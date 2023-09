Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, zugleich signalisierte sie, dass sie bereit ist, die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Weil die Wirtschaftstätigkeit stärker ist als erwartet, rechnet die Mehrheit der Notenbanker damit, dass sie die Zinssätze auch im nächsten Jahr in der Nähe ihres derzeitigen Niveaus beibehalten müssen, wie aus den neuen Projektionen zu Zinsen, Wachstum und Inflation hervorgeht. "Wir sehen die derzeitige Haltung der Geldpolitik als restriktiv an", sagte Fed-Chairman Jerome Powell. Die Fed sei jedoch in der Lage, "bei der künftigen Straffung der Geldpolitik vorsichtig vorzugehen". Die Entscheidung über eine weitere Anhebung werde weitgehend davon abhängen, ob sich die Inflation in den USA in den kommenden Monaten weiter abschwäche. Der Median der Projektionen von 19 Notenbankern zeigt, dass der Leitzins bis Ende 2024 auf etwa 5,00 Prozent gesenkt wird, was zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr bedeuten würde, falls die Zinsen in diesem Jahr noch einmal erhöht werden. Für dieses und das nächste Jahr wird ein stärkeres Wirtschaftswachstum prognostiziert, und es wird nun mit einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet als in den Prognosen vom Juni. Die Projektion für die Kerninflation für das vierte Quartal senkte die Fed auf 3,7 zurück, verglichen mit der Juni-Projektion von 3,9 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 220.000

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -222,50 Mrd USD

1. Quartal: -219,30 Mrd USD

14:30 Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: 0,0

zuvor: +12,0

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -2,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.433,75 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.089,25 -0,4%

Nikkei-225 32.616,78 -1,2%

Hang-Seng-Index 17.651,44 -1,3%

Kospi 2.577,12 +0,7%

Shanghai-Composite 3.090,31 -0,6%

S&P/ASX 200 7.064,90 -1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Im Gefolge der Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend geht es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag abwärts - zum Teil recht deutlich. Die Fed hatte zwar erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen, hat sich aber falkenhaft zur weiteren Geldpolitik geäußert. Am japanischen Markt gibt der Nikkei-Index um 1,3 Prozent nach auf 32.604 Punkte. Auch der feste Dollar (schwache Yen) verpufft als Stützfaktor für Aktien. Etwas besser hält sich Schanghai mit einem Minus von 0,6 Prozent. Hier herrschen Bedenken hinsichtlich des chinesischen Wachstums vor, weil die Wirtschaft nach den jüngsten Konjunkturmaßnahmen Pekings noch keine Anzeichen für eine große Trendwende erkennen lässt. Ganz oben bei den Verlierern stehen Konsum- und Pharmawerte. In Hongkong sind es vor allem Minen- und Technologiewerte, die den Leitindex um 1,3 Prozent nach unten drücken. Noch stärker abwärts geht es mit dem Kospi in Korea, der um 1,6 Prozent nachgibt.

US-NACHBÖRSE

Im Mittelpunkt des Interesses im nachbörslichen US-Geschäft stand am Mittwoch der Zahlenausweis von Fedex. Die Aktien legten zu, nachdem der Gewinn des Logistikunternehmens im ersten Quartal über den Schätzungen der Wall Street gelegen hatte. Der Titel stieg im nachbörslichen Handel um 5,8 Prozent. Kezar Life Sciences hat mit Everest Medicines vereinbart, die Entwicklung und Vermarktung des Präparats Zetomipzomib im Großraum China, Südkorea und Südostasien voranzutreiben. Kezar stiegen nachbörslich um 16 Prozent. Starbucks zeigten sich unbewegt von einer Erhöhung der Quartalsdividende.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.440,88 -0,2% -76,85 +3,9%

S&P-500 4.402,08 -0,9% -41,87 +14,6%

Nasdaq-Comp. 13.469,13 -1,5% -209,06 +28,7%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 759 Mio 889 Mio

Gewinner 1.169 1.206

Verlierer 1.735 1.669

Unverändert 104 122

Schwächer - Nachdem die US-Notenbank ein für länger als bislang erwartet erhöhtes Zinsniveau signalisierte, ging es mit den Indizes nach unten - insbesondere für die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit ihren vielen Wachstums- und Technologiewerten. Intel, Microsoft und Apple verloren zwischen 2,0 und 4,5 Prozent. Ford büßten 1,6 Prozent ein. Der Autohersteller hat sich mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik in einer Woche verhindert. Fords Tarifverhandlungen mit Unifor liefen parallel zu denen in den USA mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), die neben Ford auch Stellantis (+1,7%) und GM (-2,2%) bestreikt. Goldman Sachs (-1,5%) ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren. Der Wert soll bei etwa 500 Millionen Dollar liegen - weniger als ein Drittel dessen, was Goldman vor eineinhalb Jahren bezahlte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,17 +6,9 5,10 74,9

