Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Country Garden rechnet eigenen Angaben zufolge nicht damit, allen seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können. In einer Mitteilung auf der Website der Hongkonger Börse erklärte das Unternehmen, es gehe davon aus, nicht in der Lage zu sein "alle seine Offshore-Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit oder innerhalb der entsprechenden Nachfristen zu erfüllen".

Eine solche Nichtzahlung könne dazu führen, "dass relevante Gläubiger der Gruppe die vorzeitige Zahlung der ihnen geschuldeten Schulden verlangen oder Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen", hieß es weiter.

Der Immobilienkonzern teilte mit, dass er Schulden in Höhe von 470 Millionen Hongkong-Dollar (umgerechnet rund 56 Millionen Euro) nicht zurückzahlen konnte. Das Unternehmen erklärte, die Zusammenarbeit und den Dialog mit allen Gläubigern fortsetzen zu wollen, "um so schnell wie möglich eine praktikable Lösung zu finden".

Country Garden ist einer der wichtigsten Baukonzerne Chinas. Bis Ende vergangenen Jahres häufte das Unternehmen 1,43 Billionen Yuan Schulden an. Anfang September meldete der Konzern für das erste Halbjahr 2023 weitere Verluste in Höhe von 48,9 Milliarden Yuan. Eine Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens, das zehntausende Menschen beschäftigt, hätte spürbare Folgen für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.371,00 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.209,50 +0,1%

Nikkei-225 31.767,60 +2,5%

Hang-Seng-Index 17.741,82 +1,3%

Kospi 2.403,53 -0,2%

Shanghai-Composite 3.083,83 -0,4%

S&P/ASX 200 7.045,00 +1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Die Märkte der Region profitieren von positiven Vorgaben der Wall Street. Dort waren Aussagen von Vertretern der US-Notenbank dahingehend interpretiert worden, dass womöglich keine weiteren Zinserhöhungen mehr nötig sein werden. Der Krieg in Israel verhilft Aktien von Rüstungsunternehmen zu Kursgewinnen. In Seoul verteuern sich die Aktien des Munitionsherstellers Poongsan um 4,9 Prozent und die des Lenkwaffenherstellers LIG nex1 um 8,2 Prozent. An der Börse in Tokio legen Mitsubishi Heavy Industries um 5,4 Prozent zu. Aktien der Ölbranche sind gesucht, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gestiegen ist. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil steigt um 3,8 Prozent. In Tokio verteuern sich Inpex um 8,5 Prozent. Der Kurs des im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Mitsui & Co notiert 5 Prozent höher. Origin Energy gewinnen in Sydney 4,9 Prozent. Fluggesellschaften werden dagegen verkauft. Japan Airlines verlieren 2 Prozent und ANA Holdings 1,2 Prozent. Korean Air Lines verbilligen sich um 2,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien der Hotelkette Hyatt haben am Montag im nachbörslichen Handel von der Aufnahme in den S&P-Midcap-400-Index profitiert. Die Titel gewannen 5,3 Prozent. Der Platz im Index wird frei, weil National Instruments (kaum verändert) von Emerson Electric (+0,9%) übernommen wird.

Ventyx Biosciences brachen nach Veröffentlichung einer Medikamentenstudie um 18 Prozent ein. Ein Medikament zur Behandlung von Colitis Ulcerosa hatte kaum besser abgeschnitten als Konkurrenzprodukte.

Um fast 50 Prozent sprangen dagegen die Aktien von Immunic nach oben. Ein Medikament des Unternehmens zur Behandlung von Multipler Sklerose hatte in einer Phase-II-Studie positiv überrascht.

Akero Therapeutics verteuerten sich um 19,4 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte für Dienstag die Veröffentlichung von Studienergebnissen zu einer Leberzirrhose-Behandlung angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.604,65 +0,6% 197,07 +1,4%

S&P-500 4.335,66 +0,6% 27,16 +12,9%

Nasdaq-Comp. 13.484,24 +0,4% 52,90 +28,8%

Nasdaq-100 15.047,16 +0,5% 73,91 +37,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 739 Mio 927 Mio

