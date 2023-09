Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Exporte sind im August weniger stark zurückgegangen als erwartet. Sie sanken um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Rückgang von 14,5 Prozent im Juli. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 10 Prozent gerechnet. Die Importe verringerten sich um 7,3 Prozent, verglichen mit einem Minus von 12,4 Prozent im Juli. Hier hatten Volkswirte einen Rückgang von 9,7 Prozent erwartet. Der chinesische Handelsüberschuss lag bei 68,36 Milliarden US-Dollar und damit unter dem Überschuss von 80,6 Milliarden Dollar im Juli.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 228.000

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,4% gg Vq

1. Veröff.: +3,7% gg Vq

1. Quartal: -1,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,9% gg Vq

1. Veröff.: +1,6% gg Vq

1. Quartal: +3,3% gg Vq

16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.462,00 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.343,75 -0,4%

Nikkei-225 33.018,54 -0,7%

Hang-Seng-Index 18.248,90 -1,1%

Kospi 2.541,38 -0,9%

Shanghai-Composite 3.128,40 -0,9%

S&P/ASX 200 7.169,80 -1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Das Umfeld für Aktien bleibt ungünstig, insbesondere auf der Zinsseite. In den USA und auch andernorts setzt sich angesichts der beharrlich hohen Inflationsraten zunehmend die Erwartung durch, dass die Zinsen womöglich nicht weiter steigen, dafür aber für länger auf erhöhten Niveaus bleiben dürften. So ist in den USA am Vortag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stärker ausgefallen als gedacht und insbesondere eine in ihm enthaltene Preiskomponente. Dazu verweisen Marktteilnehmer auf die hohen Ölpreise als Bremser - zum einen für die Konjunktur, zum anderen als inflationstreibende Komponente. Derweil kommen aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China weiter eher maue Daten. Exporte und Importe sind im August gesunken, wenn auch nicht so stark, wie Ökonomen befürchtet hatten. Unter den Einzelwerten zeigen sich China Evergrande extrem volatil. Die Aktie des mit finanziellen Problemen kämpfenden Immobilienriesen war am Vortag um fast 100 Prozent nach oben geschossen nach neuen Unterstützungsmaßnahmen Pekings für die Branche. Am Donnerstag ging es zunächst um weitere 25 Prozent nach oben, mittlerweile liegt die Aktie noch 3 Prozent im Plus. Auch andere Immobilienaktien kommen nach den Vortagsgewinnen zurück.

US-NACHBÖRSE

Kreiseberichte über eine geplante Fusion des US-Pappe- und Verpackungsherstellers Westrock mit dem europäischen Unternehmen Smurfit Kappa trieben den Kurs um 11,6 Prozent nach oben. BlackBerry meldete unterdessen für das zweite Quartal einen vorläufigen Umsatz, der unter den Erwartungen der Wall Street lag. Dazu senkte der Anbieter von Sicherheitssoftware seine Erwartung für die Internet der Dinge-Umsätze. Der Kurs kam um 8,3 Prozent zurück. Ein Kursdebakel erlebten Sportsman's Warehouse, die Aktie verlor fast 19 Prozent an Wert. Der Anbieter von Outdoor-Produkten hatte einen drastischen Umsatzrückgang berichtet und rote Zahlen geschrieben. Besser lief das Geschäft des Bekleidungsherstellers American Eagle Outfitters. Er schaffte unter anderem dank neuer Marketingmaßnahmen beim Gewinn den Dreh ins Plus. Die Aktie stieg um 2,0 Prozent. Für Sprinklr ging es um 1,2 Prozent nach unten, obgleich das Softwareunternehmen nicht nur einen Gewinn erzielt und damit deutlich besser als erwartet abgeschnitten hatte, sondern auch den Ausblick erhöht hatte. Hier dürften Teilnehmer die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Die Meme-Aktie Gamestop erteuerte sich um 3,6 Prozent. Die ersten Ergebnisse des Videospieleeinzelhändlers nach der Entlassung des CEO und dem Rücktritt des CFO hatten die Erwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.443,19 -0,6% -198,78 +3,9%

S&P-500 4.465,48 -0,7% -31,35 +16,3%

Nasdaq-Comp. 13.872,47 -1,1% -148,48 +32,5%

Nasdaq-100 15.371,44 -0,9% -136,79 +40,5%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 781 Mio 827 Mio

