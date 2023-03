Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Exporte sind im Januar und Februar 2023 zwar weiter gesunken, allerdings nicht so stark wie erwartet. Sie sanken im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 9,9 Prozent im Dezember. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 9 Prozent gerechnet. Die Zollbehörde veröffentlicht die Handelsdaten für die ersten beiden Monate des Jahres zusammen, um Verzerrungen durch das chinesische Neujahrsfest, das in diesem Jahr in den Januar fiel, auszuschließen. Die Importe gingen im Januar und Februar um 10,2 Prozent zurück, nach einem Minus von 7,5 Prozent im Dezember. Hier hatten die Ökonomen einen Rückgang von 5,1 Prozent erwartet. Der Handelsüberschuss für die ersten beiden Monate zusammen belief sich auf 116,88 Milliarden US-Dollar, nach 78,01 Milliarden Dollar im Dezember.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.056,00 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.334,25 +0,1%

Nikkei-225 28.309,16 +0,3%

Hang-Seng-Index 20.430,28 -0,8%

Kospi 2.463,35 +0,0%

Shanghai-Composite 3.286,98 -1,1%

S&P/ASX 200 7.364,70 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - In Sydney sorgte die australische Notenbank für Unterstützung. Sie erhöhte zwar den Leitzins wie weithin erwartet um weitere 25 Basispunkte auf 3,60 Prozent, einige Teilnehmer interpretierten die begleitenden Aussagen aber dahin, dass der Zinsgipfel nah sein könne, berichteten Händler. Der Notenbank zufolge könnte die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben, die Löhne seien zudem zuletzt weniger stark gestiegen als befürchtet. Am Devisenmarkt kommt der Austral-Dollar leicht zurück. Für keine stärkeren Bewegungen sorgen die Export- und Importdaten aus China für Februar. Die Exporte gingen weniger stark zurück als Ökonomen geschätzt hatten, dafür sanken die Importe stärker als gedacht. Thema an den chinesischen Börsen ist vor allem weiter das vom Nationalen Volkskongress ausgegebene, allgemein eher als moderat bezeichnete Wachstumsziel von 5 Prozent. Die Kurse bewegt dies aber zumindest in der Breite kaum. Die Märkte warteten nun gespannt auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats im späteren Tagesverlauf und ob er anlässlich seines halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik neue Erkenntnisse bezüglich des weiteren Zinskurses liefern wird. Matthew Well von Citi erwartet, dass Powell einen stärkeren Zinsanstieg als zuletzt erwartet signalisieren wird angesichts jüngst besser als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten.

US-NACHBÖRSE

Thredup verteuerten sich auf Nasdaq.com um 4,3 Prozent, nachdem der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt hatte, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen. Bei Barnes & Noble Education (-4,3%) verunsicherte die Verschiebung der Vorlage der Quartalszahlen. WW International (ehemals Weight Watchers) (+11,1%) warnte zwar vor schwächeren Umsätzen für das erste Quartal. Zuvor hatte das Wall Street Journal aber berichtet, dass der Anbieter von Diätplänen die Telemedizin-Plattform Sequence für 106 Millionen Dollar kauft, um Zugang zum Markt für Medikamente wie Ozempic und Wegovy zu erhalten, die Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen. Für Grindr ging es um 11,2 Prozent südwärts. Der Anbieter einer Dating App hatte für sein zurückliegendes Quartal zwar höhere Umsätze, aber einen rückläufiges Nettoergebnis berichtet. Calavo Growers stellt sein nicht zum Kerngeschäft gehörendes Saucengeschäft ein, um Kosten zu reduzieren. Der Anbieter von Konsumgütern und landwirtschaftlichen Produkten hatte außerdem eine deutliche Ausweitung des Quartalsverlusts gemeldet. Die Aktie sackte auf Nasdaq.com um 12,2 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.431,44 +0,1% 40,47 +0,9%

