Elon Musk hat offenbar bei dem Medienkonzern NCBUniversal eine Chefin für Twitter gefunden. Die Werbechefin des Konzerns, Linda Yaccarino, sei im Gespräch für den CEO-Posten bei dem Kurzbotschaftendienst, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. "Ich freue mich zu verkünden, dass ich eine neue Chefin für X/Twitter eingestellt habe", hatte Musk am Donnerstag getwittert. "Sie fängt in 6 Wochen an". Er nannte aber keine Namen. Er selber werde künftig als Exekutivdirektor und Technologiechef von Twitter agieren und dabei unter anderem die Verantwortung für Produktentwicklung und Software tragen, fügte der Unternehmer hinzu. Yaccarino arbeitet seit mehr als zehn Jahren bei NBCU, wo sie sich für eine bessere Messbarkeit der Effektivität von Werbung einsetzt. Sie gilt als sehr gut vernetzt in der Branche und als harte Verhandlerin. Sie ist verantwortlich für rund 13 Milliarden Dollar an jährlichen Werbeerlösen. Nach der Übernahme von Twitter durch Musk hatten viele Werbetreibende ihre Ausgaben aus Sorge über problematische Inhalte auf der Plattform und die generelle Unsicherheit über die Richtung eingefroren.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai

PROGNOSE: 63,0

zuvor: 63,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.151,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 13.477,25 +0,2%

Nikkei-225 29.409,10 +1,0%

Hang-Seng-Index 19.657,52 -0,4%

Kospi 2.474,66 -0,7%

Shanghai-Composite 3.280,04 -0,9%

S&P/ASX 200 7.256,20 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die ostasiatischen Börsen schließen sich der wenig verändertern Gesamttendenz an der Wall Street vom Vortag an. Dort hatten günstig ausgefallene Produzentenpreise die Erwartung einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank befeuert, die angespannte Situation bei einigen Regionalbanken zugleich verunsichert, ebenso wie der andauernde Parteienstreit um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze. In Tokio tragen vielfach gut ausgefallene Zahlen dazu bei, dass das Marktbarometer freundlich tendiert. Nissan Motor gewinnen 4,9 Prozent nach stark und besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Honda Motor (+4,7%) sind mit der Prognose eines 15-prozentigen Gewinnanstiegs im laufenden Fiskaljahr gesucht. Auch bei Suntory Beverage & Food (+5,2%) kommen Geschäftsausweis und Ausblick gut an. Softbank büßen dagegen 3,6 Prozent ein nach Ausweis eines Nettoverlusts für das beendete Geschäftsjahr. In Hongkong verteuern sich JD.com nach einem klar besser als gedacht ausgefallenen Gewinn um 7,0 Prozent. Im Sog geht es für Baidu (+4,5%) und Alibaba Group (+2,3%) mit nach oben. In Seoul geben Korea Gas nach einem enttäuschenden Quartalsergebnis um 3,5 Prozent nach. Posco International (+1,2%) profitieren dagegen davon, dass die Aktie in einen Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) aufgenommen wird.

US-NACHBÖRSE

News Corp reagierten mit einem Kursplus von gut 4 Prozent auf den Geschäftsausweis (s.u.). Tesla legten um 1,6 Prozent zu. Die Aktie profitierte davon, dass Twitter-Besitzer Elon Musk den Chefposten bei der Onlineplattform in Kürze an eine Frau abtreten will, wie er kurz vor Ende des regulären Handels mitgeteilt hatte. Damit dürfte Musk wieder mehr Zeit haben, sich stärker um seine anderen Unternehmen wie Tesla zu kümmern, spekulierte der Handel. Sanmina verteuerten sich um 3,3 Prozent. Der Fertigungsdienstleister übertraf mit Zahlen und Ausblick die Analystenerwartungen. Der Schulbushersteller Blue Bird schrieb im Berichtsquartal nicht nur schwarze Zahlen, sondern erhöhte auch den Ausblick. Der Kurs schnellte darauf um fast 35 Prozent nach oben. Shift Technologies büßten 3,8 Prozent ein. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes für Gebrauchtwagen prüft nach einem deutlichen Umsatzrückgang im jüngsten Quartal strategische Alternativen wie den Verkauf von Geschäftsbereichen. Daktronics sicherte sich unter anderem über eine Kreditfazilität zusätzliches Kapital von 100 Millionen Dollar. Die Aktie des Elektronikherstellers legte um 3,2 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.309,51 -0,7% -221,82 +0,5%