5 Jahre 4,56 +4,3 4,51 55,6

7 Jahre 4,48 +2,0 4,46 51,3

10 Jahre 4,38 +1,4 4,36 49,6

30 Jahre 4,41 -1,3 4,43 44,5

Die Anleiherenditen zogen nach dem jüngsten Anstieg auf das falkenhafte Signal der US-Notenbank weiter an, allerdings eher moderat. Einige Analysten bezweifeln, dass die Fed in der Lage sein wird, ihren aggressiven Kurs beizubehalten. "Wenn die Fed mit ihren Konjunkturaussichten richtig liegt, können die Zinsen länger hoch bleiben", so Paul Ashworth von Capital Economics. Er gehe aber davon aus, dass eine Rezession eine schnellere Lockerung erzwingen werde.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0634 -0,3% 1,0664 1,0679 -0,7%

EUR/JPY 157,77 -0,2% 158,05 158,04 +12,4%

EUR/GBP 0,8633 -0,1% 0,8638 0,8654 -2,5%

GBP/USD 1,2319 -0,2% 1,2346 1,2340 +1,9%

USD/JPY 148,35 +0,1% 148,21 148,00 +13,1%

USD/KRW 1.340,64 +0,6% 1.332,74 1.329,77 +6,2%

USD/CNY 7,1856 -0,0% 7,1878 7,2993 +4,2%

USD/CNH 7,3056 -0,0% 7,3073 7,3131 +5,5%

USD/HKD 7,8235 +0,0% 7,8231 7,8232 +0,2%

AUD/USD 0,6406 -0,7% 0,6448 0,6456 -6,0%

NZD/USD 0,5905 -0,5% 0,5933 0,5939 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 27.078,17 -0,1% 27.104,82 27.071,32 +63,1%

Der Dollar zog mit der Aussicht auf eine mögliche weitere Zinserhöhung in diesem Jahr durch die Fed an. Der Euro fiel von Tageshochs um 1,0740 auf zuletzt 1,0664 Dollar deutlich zurück. Unter dem Strich legte der Dollarindex auf Tagessicht aber nur um 0,1 Prozent zu. Vor der Fed-Entscheidung hatte er noch 0,4 Prozent im Minus gelegen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,00 89,66 -0,7% -0,66 +15,3%

Brent/ICE 92,88 93,53 -0,7% -0,65 +13,1%

Die Ölpreise gaben nach der jüngsten Rally um gut 1 Prozent nach. "Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Konsolidierung gerechtfertigt ist, bis wir den nächsten Anstieg sehen", sagte Tariq Zahir von Tyche Capital Advisors. Dennoch sei es vor dem Hintergrund der Förderkürzungen durch Saudi-Arabien und Russland bis zum Jahresende eher keine Frage des Ob, sondern des Wann, bis die Preise die 100-Dollar-Marke überschreiten dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.927,29 1.930,41 -0,2% -3,13 +5,7%

Silber (Spot) 23,13 23,28 -0,6% -0,15 -3,5%

Platin (Spot) 923,43 932,50 -1,0% -9,08 -13,5%

Kupfer-Future 3,74 3,78 -1,0% -0,04 -1,8%

Der Goldpreis (+0,1%) kam von seinem Tageshoch deutlich zurück, nachdem die US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr signalisiert hatte, wie auch ein länger anhaltend hohen Zinsniveau.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

*Neuseeland/BIP 2Q +1,8% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

*Neuseeland/BIP 2Q sb +0,9% (PROG: +0,5%) gg Vorquartal

BRASILIEN LEITZINS

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Zudem kündigte die Notenbank weitere Zinsschritte in dieser Größenordnung in den kommenden Sitzungen an. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) reduzierte den Selic-Satz von 13,25 auf 12,75 Prozent. Die Notenbank hatte den Zins im August ebenfalls um einen halben Prozentpunkt reduziert. Damit wurde ein Zinserhöhungszyklus umgekehrt, der im März 2021 begann, als der Selic auf einem Rekordtief von 2 Prozent lag.

