Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Australien, Hongkong, Singapur und an den US-Börsen (Nyse, Nasdaq) ruht der Handel am Karfreitag. Am US-Anleihemarkt findet ein verkürzter Handel statt.

MONTAG: In Australien und Hongkong bleiben am Ostermontag die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins überraschend unverändert gelassen, da die Unsicherheit über die globalen Wirtschaftsaussichten angesichts der jüngsten Turbulenzen im globalen Bankensektor wächst. Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI), teilte mit, der geldpolitische Ausschuss habe beschlossen, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Alle sieben von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten erwartet, dass die Zentralbank ihren Reposatz um 25 Basispunkte erhöhen werde.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 198.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.108,00 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.029,25 -0,4%

Nikkei-225 27.456,75 -1,3%

Hang-Seng-Index 20.180,43 -0,5%

Kospi 2.460,94 -1,4%

Schanghai-Composite 3.308,53 -0,1%

S&P/ASX 200 7.210,40 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Abermals schwache Konjunkturdaten aus den USA heizen die Rezessionsdiskussion an den Börsen an und belasten die Kurse. Selbst positive Daten aus China ändern an den Rezessionssorgen wenig, denn auch die chinesischen Aktienmärkte liegen im Minus. Nach dem Feiertag zur Wochenmitte preisen die Börsen in China die regionalen Vortagesverluste mit ein. Angesichts der Rezessionsängste drehen die Notenbanken nicht mehr so aggressiv an der Zinsschraube, womit sie den Konjunkturpessimisten aber in die Karten spielen. Nachdem die Leitzinsen am Vortag in Neuseeland unerwartet kräftig angehoben worden sind, überrascht die indische Notenbank mit einer Bestätigung des Leitzinses. Erwartet wurde eigentlich ein Zinsschritt um 25 Basispunkte. Der Sensex dreht mit der Schlagzeile ins Minus. Der Nikkei-225 zählt wie schon am Vortag zu den schwächsten Indizes der Region. Der mit den Rezessionssorgen gestiegene Yen, der als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern angesteuert wird, drückt die Kurse. Der Kospi zeigt sich ähnlich schwach. Halbleiter- und Batterietitel führen das Feld der Verlierer an. Beide Branchen dürften leiden, sollten die USA in die Rezession abgleiten. Posco sinken um 2,2 Prozent, das Unternehmen investiert in die Expansion des Geschäfts mit Batteriegrundstoffen.

US-NACHBÖRSE

Costco Wholesale gaben 2,2 Prozent nach, nachdem die Großhandelskette für den vergangenen Monat einen flächenbereinigten Umsatzrückgang gemeldet hatte. Abbvie verloren 1,9 Prozent. Die Pharmagesellschaft hatte ihren Jahresausblick gesenkt. Um 9,3 Prozent rauschten Lumentum gen Süden nach Bekanntgabe eines erwarteten Umsatzrückgangs im dritten Quartal. AMC Entertainment (+6,7%) stiegen und die Vorzüge (-12,9) gaben nach, nachdem ein Richter den Versuch abgelehnt hatte, die Beilegung eines Rechtsstreits der Aktionäre zu beschleunigen. Hierbei sollten beide Aktiengattungen zusammengelegt werden. Seachange International (+17,1%), verbuchte indes den ersten Gewinn seit vielen Quartalen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.482,72 +0,2% 80,34 +1,0%

S&P-500 4.090,38 -0,2% -10,22 +6,5%

Nasdaq-Comp. 11.996,86 -1,1% -129,47 +14,6%

Nasdaq-100 12.967,20 -1,0% -132,88 +18,5%

Do. Mi.

