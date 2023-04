Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Größer ist besser. Das gilt für die US-Banken in der bevorstehenden Berichtssaison. Der Abzug der Einlagen, der die Silicon Valley Bank und die Signature Bank zu Fall brachte, hat den kleineren Instituten wesentlich mehr geschadet als den großen. Denn sie verloren das billige Geld, das ihre Profitabilität in den vergangenen Jahren nährte. Selbst vor den Verwerfungen in der Branche gaben die Banken steigende Zinsen in immer größerem Ausmaß an ihre Kunden weiter. Nun dürfte der erwartete Rückgang der Kreditnachfrage die Profitabilität der Banken weiter beeinträchtigen. Zudem könnten Buchverluste in ihren Anleiheportfolios ihre Fähigkeit beschneiden, Kapital an die Anleger zurückzugeben. Die Probleme sind in der Branche aber nicht gleich verteilt. Citigroup, JP Morgan Chase, PNC Financial Services und Wells Fargo werden ihre Geschäftszahlen vor Handelseröffnung in den USA vorlegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz März

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 79,1%

zuvor: 79,1%

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April

PROGNOSE: 62,0

zuvor: 62,0

16:00 Lagerbestände Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.170,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.195,00 -0,1%

Nikkei-225 28.459,30 +1,1%

Hang-Seng-Index 20.344,11 -0,0%

Kospi 2.575,66 +0,5%

Shanghai-Composite 3.329,39 +0,3%

S&P/ASX 200 7.351,70 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend fester - Die Märkte folgen den Vorgaben der festen Wall Street. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Donnerstag nach oben geführt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als prognostiziert. Die niedrige Teuerung in den USA befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die Fed bereits im laufenden Jahr zu Zinssenkungen übergehen könnte. Derweil zeigt sich die Zentralbank in Singapur bereits zurückhaltend, indem sie die Geldpolitik nicht weiter verschärft, sondern unverändert belassen hat. Dies folgt einer Serie von fünf Zinserhöhungen. Die Bank verweist auf die sich abkühlende Kern-Inflation und die sich eintrübenden wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven.

In Japan steigt der Nikkei-225 um 1,1 Prozent, angeführt von Einzelhandels- und Technologiewerten. Am Schanghaier Markt geht es leicht nach oben, Teilnehmer sprechen von einer freundlichen Stimmung. Hier stützen noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Lauf der Woche publiziert worden waren. Ein wieder verstärkter Risikoappetit lässt in Korea den Kospi um 0,5 Prozent steigen, vor allem Halbleiter- und Stahlwerte werden gekauft.

US-NACHBÖRSE

Am Donnerstag standen im nachbörslichen Geschäft Aktien kleinerer Unternehmen im Fokus. So stiegen Purple Innovation um 14 Prozent, nachdem der Matratzenhersteller seinen Vorstand neu konstituieren wird. Zuvor hatte Purple eine Absichtserklärung mit Coliseum Capital Management, seinem größten Aktionär, unterzeichnet. Express und die Managementfirma WHP Global übernehmen die Herrenbekleidungsmarke Bonobos von Walmart für 75 Millionen Dollar. Walmart hatte die Marke im Jahr 2017 für 310 Millionen Dollar gekauft. Die Aktien von Express stiegen im nachbörslichen Handel um 20 Prozent. Tabula Rasa Healthcare kletterten um 8,5 Prozent, nachdem das Gesundheitsunternehmen seine Umsatzprognose für das erste Quartal erhöht hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.030,21 +1,1% 383,71 +2,7%

