+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des hinduistischen Lichterfests Deepavali geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Künftige Fortschritte beim Kampf gegen die Inflation müssen nach den Worten von Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden. Die US-Notenbank sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken, sagte Powell auf einer IWF-Podiumsdiskussion. Die Fed werde nicht zögern, die Zinsen nötigenfalls weiter zu erhöhen. Gleichwohl werde die Fed bei ihren künftigen Entscheidungen Vorsicht walten lassen, denn die US-Notenbank wolle sich weder von ein paar guten Datenmonaten in die Irre führen lassen, noch das Risiko einer Überstraffung eingehen, fügte Powell hinzu.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 63,7

zuvor: 63,8

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen werden weiter von der Zinsdebatte dominiert. Mit als klar falkenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell geht es auf breiter Front abwärts. In den USA waren die Anleiherenditen deutlich gestiegen, wozu auch eine schwach verlaufene Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe beitrug. Bereits die Wall Street hatte unter den wieder höheren Marktzinsen gelitten. Wegen des Rufs nach geldpolitischen Lockerungen im Nachklapp auf eine deflationäre Preisentwicklung kämen steigende Marktzinsen zur Unzeit, heißt es an den chinesischen Börsen. Nach Vorlage von Drittquartalszahlen büßen Semiconductor Manufacturing International 4 Prozent ein. Der Nikkei-225 hält sich vergleichsweise wacker - gestützt vom schwächeren Yen. Der US-Dollar hat mit den gestiegenen Marktzinsen auf breiter Front angezogen und die Marke von 151 Yen übersprungen. SoftBank verlieren nach einem Zweitquartalsverlust 6,6 Prozent. Sony geben 3,7 Prozent nach, nachdem die Zweitquartalszahlen die Erwartungen verfehlt haben. Nach einem gesenkten Ausblick fallen Olympus um 2,8 Prozent. Honda geben nach Halbjahreszahlen 4,3 Prozent ab, Nissan Motor büßen 4,2 Prozent ein. Im ersten Halbjahr verkaufte Nissan in China 20 Prozent weniger Autos. In Südkorea bauen die Batterietitel LG Energy Solution und Samsung SDI ihre Verluste aus und geben 2,5 und 3,5 Prozent nach. In Australien schlossen alle Sektoren tiefer.

US-NACHBÖRSE

Lions Gate zogen um 4,6 Prozent an, nachdem der Medienkonzern überraschend schwarze Zahlen im zweiten Quartal auf operativer Basis geschrieben hatte. Analysten hatten mit Verlusten gerechnet. Positiv wurde auch aufgenommen, dass die Gesellschaft trotz des Streiks der Filmschaffenden am Ausblick festhielt. Synaptics (+8,7%) hatte die Markterwartungen überboten. Groupon brachen mit einer Kapitalerhöhung um 35,7 Prozent ein. Unity Software sackten um 12,3 Prozent ab, nachdem die Gesellschaft einen Verlust verbucht hatte. Zudem verfehlten die Umsätze die Markterwartungen. Wynn Resorts gaben 5,5 Prozent ab - trotz besser als gedacht ausgefallener Geschäftszahlen. Gleichwohl verbuchte der Touristikkonzern Verluste. Illumina (-9,7%) hatte ihren Ausblick nach unten genommen. Flower Foods (-3,4%) verbuchte in der abgelaufenen Periode Verluste. Nach einem schwachen Ausblick stürzten Trade Desk um 28,1 Prozent ab.

Leichter - Belastet wurden die Börsen von wieder gestiegenen Marktzinsen. Im Fokus standen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell beim IWF, die eher einen falkenhaften Unterton hatten (siehe Tagesthema). Walt Disney machten einen Satz um 6,9 Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern kommt laut den Quartalszahlen bei den Kostensenkungen schneller voran als angenommen. Tapestry (+3,0%) verfehlte die Umsatzerwartungen und gab einen eher pessimistischen Ausblick. Positiv wurde jedoch aufgenommen, dass die Muttergesellschaft der Lederaccessoires- und Schuhmarken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman Preiserhöhungen durchsetzen konnte. Auch die Bruttomarge überzeugte. Die Donutkette Krispy Kreme wartete mit schwachen Umsatz- und Ergebniszahlen auf, der Kurs verlor 6,6 Prozent. Beyond Meat (+2,4%) konnte den Quartalsverlust stärker verringern als von Analysten angenommen. Bloom Energy stiegen um 8,4 Prozent. Der Anbieter alternativer Energien hatte mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen.

Die Renditen legten bereits im Vorfeld der Powell-Rede deutlich zu und stiegen im Anschluss noch ein wenig weiter. Für Druck nach oben sorgte auch, dass eine Auktion 30-jähriger Schuldtitel im Volumen von 24 Milliarden Dollar auf eine schwache Nachfrage gestoßen war. Am Vortag war die Neuemission zehnjähriger Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar noch relativ gut aufgenommen worden.

Der Dollar legte vor dem Hintergrund der deutlich steigenden US-Marktzinsen zu. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

Der Goldpreis (+0,4%) stieg nach den jüngsten deutlichen Abgaben wieder etwas.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre Prognosen für die kurzfristige Kerninflation deutlich nach oben korrigiert. Die Notenbank warnte, dass der Inflationsdruck angesichts einer widerstandsfähigen Wirtschaft langsamer abnehme als erwartet.

META

Der Facebook-Konzern baut sich nach 14 Jahren mithilfe eines Deals mit Tencent offenbar wieder ein Standbein in China auf. Die vorläufige Vereinbarung mit Tencent sieht vor, dass der chinesische Internet- und Spielekonzern exklusiver Anbieter einer neuen, günstigeren Variante des VR-Headsets von Meta wird, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Facebook war seinerzeit aus dem chinesischen Markt ausgeschlossen worden.

NEWS CORP