Umsatz NYSE (Aktien) 906,2 Mio 912,2 Mio

Gewinner 1.125 911

Verlierer 1.872 2.087

Unverändert 103 125

Uneinheitlich - Konjunktursorgen gewannen die Oberhand, nachdem der ISM-Index für den Servicesektor überraschend deutlich zurückgegangen war. Dazu verdichteten sich Hinweise, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt. So meldete der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP für März einen deutlich geringeren Stellenaufbau als erwartet. Die Akteure blickten mit Sorge dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für März entgegen, der am Karfreitag trotz des Feiertags veröffentlicht wird. Das Handelsbilanzdefizit ist derweil im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Unter den Einzelwerten legten Johnson & Johnson um 4,5 Prozent zu. Das Unternehmen will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichen Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. FedEx stiegen um 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Bereiche Express- und Ground Delivery zusammenzufassen. Zudem erhöhte der Konzern seine jährliche Dividende. Der Einzelhandelsriese Walmart (+1,7%) hatte seinen Jahresausblick aus dem Februar bekräftigt - trotz der Unsicherheiten über das Konsumverhalten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,80 -2,9 3,83 -61,6

5 Jahre 3,37 -1,2 3,39 -62,6

7 Jahre 3,34 -3,1 3,37 -62,7

10 Jahre 3,30 -3,8 3,34 -57,8

30 Jahre 3,56 -3,2 3,60 -40,7

Andauernde Konjunktursorgen verschafften dem Anleihemarkt erneut Zulauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0896 -0,1% 1,0907 1,0955 +1,8%

EUR/JPY 143,02 -0,1% 143,21 143,96 +1,9%

EUR/GBP 0,8750 -0,0% 0,8754 0,8765 -1,1%

GBP/USD 1,2455 -0,0% 1,2461 1,2499 +3,0%

USD/JPY 131,30 +0,0% 131,29 131,42 +0,1%

USD/KRW 1.319,55 +0,2% 1.316,54 1.310,58 +4,6%

USD/CNY 6,8807 +0,0% 6,8798 6,8798 -0,3%

USD/CNH 6,8829 -0,0% 6,8854 6,8704 -0,7%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6693 -0,4% 0,6722 0,6724 -1,8%

NZD/USD 0,6281 -0,6% 0,6317 0,6349 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.046,42 -0,5% 28.191,46 28.545,08 +69,0%

Der Dollar war mit den Rezessionsängsten als "sicherer Hafen" gesucht und erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten, die er nach den schwachen Konjunkturdaten des Vortages verbucht hatte. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent - trotz gesunkener Marktzinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,08 80,61 -0,7% -0,53 -0,5%

Brent/ICE 84,50 84,99 -0,6% -0,49 -0,4%

Die Ölpreise zeigten sich nach den jüngsten Aufschlägen kaum verändert bis moderat leichter, obwohl die US-Rohöllagerbestände stärker gesunken waren als erwartet. Das Barrel WTI kostete zum Settlement 80,61 Dollar und damit 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Auf der einen Seite dürften die jüngst schwachen Wirtschaftsdaten Zweifel an der Nachfrage befeuert haben, während auf der anderen Seite die geplanten Fördermengenkürzungen der Gruppe Opec+ die Preise gestützt haben dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.015,40 2.020,84 -0,3% -5,44 +10,5%

Silber (Spot) 24,86 25,03 -0,7% -0,17 +3,7%

Platin (Spot) 1.007,00 1.002,00 +0,5% +5,00 -5,7%

Kupfer-Future 4,01 3,99 +0,5% +0,02 +5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach den deutlichen Zugewinnen des Vortages gut behauptet bei 2.023 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall hatte am Dienstag von einem schwächeren Dollar und fallenden Anleiherenditen profitiert und war auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr gestiegen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

AUßENPOLITIK TAIWAN / BEZIEHUNGEN CHINA - USA

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben bei einem Treffen im US-Bundesstaat Kalifornien Geschlossenheit demonstriert. Nach dem Gespräch sagte Tsai, der Empfang durch zahlreiche Parlamentarier von McCarthys Republikanischer Partei und der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden zeigten, dass Taiwan "nicht isoliert und nicht alleine sei". China bezeichnete das Treffen als "Verstoß gegen die Ein-China-Politik" und kündigte eine "entschlossene" Reaktion an.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 57,8 (Februar: 55,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Zum dritten Mal in Folge lag der Index damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)