S&P-500 4.048,42 +0,1% 2,78 +5,4%

Nasdaq-Comp. 11.675,74 -0,1% -13,27 +11,6%

Nasdaq-100 12.302,48 +0,1% 11,68 +12,5

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 937 Mio 883 Mio

Gewinner 1.077 2.484

Verlierer 1.980 588

unverändert 125 107

Wenig verändert - Abwarten lautete die Devise am Aktienmarkt, weil im weiteren Wochenverlauf wichtige Termine anstehen, allen voran am Dienstag und Mittwoch die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Vor diesem Hintergrund sind auch die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag von besonderer Bedeutung. Für die Tesla-Aktie ging es um 2 Prozent nach unten. Das Unternehmen will seinen Absatz in den USA mit günstigeren Angeboten ankurbeln. Der Elektroautohersteller senkte seine Preise für das Model S und das Model X. Die Altria-Aktie gewann 1,4 Prozent. Der Tabakkonzern verstärkt sich mit einem Hersteller von E-Zigaretten und hat sich mit dem Vaping-Anbieter NJOY Holdings auf eine Übernahme geeinigt. Der Kurs von Ciena stieg um 3,7 Prozent, nachdem der Telekomausrüster mit den Ergebnissen zum ersten Geschäftsquartal die Erwartungen klar übertroffen hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 +3,0 4,87 47,7

5 Jahre 4,26 +0,0 4,26 25,8

7 Jahre 4,16 +2,5 4,14 19,1

10 Jahre 3,98 +2,1 3,96 9,8

30 Jahre 3,91 +3,4 3,88 -5,8

Auch am Anleihemarkt dominierte das Warten auf US-Notenbankchef Powell und mögliche Signale zu den nächsten Zinsschritten das Geschehen. Nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag stiegen die Renditen wieder leicht.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:34 % YTD

EUR/USD 1,0677 -0,0% 1,0681 1,0655 -0,3%

EUR/JPY 145,13 -0,1% 145,22 144,45 +3,4%

EUR/GBP 0,8872 -0,1% 0,8883 0,8848 +0,3%

GBP/USD 1,2035 +0,1% 1,2029 1,2043 -0,5%

USD/JPY 135,93 -0,0% 135,95 135,56 +3,7%

USD/KRW 1.300,72 +0,2% 1.297,73 1.296,08 +3,1%

USD/CNY 6,9393 +0,1% 6,9300 6,9182 +0,6%

USD/CNH 6,9461 -0,1% 6,9513 6,9243 +0,3%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6703 -0,4% 0,6731 0,6758 -1,6%

NZD/USD 0,6202 +0,1% 0,6196 0,6219 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 22.436,35 +0,0% 22.432,64 22.417,01 +35,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich knapp behauptet. Der Greenback dürfte im Verlauf der Woche in einer relativ engen Spanne verharren, weil die Anleger vor den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag vorsichtig bleiben dürften, hieß es von der ING. Die Daten könnten Aufschluss darüber bringen, ob die herausragenden Jobdaten vom Januar verzerrt waren oder nicht, mit entsprechenden potenziellen Folgen für den geldpolitischen Kurs der Fed, so Währungsanalyst Chris Turner.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,55 80,46 +0,1% +0,09 +0,0%

Brent/ICE 86,27 86,18 +0,1% +0,09 +1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gewannen rund 1 Prozent. China habe mit 5 Prozent zwar das niedrigste Wachstumsziel seit mehr als einem Vierteljahrhundert ausgegeben, doch nach einem Wachstum von lediglich 3 Prozent 2022 ist dies laut CMC "zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass die Lokomotive der Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnimmt".

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,05 1.848,10 -0,1% -1,06 +1,3%

Silber (Spot) 21,04 21,03 +0,1% +0,02 -12,2%

Platin (Spot) 972,60 977,00 -0,5% -4,40 -8,9%

Kupfer-Future 4,09 4,10 -0,3% -0,01 +7,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins das zehnte Mal in Folge angesichts einer zu hohen Inflation angehoben und zwar um um 25 Basispunkte auf 3,60 Prozent. Die RBA kündigte an, dass die Inflation möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht habe und das Lohnwachstum begrenzt sei.

CHINA / USA

