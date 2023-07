Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Bei seiner Pressekonferenz gab Fed-Chef Jerome Powell keine neuen Hinweise über künftige Zinsschritte. Der Leitzins stieg auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2001. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das Wirtschaftswachstum war in den jüngsten Monaten zu stabil, als dass Powell bei seiner Pressekonferenz signalisieren konnte, dass die aktuelle Zinserhöhung der letzte Zinsschritt im aktuellen Straffungszyklus gewesen ist. Andererseits könnte die bisherige Abschwächung der Inflation es den Vertretern der Zentralbank erschweren, jegliche Pläne für eine weitere Zinserhöhung zu beerdigen. "Wir haben viel erreicht, und die volle Wirkung unserer Straffung muss sich erst noch zeigen", sagte Powell bei seiner Pressekonferenz. "Künftige Zinsschritte hängen von den ökonomischen Daten und Entwicklungen ab." Die Entscheidungen würden von Treffen zu Treffen gefällt. Es gebe auch keinen Beschluss zu Zinserhöhungen bei jeder zweiten Sitzung. "Eine Zinserhöhung im September ist möglich, aber keine Erhöhung ist auch möglich", sagte Powell. Im aktuellen Umfeld sollte das Federal Open Market Committee (FOMC) nicht viel Forward Guidance geben, erklärte Powell. Die Kerninflation sei immer noch "ziemlich hoch" und die Zinsen müssten für "einige Zeit" hoch bleiben. Der Arbeitsmarkt bleibe sehr angespannt. Powell sagte jedoch, die langfristigen Inflationserwartungen blieben "gut verankert".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:45 Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

22:02 Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:04 T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:10 Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

1. Quartal: +4,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 235.000

zuvor: 228.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.607,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.707,75 +0,6%

Nikkei-225 32.894,79 +0,7%

Hang-Seng-Index 19.675,12 +1,6%

Kospi 2.606,46 +0,5%

Shanghai-Composite 3.232,88 +0,3%

S&P/ASX 200 7.464,30 +0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Plus tendieren am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien, nachdem die US-Notenbank am späten Mittwoch den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte erhöht hat. Zinssenkungen wird es nach Aussage von Jerome Powell, Chairman der Federal Reserve, in diesem Jahr noch nicht geben, allerdings sieht die Fed auch nicht mehr die Gefahr einer Rezession der US-Wirtschaft. Die Aussicht auf eine "weiche Landung" wird an den Börsen mit Erleichterung aufgenommen. Die chinesischen Börsen profitieren zusätzlich von der Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking. Gesucht sind Automobilwerte, nachdem Volkswagen die Investition von 700 Millionen US-Dollar in den Elektrofahrzeughersteller Xpeng bekanntgegeben hat. Die Aktie von Xpeng springt in Hongkong um 34 Prozent nach oben. BYD verbessern sich um 3,5 Prozent und Great Wall Motor um 6,6 Prozent. In Tokio verlieren Advantest rund 2 Prozent. Das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent verzeichnet. Nach einer Gewinnwarnung geht es mit der Nissan-Aktie um 3,2 Prozent abwärts. Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt in Seoul 2,2 Prozent. Der Hersteller von Chips, Smartphones und Unterhaltungselektronik verbuchte zwar einen heftigen Gewinneinbruch im zweiten Quartal, schnitt dabei aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Halbjahr eine Erholung in Aussicht. Die Ertragswende schon geschafft hat der Kosmetikhersteller Amorepacific (11%). Nach Vorlage von Geschäftszahlen fallen die Aktien des australischen Bergbaukonzerns Fortescue in Sydney um gut 2 Prozent. Eine Gewinnwarnung schickt die Aktie der Investmentbank Macquarie um 4,8 Prozent nach unten.

US-NACHBÖRSE

Ebay fielen im nachbörslichen Handel um 4,5 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses war in die Gewinnzone zurückgekehrt und hatte dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, hieß es.