Gewinner 1.962 1.862

Verlierer 912 1.027

Unverändert 81 89

Freundlich - Der Angriff der radikalen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel bremste nur anfangs. Dann galt das Interesse wieder mehr der Geldpolitik und der Zinsentwicklung, und der Anstieg der Kurse vom Freitag setzte sich fort. Dafür sorgte unter anderem die Aussage von Lorie Logan, Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas. Ihr zufolge könnte der Anstieg der langfristigen Anleiherenditen bedeuten, dass die US-Notenbank weniger Bedarf an weiteren Zinserhöhungen hat. Noch weiter ging es mit den Kursen nach oben nach ähnlichen Äußerungen von Fed-Vizechef Philip Jefferson. Am Aktienmarkt waren mit der Nachrichtenlage aus Israel Rüstungswerte in der Favoritenrolle. RTX, Lockheed Martin und General Dynamics gewannen zwischen 4,4 und 8,9 Prozent. Öl- und Energietitel zogen mit den steigenden Ölpreisen an. Der S&P-Subindex der Ölaktien stieg um 3,5 Prozent. Bei Fluglinienaktien sorgten die steigenden Ölpreise umgekehrt für deutliche Verluste. Walt Disney gewannen 2,1 Prozent. Der aktivistische Investor Nelson Peltz, mit einer Beteiligung von mehr als 2,5 Milliarden Dollar größter Disney-Aktionär, plant einen neuen Vorstoß für Sitze im Board, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Bristol Myers Squibb gaben um 0,1 Prozent nach, Mirati Therapeutics um 5,3 Prozent. Hier bewegte die Nachricht, dass Bristol Myers Squibb den Krebsmedizinspezialisten in einem Deal im Wert von bis zu 5,8 Milliarden Dollar übernimmt. Der Übernehmer bietet dafür 58 Dollar pro Aktie und eine bedingte Barkomponente.

US-ANLEIHEN

Am US-Anleihemarkt fand wegen des "Columbus Day" kein Handel statt. Am Zinsterminmarkt sank derweil die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November auf 13 von am Freitag noch 27 Prozent und für den Dezember-Termin auf 24 von 37 Prozent. Dazu dürften vor allem taubenhafte Äußerungen von US-Notenbankern beigetragen haben. Dazu dürften Anleihen als sicherer Hafen wegen des Kriegs in Israel Zulauf erfahren. Das deutet für die Wiederaufnahme des Handels am Dienstag auf deutlich steigende Kurse, also sinkende Renditen hin.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0564 -0,0% 1,0566 1,0537 -1,3%

EUR/JPY 157,07 +0,1% 156,96 157,12 +11,9%

EUR/GBP 0,8637 +0,0% 0,8634 0,8645 -2,4%

GBP/USD 1,2231 -0,1% 1,2240 1,2188 +1,1%

USD/JPY 148,70 +0,1% 148,54 149,12 +13,4%

USD/KRW 1.350,49 -0,0% 1.350,58 1.353,25 +7,0%

USD/CNY 7,2881 +1,8% 7,1591 7,2949 +5,7%

USD/CNH 7,2876 -0,1% 7,2933 7,2964 +5,2%

USD/HKD 7,8240 -0,1% 7,8292 7,8307 +0,2%

AUD/USD 0,6412 +0,0% 0,6410 0,6359 -5,9%

NZD/USD 0,6018 -0,0% 0,6020 0,5979 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.593,44 -0,1% 27.633,87 27.842,74 +66,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gesucht waren angesichts der Entwicklung in Israel sichere Häfen wie der Franken, der Yen und der Dollar. Allerdings ebbte beim Dollar im Handelsverlauf die Nachfrage auch wieder ab, wozu Aussagen von Notenbankern beitrugen, wonach noch weiter steigende Zinsen zunächst nicht nötig sein dürften. Der Dollarindex legte so nur minimal zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,98 86,38 -0,5% -0,40 +10,5%

Brent/ICE 87,78 88,15 -0,4% -0,37 +7,4%

Die Befürchtung von Förderausfällen in der Region oder Sanktionen gegen das Ölförderland Iran, einen Unterstützer der Hamas, trieb die Ölpreise kräftig um über 4 Prozent nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,34 1.861,30 +0,0% +0,04 +2,1%

Silber (Spot) 21,74 21,93 -0,8% -0,18 -9,3%

Platin (Spot) 892,33 890,45 +0,2% +1,88 -16,5%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,2% -0,01 -4,5%

Das Gold, das als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, verteuerte sich stark um 1,6 Prozent bzw. 29 Dollar auf 1.862 je Feinunze. Marktteilnehmer sprachen hier zudem von einer Erholung von den kräftigen Abgaben der Vorwoche, als das Edelmetall auf den niedrigsten Stand seit März gefallen war.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy Jr. hat angekündigt, sich nicht länger um die Kandidatur der Demokratischen Partei zu bewerben, sondern als unabhängiger Kandidat in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen.

US-FILMBRANCHE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)