Gewinner 1.087 645

Verlierer 1.805 2.294

unverändert 109 78

Leichter - Starke Konjunkturdaten befeuerten Sorgen vor länger erhöht bleibenden Zinsen. Dabei stand vor allem der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Blick. Er fiel um einiges stärker aus als erwartet. Nach dem im Späthandel veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" verringerten sich die Verluste bei Aktien etwas. Er hatte gezeigt, dass sich der Preisauftrieb in den meisten Regionen der USA verlangsamt. Die Amazon-Aktie verlor 1,4 Prozent, nachdem das Unternehmen laut Wall Street Journal der Wettbewerbsbehörde keine Zugeständnisse gemacht hatte, um Kartellklagen beizulegen. Die EU nimmt derweil Apple (-3,6%), Amazon und die Facebook-Mutter Meta (-0,3%) ins Visier. Sie stehen auf einer Liste von sechs Internetkonzernen, für die ab dem kommenden Jahr schärfere Regeln gelten sollen. Dazu gehören auch Microsoft (-0,2%), die Google-Dachgesellschaft Alphabet (-1%) und der chinesische Bytedance-Konzern, der das Videoportal Tiktok betreibt. Apple wurden zusätzlich belastet davon, dass China Kreisen zufolge Regierungsvertretern die Nutzung des iPhone bei der Arbeit verbietet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,03 +7,9 4,95 61,3

5 Jahre 4,44 +5,5 4,39 44,0

7 Jahre 4,39 +5,3 4,34 42,2

10 Jahre 4,29 +3,6 4,26 41,3

30 Jahre 4,36 -0,7 4,37 39,5

Starke Konjunkturdaten befeuerten Sorgen vor höheren oder erhöht bleibenden Zinsen. Die Anleiherenditen setzten darauf ihren Aufwärtsrend fort. Zusätzlich sorgten die auf Jahreshochs gestiegenen Ölpreise für Druck nach oben, weil sie die Inflationsproblematik verschärfen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:17 % YTD

EUR/USD 1,0718 -0,1% 1,0725 1,0735 +0,1%

EUR/JPY 158,18 -0,1% 158,32 158,20 +12,7%

EUR/GBP 0,8579 +0,0% 0,8577 0,8547 -3,1%

GBP/USD 1,2493 -0,1% 1,2502 1,2558 +3,3%

USD/JPY 147,56 -0,0% 147,64 147,33 +12,5%

USD/KRW 1.335,00 +0,0% 1.334,51 1.333,05 +5,8%

USD/CNY 7,3253 +1,7% 7,2040 7,3094 +6,2%

USD/CNH 7,3326 +0,2% 7,3202 7,3119 +5,8%

USD/HKD 7,8406 -0,0% 7,8427 7,8425 +0,4%

AUD/USD 0,6378 -0,1% 0,6382 0,6384 -6,4%

NZD/USD 0,5880 +0,2% 0,5870 0,5887 -7,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.771,28 +0,2% 25.714,38 25.747,92 +55,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar behauptete seine jüngsten Aufschläge. Der Euro kostete zuletzt 1,0728 Dollar. Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank attestiert dem Euro aktuell einen schweren Stand. Die Zweifel darüber, ob die EZB) ihre Geldpolitik weiter straffen werde, nähmen zu. Sie verwies auf taubenhafte Kommentare von EZB-Vertretern.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,14 87,54 -0,5% -0,40 +11,3%

Brent/ICE 90,22 90,6 -0,4% -0,38 +9,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre kräftigen Vortagesgewinne noch etwas aus. Auslöser waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bis Jahresende verlängern wollen. Brent stieg erstmals seit November 2022 wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel. Die Verlängerung sei länger als die einmonatige, die viele Analysten erwartet hätten, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,78 1.916,71 +0,1% +1,07 +5,2%

Silber (Spot) 23,08 23,23 -0,6% -0,14 -3,7%

Platin (Spot) 911,45 913,50 -0,2% -2,05 -14,7%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,2% -0,01 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab den fünften Handelstag in Folge nach. Die gestiegenen Renditen und der starke Dollar belasten aktuell das zinslose Edelmetall als Anlage.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

JAPAN - Geldpolitik

Laut Junko Nakagawa, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ), muss die BoJ die geldpolitische Lockerung beibehalten und gleichzeitig die Funktionsweise der Märkte sorgfältig beobachten.

MEXIKO - Politik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 07, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)