Meta verbesserten sich dagegen um 6,9 Prozent. Die Facebook-Mutter überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

Spielzeughersteller Mattel (-1,8%) hat im zweiten Quartal noch nicht vom gerade erst angelaufenen Film "Barbie" profitiert, sondern vielmehr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dabei schnitt das Unternehmen gleichwohl besser ab, als Analysten befürchtet hatten. Allerdings wurde der Ausblick nur bestätigt.

Positiv aufgenommen wurden die Zahlen der Kinokette Imax (+5,2%). Das Unternehmen hat dank erfolgreicher Filme wie "Super Mario Bros" die Erwartungen übertroffen und ist zuversichtlich, im laufenden Quartal von Kassenschlagern wie "Oppenheimer" profitieren zu können. Der Film über den "Vater der Atombombe" hat bislang 35 Millionen Dollar in die Kassen von Imax gespült.

Um 9 Prozent abwärts ging es mit Chipotle Mexican Grill. Die Restaurantkette spürt die Konsumzurückhaltung der Kunden als Folge der Inflation und hat deshalb mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt.

National Vision Holdings stürzten um 9,3 Prozent ab. Der Vertrag der Optikerkette mit dem Einzelhandelsgiganten Walmart läuft im Februar aus und wird nicht verlängert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.520,12 +0,2% 82,05 +7,2%

S&P-500 4.566,75 -0,0% -0,71 +18,9%

Nasdaq-Comp. 14.127,28 -0,1% -17,27 +35,0%

Nasdaq-100 15.499,27 -0,4% -62,15 +41,7%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 820 Mio

Gewinner 1.846 1.481

Verlierer 1.056 1.420

Unverändert 136 129

Wenig verändert - Volatil hat die Wall Street zur Wochenmitte auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die anschließenden Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell reagiert. Zunächst kletterte der Dow-Jones-Index deutlicher nach oben und markierte bei 35.634 Punkten ein neues 52-Wochenhoch. Im Anschluss gab der Index jedoch die Gewinne fast wieder vollständig ab. "Die US-Währungshüter tasten sich an den Leitzinsgipfel heran. Die unveränderte Guidance lässt erkennen, dass die Mehrheit im FOMC noch immer zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik neigt", sagte Elmar Völker, Senior Fixed Income Analyst im LBBW Research. Für die nächste Sitzung im September halte sich die Fed alle Optionen offen, wobei der jüngste unerwartet starke Inflationsrückgang für eine neuerliche Zinspause spreche. Sehr gut wurden die Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, deren Aktie 5,8 Prozent gewannen. Licht und Schatten enthielten die Zahlen von Microsoft (-3,7%). Im vierten Geschäftsquartal lagen Umsatz und Ergebnis zwar über den Analysten-Erwartungen, doch verlangsamte sich das Wachstum aufgrund einer nachlassenden Software-Nachfrage. Weitere Belastungen im Rüstungsgeschäft haben dem Flugzeughersteller Boeing (+8,7%) im zweiten Quartal rote Zahlen beschert. Der Konzern übertraf allerdings die Erwartungen, erhöhte seine Produktionsrate wie geplant und bestätigte den Cashflow-Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,83 -4,1 4,87 41,3

5 Jahre 4,10 -7,2 4,17 9,6

7 Jahre 3,99 -5,1 4,04 1,8

10 Jahre 3,86 -3,2 3,89 -2,2

30 Jahre 3,93 +0,1 3,93 -3,7

Am US-Anleihemarkt gaben die Renditen im Anschluss an die Fed-Entscheidung leicht nach. Analysten sagten, dass der Rückgang der geldpolitisch sensiblen 2-jährigen Rendite eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit der US-Notenbank widerspiegeln könnte, ihren Leitzins im Jahresverlauf erneut anzuheben, während der Rückgang der längerfristigen Renditen auf die Aussichten für ein gedämpftes US-Wirtschaftswachstum hinweise.

