Peking werde "mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Dialog und die Konsultation zu fördern, auf die Bedenken aller Parteien einzugehen und um nach gemeinsamer Sicherheit zu streben".

BHP

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 01:17 ET (06:17 GMT)