S&P-500 4.130,62 -0,2% -7,02 +7,6%

Nasdaq-Comp. 12.328,51 +0,2% 22,07 +17,8%

Nasdaq-100 13.389,78 +0,3% 41,95 +22,4%

Donnerstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 838 Mio 903 Mio

Gewinner 927 1.707

Verlierer 2.045 1.264

unverändert 103 115

Uneinheitlich - Während die zinssensiblen Technologiewerte von sinkenden Marktzinsen gestützt wurden, bremsten Konjunktursorgen etwas. Nach den Verbraucherpreisen vom Mittwoch deuteten auch die Erzeugerpreise auf eine nachlassende Teuerung hin. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren derweil etwas schwächer als vorausgesagt ausgefallen, womit beide Daten die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause schürten. Für Verunsicherung sorgte weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA, sollten sich Republikaner und Demokraten nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Außerdem bremsten die weiter schwelenden Probleme bei Regionalbanken. PacWest brachen um 22,7 Prozent ein. Die Regionalbank hatte mitgeteilt, dass Anfang Mai Kunden verstärkt Einlagen abgezogen hätten. Walt Disney verloren 8,7 Prozent und belasteten damit den Dow. Zwar übertraf der Unterhaltungskonzern mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen, doch enttäuschte die Abwanderung von Abonnenten seines Streamingsdienste. Die Geschäftszahlen des Finanzdienstleisters und Online-Brokers Robinhood Markets (+6,4%) kamen gut an. Beyond Meat (-18,3%) litten unter einer geplanten Kapitalerhöhung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,90 -1,7 3,91 -52,5

5 Jahre 3,35 -4,3 3,39 -65,0

7 Jahre 3,37 -4,7 3,41 -60,4

10 Jahre 3,39 -5,5 3,44 -49,2

30 Jahre 3,74 -6,4 3,80 -23,4

Die niedrigeren Inflationsraten und schwächer als erwarteten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sorgten für sinkende Anleiherenditen. Am Zinsterminmarkt wird bis Jahresende weiter auf 75 Basispunkte niedrigere US-Leitzinsen spekuliert.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,0927 +0,1% 1,0918 1,0933 +2,1%

EUR/JPY 147,16 +0,2% 146,85 146,96 +4,9%

EUR/GBP 0,8727 +0,0% 0,8725 0,8688 -1,4%

GBP/USD 1,2521 +0,1% 1,2512 1,2581 +3,5%

USD/JPY 134,67 +0,1% 134,51 134,49 +2,7%

USD/KRW 1.333,75 +0,3% 1.329,94 1.328,70 +5,7%

USD/CNY 6,9452 -0,1% 6,9488 6,9378 +0,7%

USD/CNH 6,9543 -0,1% 6,9594 6,9447 +0,4%

USD/HKD 7,8419 +0,1% 7,8368 7,8332 +0,4%

AUD/USD 0,6696 -0,1% 0,6702 0,6736 -1,7%

NZD/USD 0,6256 -0,7% 0,6300 0,6341 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.251,22 -2,7% 26.990,10 27.561,80 +58,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog deutlich an, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Laut Marktbeobachtern könnte ein dringend benötigter Kompromiss im US-Schuldenstreit letztlich auch dazu führen, dass es zu Ausgabenkürzungen komme, was positiv für den Dollar wäre.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,62 70,87 -0,4% -0,25 -12,0%

Brent/ICE 74,65 74,98 -0,4% -0,33 -11,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit Rezessions- und Nachfragesorgen gaben die Erdölpreise (-2,3%) nach. Zusätzlicher Druck kam vom festen Dollar, der Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.010,61 2.015,88 -0,3% -5,27 +10,2%

Silber (Spot) 24,02 24,20 -0,7% -0,18 +0,2%

Platin (Spot) 1.089,35 1.098,50 -0,8% -9,15 +2,0%

Kupfer-Future 3,71 3,71 +0,1% +0,00 -2,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollarstärke lastete auf dem Goldpreis und verhinderte, dass das Edelmetall von den sinkenden Marktzinsen profitierte. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 2.014 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

NEWS CORP

