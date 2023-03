Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Walt Disney hat seinen Geschäftsbereich "Next-Generation Storytelling and Consumer Experiences" offenbar im Zuge seiner laufenden Restrukturierung aufgelöst. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, sollte der Bereich unter Führung von Mike White Wege finden, interaktive Geschichten in neuen technologischen Formaten zu erzählen und dabei Disneys umfangreiche Bibliothek an geistigem Eigentum zu nutzen. Alle rund 50 Mitglieder des Teams hätten ihren Arbeitsplatz verloren. White bleibe im Unternehmen, es sei aber unklar, was seine künftige Position sein werde. White war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Disneys früherer Chef, Bob Chapek, stellte White im Februar 2022 ein und teilte den Mitarbeitern damals in einem internen Memo mit, dass es das Ziel sei, "ein völlig neues Paradigma dafür zu schaffen, wie das Publikum unsere Geschichten erlebt und sich mit ihnen auseinandersetzt". Walt Disney hatte im Februar mitgeteilt, rund 3 Prozent der weltweiten Arbeitsplätze oder in Summe 7.000 Jobs abzubauen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

11:30 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q

20:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 100,7

zuvor: 102,9

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.013,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.805,00 +0,1%

Nikkei-225 27.501,84 +0,1%

Hang-Seng-Index 19.694,59 +0,6%

Kospi 2.428,02 +0,8%

Shanghai-Composite 3.254,53 +0,1%

S&P/ASX 200 7.034,10 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Aktienmärkte folgen der Entwicklung an der Wall Street, wo es abgesehen von den bank- und technologielastigen Nasdaq-Indizes mit den Marktbarometern nach oben gegangen war. Dort wie auch anderswo schwelen die Sorgen um den Bankensektor zwar weiter, dennoch fanden sich zuletzt auch wieder Aktienkäufer. Dass eine regionale Bank in den USA große Teile der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernehme, die die Unruhen im Bankensektor ausgelöst hatte, trage etwas zur Beruhigung der Gemüter bei, heißt es im Handel. In Australien sind neue Einzelhandelsdaten unter Erwarten ausgefallen, was Spekulationen nährt, dass die Zentralbank des Landes in ihrem Zinserhöhungszyklus eine Pause einlegen könnte.

US-NACHBÖRSE

Lyft legten um 4,4 Prozent zu, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, die beiden Gründer des Beförderungsdienstleisters würden sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und David Risher, seit 2021 Vorstandsmitglied, die Leitung übernehmen. PVH machten einen Satz um gut 10 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen mit Marken wie Calvin Klein oder Tommy Hilfiger hatte Viertquartalszahlen vorgelegt, die die Erwartungen beim Umsatz und besonders deutlich beim beim Gewinn übertrafen. Bei Nikola (-1,2%), einem Hersteller von Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw belastete die Nachricht leicht, dass der Finanzchef in den Ruhestand geht. Der Wechsel kommt, nachdem das Unternehmen zuletzt einen schwächer als erwarteten Umsatz für das vierte Quartal gemeldet hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.432,61 +0,6% 195,08 -2,2%

S&P-500 3.977,75 +0,2% 6,76 +3,6%

Nasdaq-Comp. 11.768,84 -0,5% -55,12 +12,4%

Nasdaq-100 12.673,07 -0,7% -93,98 +15,8%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 904 Mio 971 Mio

Gewinner 2.235 1.863

Verlierer 787 1.134

unverändert 115 124

Uneinheitlich - Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Entspannung im Bankensektor. Unsicherheiten blieben jedoch bestehen. Beruhigend wirkte, dass die First Citizens Bank die Reste der Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen will, deren Zusammenbruch die Unruhen im Bankensektor ausgelöst hatte. First Citizens machten einen Kurssprung um 53,7 Prozent. First Citizens erwirbt von SVB alle Einlagen, Kredite und Filialen. Der S&P-500-Bankenindex stieg um 3,1 Prozent. Silvergate Capital zogen um 14,5 Prozent an. Das Unternehmen ist dabei, den Betrieb der gestrauchelten Tochter Silvergate Bank abzuwickeln - ein im Bereich Kryptowährungen aktives Institut. Biontech büßten nach Quartalszahlen 3,6 Prozent ein. Umsatz und Gewinn sind im vierten Quartal deutlich zurückgegangen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,02 +24,3 3,78 -40,2