S&P-500 4.146,32 +1,3% 54,37 +8,0%

Nasdaq-Comp. 12.166,27 +2,0% 236,94 +16,2%

Nasdaq-100 13.109,39 +2,0% 261,04 +19,8%

Do Mi

Umsatz NYSE (Aktien) 814 Mio 802 Mio

Gewinner 2.130 1.380

Verlierer 859 1.617

Unverändert 118 137

Sehr fest - Die Erzeugerpreise hatten den deutlichsten Rückgang seit rund drei Jahren ausgewiesen, während Volkswirte mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Daher mehrten sich die Spekulationen, die Fed könnte mit ihrem Zinserhöhungseifer nachlassen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen etwas deutlicher als gedacht, sie wiesen seit einiger Zeit generell nach oben. Nachdem das Sitzungsprotokoll der Fed am Vortag eine mögliche Rezession ins Spiel gebracht hatte, sprachen auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für nachlassende Zinssorgen - und spielten damit der Börse in die Karten. Anleger interpretierten die Rezessionssignale der Daten als Beleg, dass die Fed womöglich die Zinsen schon bald wieder senken wird. Delta Air Lines hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Die Aktie verlor 1,1 Prozent. Apple liefen um 3,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist in Gesprächen mit Zulieferern über die Verlagerung der MacBook-Produktion nach Thailand - ein weiterer Schritt, um sich von China angesichts der Spannungen des Landes mit den USA zu distanzieren. Merck verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Analysten von Citi hatten den Wert hochgestuft.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,98 +1,7 3,97 -43,7

5 Jahre 3,50 +4,5 3,46 -49,6

7 Jahre 3,47 +4,4 3,43 -49,8

10 Jahre 3,45 +4,7 3,40 -43,4

30 Jahre 3,68 +5,7 3,63 -28,6

Nicht ins Bild gesunkener Zinserwartungen passten die gestiegenen Renditen. Diese hatten aber bereits am Vortag mit den Verbraucherpreisen nachgegeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1068 +0,2% 1,1047 1,0999 +3,4%

EUR/JPY 146,65 +0,1% 146,45 146,35 +4,5%

EUR/GBP 0,8829 +0,1% 0,8819 0,8799 -0,2%

GBP/USD 1,2536 +0,1% 1,2526 1,2500 +3,6%

USD/JPY 132,50 -0,1% 132,58 133,05 +1,1%

USD/KRW 1.298,03 -0,2% 1.300,88 1.310,36 +2,9%

USD/CNY 6,8393 -0,4% 6,8683 6,8723 -0,9%

USD/CNH 6,8407 -0,5% 6,8725 6,8773 -1,3%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6779 -0,1% 0,6784 0,6715 -0,5%

NZD/USD 0,6307 +0,1% 0,6298 0,6226 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.793,30 +1,6% 30.319,03 30.066,24 +85,5%

Ins Bild nachlassender Zinserhöhungsspekulationen passte der weiter nachgebende Dollar, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Der Euro legte mit der Dollarschwäche auf 1,1050 Dollar zu nach Wechselkursen unter der Marke von 1,10 am Vorabend. Die Devisenanalysten des Unicredit verwiesen auf die divergierenden Aussichten der Zinsen in den USA und der Eurozone .

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,53 82,16 +0,5% +0,37 +2,6%

Brent/ICE 86,40 86,09 +0,4% +0,31 +1,8%

Öl verbilligte sich (um 1,2%). Anleger wogen zwischen dem knappen Angebot und den Risiken einer Rezession in den USA ab, letztere behielten die Oberhand. Das Opec-Kartell hatte derweil seine Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im laufenden Jahr bestätigt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.041,83 2.040,01 +0,1% +1,83 +12,0%

Silber (Spot) 25,97 25,83 +0,6% +0,14 +8,4%

Platin (Spot) 1.057,33 1.051,65 +0,5% +5,68 -1,0%

Kupfer-Future 4,17 4,12 +1,1% +0,04 +9,3%

Gold (+1,3%) profitierte vom leichteren Dollar und den Aussichten auf ein nahendes Ende der Zinserhöhungen. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf Jahreshoch. Ein Analyst sprach von einer eigentlich "verkehrten Welt", in der eine niedrige Inflation den Goldpreis stütze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GEDLPOLITIK JAPAN

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat beim G20-Treffen in Washington erklärt, dass die Notenbank ihre lockere Geldpolitik beibehalten müsse, da sich die Inflation voraussichtlich bald abschwächen werde.

NORDKOREA

