Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan (BoJ) die Negativzinsen in nächster Zeit abschafft, ist nach Aussage von Gouverneur Kazuo Ueda angesichts der unsicheren Aussichten für die Verbraucherpreise und Löhne gering. "Theoretisch kann die Abschaffung der Negativzinspolitik bei jeder Sitzung erfolgen", sagte Ueda. "Aber wenn Sie fragen, ob dies in diesem Jahr geschehen kann, haben wir nur noch weniger als zwei Monate Zeit, obwohl ich nicht sagen kann, dass diese Möglichkeit gleich null ist." Ueda sagte, die Notenbank werde die Negativzinsen und die Steuerung der Zinskurve so lange fortsetzen, bis ein nachhaltiges und stabiles Erreichen des Inflationsziels der Bank von 2 Prozent in Sicht sei. "Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, wann wir zuversichtlich sein können, das Ziel zu erreichen", fügte er hinzu.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:10 Adtran Inc, Ergebnis 3Q

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.380,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.191,75 +0,1%

Nikkei-225 32.708,48 +2,4%

Hang-Seng-Index 17.954,26 +1,6%

Kospi 2.502,37 +5,7%

Schanghai-Composite 3.054,25 +0,8%

S&P/ASX-200 6.997,40 +0,3%

An den Aktienmärkten geht es auf die höchsten Stände seit knapp einem Monat. Die Börsen folgen den festen Vorgaben der Wall Street. Dort hatte die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte, die Aktienkurse nach oben und die Rentenrenditen nach unten getrieben. Angeführt werden die Märkte von Südkorea. Getrieben wird die Rally in Seoul von einem temporären Verbot von Leerverkäufen bis Ende Juni 2024. Händler sprechen nun von massiven Eindeckungen. LG Energy Solution schießen um 14 und die Stahlaktie Posco um 7,5 Prozent nach oben. In Tokio bremst die Schwäche des Dollar nicht. Die Aussicht auf nicht mehr steigende US-Zinsen überlagere das Marktgeschehen, heißt es. Zudem bescheinigte der japanische Notenbankgouverneur Kazuo Ueda seiner Zentralbank Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels, so dass sich für Japan weiter keine Zinserhöhungen abzeichnen. In Hongkong würde eher die internationale Entwicklung gehandelt, heißt es. Auf dem chinesischen Festland schauten Anleger derweil etwas sorgenvoll den Handels- und Inflationsdaten im Wochenverlauf entgegen. Fallende Renditen stützen den Technologiesektor, aber auch Finanzwerte sind in Hongkong gesucht. In Sydney hat der S&P/ASX-200 mit mageren Aufschlägen geschlossen. Für Zurückhaltung sorgte die am Dienstag anstehende Notenbankentscheidung, bei der eine Zinserhöhung nicht gänzlich ausgeschlossen wird. Westpac (+2%) berichtete einen 26-prozentigen Gewinnanstieg, die Bank will zudem die Dividende erhöhen und kündigte einen Aktienrückauf an.

Kaixin Auto stürzten um 9,1 Prozent ab, nachdem der chinesische Elektroautobauer einen 43-prozentigen Umsatzeinbruch im ersten Halbjahr berichtet hatte. Um 20,5 Prozent sackten Astra Space ab. Die Gesellschaft räumte gegenüber Behörden ein, dass es mit seiner vorrangig besicherten Anleihe in Verzug geraten sei, weil es die Mindestanforderung an den Kassenbestand nicht erfüllt habe. Energy Fuels verbuchte einen überraschenden Gewinn, obwohl Analysten mit einem Verlust gerechnet hatten. Der Kurs legte um 2,9 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.061,32 +0,7% 222,24 +2,8%

S&P-500 4.358,34 +0,9% 40,56 +13,5%

Nasdaq-Comp. 13.478,28 +1,4% 184,09 +28,8%

Nasdaq-100 15.099,49 +1,2% 179,95 +38,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 1,04 Mrd

Gewinner 2.416 2.583

Verlierer 486 328

Unverändert 47 44

Fest - Erneut kräftig sinkende Marktzinsen hellten die Stimmung für Aktien weiter auf. Auslöser war diesmal, dass der Stellenzuwachs in den USA im Oktober niedriger ausfiel als von Ökonomen erwartet. Das mahnte zum einen zur Vorsicht im Hinblick auf die Konjunktur, und dämpfte zum anderen Inflationssorgen. Dazu sank der ISM-Index für den Servicesektor stärker als gedacht. Am Zinsterminmarkt sank darauf die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember deutlich auf nur noch knapp 10 Prozent. Apple verloren nach dem Quartalsbericht 0,5 Prozent. Zwar war der Umsatz erneut zurückgegangen, er fiel aber immer noch höher aus als von Analysten erwartet. Expedia sprangen um 18,8 Prozent. Die Reiseplattform hatte überraschend gute Zahlen vorgelegt und von einer anhaltend hohen Nachfrage berichtet. Starbucks (+2,6%) profitierten davon, dass die Zahl der Filialen bis 2030 weltweit auf 55.000 ausgeweitet werden soll. Derzeit betreibt die Kaffeekette gut 38.000.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -10,9 4,97 44,2