5 Jahre 3,61 +19,9 3,41 -38,8

7 Jahre 3,59 +18,5 3,40 -38,4

10 Jahre 3,54 +16,6 3,37 -34,0

30 Jahre 3,77 +12,2 3,65 -20,1

Am US-Anleihemarkt gaben die Notierungen mit der Entspannung im Bankensektor nach, unter anderem weil Anleihen als sicherer Hafen deutlich an Zulauf verloren. Dazu könnten auch Gewinnmitnahmen gedrückt haben. Die Renditen stiegen im Gegenzug deutlich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:21 % YTD

EUR/USD 1,0814 +0,2% 1,0798 1,0764 +1,0%

EUR/JPY 141,28 -0,5% 142,05 141,31 +0,7%

EUR/GBP 0,8778 -0,1% 0,8790 0,8791 -0,8%

GBP/USD 1,2319 +0,3% 1,2285 1,2244 +1,9%

USD/JPY 130,65 -0,7% 131,55 131,27 -0,4%

USD/KRW 1.299,04 +0,2% 1.295,86 1.300,32 +2,9%

USD/CNY 6,8806 -0,1% 6,8851 6,8801 -0,3%

USD/CNH 6,8812 -0,0% 6,8837 6,8791 -0,7%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6690 +0,6% 0,6650 0,6655 -1,8%

NZD/USD 0,6232 +0,6% 0,6197 0,6201 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 26.946,76 -0,9% 27.179,42 27.855,48 +62,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den jüngsten Zugewinnen etwas leichter. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach. Teilnehmer verwiesen auch auf die Entspannungszeichen aus dem Bankensektor. Ähnlich wie Anleihen sei die US-Devise als sicherer Hafen deswegen weniger gesucht gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,70 72,81 -0,2% -0,11 -9,6%

Brent/ICE 77,70 78,12 -0,5% -0,42 -9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen nach den Verlusten am Freitag deutlich - um bis zu 5,4 Prozent. Wie bei Aktien stützte die leichte Entspannung im Bankensektor, denn die Befürchtung, dass sich die Probleme im Bankensektor zu einer Wirtschaftskrise auswachsen könnten, hatte zuletzt Ängste vor einem Ölnachfragerückgang geschürt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,30 1.955,80 +0,2% +4,50 +7,5%

Silber (Spot) 23,05 23,13 -0,3% -0,08 -3,8%

Platin (Spot) 976,48 976,50 -0,0% -0,03 -8,6%

Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,5% +0,02 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit dem deutlichen Anstieg der Anleiherenditen nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,0 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN

Der australische Einzelhandelsumsatz ist im Februar saisonbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, weniger stark als mit 0,4 Prozent geschätzt.

USA/JAPAN

Die USA und Japan haben ein Abkommen über den Handel mit Mineralien geschlossen, die bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge von zentraler Bedeutung sind. Das Abkommen untersagt unter anderem die Erhebung von Ausfuhrzöllen, wenn diese sogenannten kritischen Mineralien in das jeweils andere Land geliefert werden.

BINANCE

Die US-Aufsichtsbehörde CFTC hat die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance und ihren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die Behörde wirft dem Digitalwährungsmarktplatz vor, gegen US-Finanzmarktregeln verstoßen zu haben.

LYFT

Die Firmengründer Logan Green und John Zimmer ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück und Board-Mitglied David Risher soll neuer Chef werden. Green und Zimmer sollen ihre Sitze im Board behalten.

