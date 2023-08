Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea findet wegen des Feiertages "Nationaler Tag der Befreiung Koreas" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Internationale Maritime Sicherheitsallianz IMSC hat für Schiffe in der Straße von Hormus im Persischen Golf eine Sicherheitswarnung wegen der möglichen Beschlagnahme durch den Iran ausgegeben. Den Schiffen werde geraten, "sich so weit wie möglich von den iranischen Hoheitsgewässern fernzuhalten", sagte der Sprecher der fünften US-Flotte, Tim Hawkins. Darüber hinaus erklärte auch die britische Warnzentrale für die Seefahrt (UKMTO), dass sie "auf eine erhöhte Bedrohung in der Nähe der Straße von Hormus" aufmerksam gemacht worden sei. Die Behörde riet allen Schiffen, "Vorsicht walten zu lassen" und ihr verdächtige Aktivitäten zu melden. Die Straße von Hormus stellt eine für den Transport von Erdöl sehr wichtige Seeroute dar. Über die Route zwischen den Küsten des Iran, Omans und der Vereinigten Arabischen Emirate wird rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls transportiert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.474,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.074,75 -0,1%

Nikkei-225 32.063,72 -1,3%

Hang-Seng-Index 18.636,95 -2,3%

Kospi 2.569,09 -0,9%

Shanghai-Composite 3.156,47 -1,0%

S&P/ASX 200 7.269,60 -1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Auf die Stimmung drücken die wieder auflebende Immobilienkrise in China sowie erneut maue Konjunkturdaten aus China. Die Kreditvergabe ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und weit unter den Erwartungen ausgefallen. Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura. Die Aktie des zuletzt in den Fokus geratenen Immobilienunternehmens Country Garden stürzt um 16 Prozent ab, für die Tochter Country Garden Services geht es um fast 10 Prozent nach unten. Longfor geben um 1,7 Prozent und China Vanke um 2,4 Prozent. Nachdem Country Garden jüngst Schuldenzahlungen nicht bedient hat, hat das Unternehmen nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aussetzen lassen, um den Ausverkauf zu stoppen. In Sydney schlägt sich die Schwäche im wichtigsten Abnehmerland China unter anderem in deutlichen Verlusten bei den Rohstoffaktien BHP (-2,0%) und Rio Tinto (-2,5%) nieder. Unter den Einzelwerten in Japan verteuern sich Recruit Holdings nach stark ausgefallenen Geschäftszahlen um 6,7 Prozent, auch die Drogeriekette Matsumotokiyoshi (+4,4%) kommt mit ihren Geschäftszahlen gut an.

US-NACHBÖRSE

AMC Entertainment brachen auf Nasdaq.com um rund 25 Prozent ein. Auslöser war, dass ein Gericht einen überarbeiteten, aber immer noch umstrittenen Aktienumwandlungsplan genehmigt hat, der eine deutliche Gewinnverwässerung für die Staamaktien des Unternehmens zur Folge haben wird. Wheels Up Experience legten nachbörslich um gut 6 Prozent zu. Das Luftfahrtunternehmen verhandelt laut Wall Street Journal mit Kreditgebern über eine Restrukturierung seiner Schulden, um eine Insolvenz zu vermeiden. Im regulären Handel zuvor war der Kurs um 16 Prozent abgestürzt. Nikola gaben um 5,1 Prozent nach. Der Hersteller von elektrisch betriebenen Lkw hat 209 Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen wegen möglichen Problemen mit den Batterien. Für Psychemedics ging es um 14 Prozent nach unten. Der Labordienstleister hatte seinen Verlust im jüngsten Berichtsquartal ausgeweitet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.281,40 +0,3% 105,25 +6,4%

S&P-500 4.464,05 -0,1% -4,78 +16,3%

Nasdaq-Comp. 13.644,85 -0,7% -93,14 +30,4%

Nasdaq-100 15.028,07 -0,7% -100,77 +37,4%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 745 Mio 851 Mio