5 Jahre 4,48 -15,7 4,64 48,1

7 Jahre 4,52 -15,5 4,68 55,2

10 Jahre 4,52 -14,1 4,66 64,0

30 Jahre 4,70 -10,6 4,81 73,0

Die Renditen sackten nach den Arbeitsmarktdaten kräftig ab. Die sich dort zeigenden Anzeichen einer Abschwächung der US-Wirtschaft dürften den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der hohen Inflation ein Ende bereiten, so die Spekulation.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0727 1,0628 +0,3%

EUR/JPY 160,59 +0,2% 160,22 159,74 +14,4%

EUR/GBP 0,8668 -0,0% 0,8671 0,8708 -2,1%

GBP/USD 1,2386 +0,1% 1,2371 1,2204 +2,4%

USD/JPY 149,56 +0,1% 149,37 150,30 +14,1%

USD/KRW 1.297,80 -0,9% 1.310,00 1.321,62 +2,8%

USD/CNY 7,1598 -0,1% 7,1639 7,3165 +3,8%

USD/CNH 7,2868 -0,0% 7,2901 7,3231 +5,2%

USD/HKD 7,8214 -0,0% 7,8243 7,8250 +0,2%

AUD/USD 0,6518 +0,2% 0,6506 0,6442 -4,4%

NZD/USD 0,6000 +0,1% 0,5993 0,5909 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.873,67 -0,4% 34.997,35 34.495,50 +110,1%

Mit den einknickenden US-Marktzinsen fiel der Dollar auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen. Die Daten untermauern die ohnehin bereits vorherrschende Meinung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. Am Morgen stabilisiert sich der Greenback.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,05 80,51 +0,7% +0,54 +4,8%

Brent/ICE 85,35 84,89 +0,5% +0,46 +4,6%

Die Ölpreise gaben um knapp 2 Prozent nach. Sie zeigten den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge, nachdem die Ängste vor einer Ausweitung des Israel-Hamas-Kriegs nachgelassen und die Anleger ihren Fokus wieder auf die Nachfrageaussichten gerichtet hätten, hieß es.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.984,59 1.992,58 -0,4% -7,99 +8,8%

Silber (Spot) 23,16 23,21 -0,2% -0,05 -3,4%

Platin (Spot) 932,60 936,90 -0,5% -4,30 -12,7%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,4% +0,01 -3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von den sinkenden Marktzinsen und dem schwachen Dollar. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 1.993 Dollar. Am Morgen gibt das Edelmetall die Aufschläge wieder ab.

US-INFLATION und - GELDPOLITIK

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erwartet, dass die Inflation in den kommenden acht bis zehn Monaten auf das 2-Prozentziel der US-Notenbank sinken könnte.

BEZIEHUNGEN AUSTRALIEN - CHINA

Australiens Premierminister Anthony Albanese sieht nach jahrelangen diplomatischen Spannungen mit Peking "vielversprechende Anzeichen" für bessere Beziehungen zu China. "Wir haben bereits gesehen, dass eine Reihe von Hindernissen für den Handel zwischen zwei Nationen beseitigt wurden." Für Montag wird ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping erwartet - ein Höhepunkt in den Beziehungen zwischen Canberra und Peking nach Jahren von Spannungen.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im dritten Quartal einen Nettoverlust von knapp 12,77 Milliarden Dollar verbucht. Das lag an Derivaten und anderen Anlagen, mit denen das Investment-Vehikel von Warren Buffet einen Verlust von 23,53 Milliarden Dollar einfuhr. Hierfür war unter anderem der Kursverlust von Apple verantwortlich. Dem stand allerdings ein operativer Nachsteuergewinn von 10,76 Milliarden Dollar gegenüber. Der operative Gewinn konnte damit im Jahresvergleich um gut 40 Prozent gesteigert werden und lag auch um knapp 7 Prozent über dem Niveau des zweiten Quartals. Dabei stach vor allem das Versicherungsgeschäft positiv heraus.

TESLA