Gewinner 1.498 1.282

Verlierer 1.376 1.609

unverändert 148 112

Uneinheitlich - Zunächst schürten neue Erzeugerpreise Spekulationen über weiter steigende Zinsen, denn sie stiegen zuletzt so stark wie seit Januar nicht mehr. Später wurden die Sorgen etwas vermindert durch den Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, der unter der Erwartung ausfiel. Zugleich gingen die Inflationserwartungen der Verbraucher etwas zurück. Bei den Einzelwerten stiegen News Corp nach dem Quartalsbericht um knapp 5 Prozent. Unitedhealth gewannen 0,9 Prozent. Das Unternehmen muss keinen wettbewerbsrechtlichen Widerstand gegen die Übernahme des britischen Gesundheits-Softwareanbieters Emis Group befürchten. Cano Health stürzten um 73 Prozent ab. Der Gesundheitsdienstleister hatte aufgrund von Liquiditätsproblemen Zweifel an seiner wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit geäußert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 +5,9 4,83 47,3

5 Jahre 4,30 +7,6 4,23 30,1

7 Jahre 4,25 +6,7 4,18 28,1

10 Jahre 4,16 +5,1 4,11 27,9

30 Jahre 4,27 +1,1 4,25 29,5

Die Renditen legten nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Erzeugerpreisen erneut zu. Die Preisdaten deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank weiter an der Zinsschraube drehen könnte, so ein Beobachter.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0934 -0,1% 1,0950 1,0992 +2,2%

EUR/JPY 158,46 -0,2% 158,74 159,01 +12,9%

EUR/GBP 0,8627 +0,0% 0,8623 0,8647 -2,5%

GBP/USD 1,2674 -0,2% 1,2698 1,2712 +4,8%

USD/JPY 144,92 -0,0% 144,97 144,66 +10,5%

USD/KRW 1.333,32 +0,2% 1.330,42 1.324,10 +5,7%

USD/CNY 7,2159 +0,2% 7,2022 7,2355 +4,6%

USD/CNH 7,2794 +0,3% 7,2603 7,2479 +5,1%

USD/HKD 7,8158 -0,0% 7,8178 7,8161 +0,1%

AUD/USD 0,6470 -0,4% 0,6497 0,6526 -5,1%

NZD/USD 0,5962 -0,4% 0,5987 0,6015 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.398,04 +0,2% 29.349,38 29.403,97 +77,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den steigenden US-Marktzinsen an. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,30 83,19 -1,1% -0,89 +4,4%

Brent/ICE 85,92 86,81 -1,0% -0,89 +3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gut behauptet - Die Ölpreise beendeten die siebte Woche in Folge im Plus. Sie bewegten sich am Freitag im Spannungsfeld einer schwachen Nachfrage, insbesondere in China, und dem Optimismus der Opec, dass die Nachfrage in diesem Jahr weltweit steigen dürfte. Zudem will das Kartell das Angebot in nächster Zeit einschränken. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hob derweil ihre Prognose für das weltweite Ölangebot im nächsten Jahr an und senkte gleichzeitig ihre Nachfrageerwartungen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,02 1.913,80 -0,1% -1,79 +4,8%

Silber (Spot) 22,59 22,69 -0,4% -0,10 -5,8%

Platin (Spot) 916,65 913,30 +0,4% +3,35 -14,2%

Kupfer-Future 3,69 3,72 -0,8% -0,03 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

SHELL

Der Bundesstaat Texas hat den britischen Ölriesen Shell und den anderen Eigentümer eines petrochemischen und Raffineriekomplexes in der Nähe von Houston, der im Mai in Brand geraten war, wegen angeblicher Umweltschäden verklagt.

SOFTBANK/ARM/VF1

soll sich im Vorfeld des erwarteten Börsengangs in Gesprächen über den Kauf des 25-prozentigen Anteils am Chipdesigner Arm befinden, der derzeit von seinem Vision Fund 1 gehalten wird. Die Agentur Reuters berichtete, dass SoftBank, die 75 Prozent an Arm hält, mit VF1 verhandele und betonte, dass ein Deal den VF1-Investoren nach Jahren magerer Renditen einen großen Schub geben könnte. Der Public Investment Fund von Saudi-Arabien und die Mubadala Investment Co. von Abu Dhabi gehören zu den größten Investoren von VF1.

===

