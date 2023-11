Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Importe von Komponenten aus Indien verdoppeln. Das schrieb der indische Handelsminister Piyush Goyal in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X. "Ich bin stolz darauf, die wachsende Bedeutung indischer Automobilzulieferer in der Lieferkette von Teslas Elektrofahrzeugen zu sehen", so der Politiker nach einem Besuch der Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien. Im Juni war der indische Premierminister Narendra Modi während seines ersten offiziellen Staatsbesuchs in den USA mit Tesla-CEO Musk zusammengetroffen. "Ihm (Modi) liegt Indien wirklich am Herzen, denn er drängt uns, bedeutende Investitionen in Indien zu tätigen, was wir auch vorhaben", sagte Musk nach dem Treffen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.427,50 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.573,75 +0,2%

Nikkei-225 32.695,93 +0,3%

Hang-Seng-Index 17.424,69 -0,0%

Kospi 2.433,25 +1,2%

Shanghai-Composite 3.053,81 +0,2%

S&P/ASX 200 7.006,70 +0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Lediglich an den chinesischen Börsen tut sich wenig, hier warten die Marktteilnehmer gespannt auf das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Pendant Xi Jinping, das erste seit über einem Jahr. Im Fokus stehen aber zunächst im späteren Verlauf des Tages anstehende Inflationsdaten aus den USA. Die Akteure setzen offenbar darauf, dass die Inflation weiter zurückgeht und damit die Spekulation gestützt wird, dass der Zinshöhepunkt bereits gesehen wurde - trotz zuletzt vermehrt falkenhafter Töne aus Kreisen der US-Notenbank. In Sydney waren vor allem Aktien aus dem Rohstoffsektor gesucht. BHP, Rio Tinto und Fortescue legten zwischen 1,4 und 2,7 Prozent zu. Commonwealth Bank verteuerten sich trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal um 1,0 Prozent. National Australia Bank (-3,2%) wurden ex Dividende gehandelt. Unter den Einzelwerten in Tokio ging es jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen für Mizuho Financial (+3,0%) und Japan Post Bank (+0,8%) nach oben. Weniger gut kamen neue Zahlen von Citizen an, der Kurs gab leicht nach.

US-NACHBÖRSE

Theseus Pharmaceuticals machten einen Satz um fast 33 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat seine Belegschaft um 72 Prozent reduziert und prüft nun strategische Alternativen zur Maximierung des sogenannten Shareholder Value. Dazu zählen ein möglicher Verkauf von Vermögenswerten, ein Verkauf des Unternehmens, eine Fusion oder andere strategische Maßnahmen. Das Elektroauto -Startup Fisker verfehlte derweil im dritten Quartal die Erwartungen auf breiter Front. Der Kurs gab darauf um über 14 Prozent nach. Marpai setzte seine Finanzprognosen für die operativen Ergebnisse 2023 aus. Der Experte für Gesundheitspläne will auch künftig keine spezifischen Finanzprognosen mehr abgeben. Die Aktie büßte 3,1 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.337,87 +0,2% 54,77 +3,6%

S&P-500 4.411,55 -0,1% -3,69 +14,9%

Nasdaq-Comp. 13.767,74 -0,2% -30,37 +31,5%

Nasdaq-100 15.482,79 -0,3% -46,33 +41,5%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 780 Mio 867 Mio

Gewinner 1.403 2.095

Verlierer 1.456 755

unverändert 101 91

Uneinheitlich - Nach der jüngsten Rally, die den S&P-500 in den vergangenen beiden Wochen um 7,2 Prozent nach oben getrieben hatte, herrschte Zurückhaltung, weil die Marktakteure gespannt auf die Verbraucherpreise für Oktober am Dienstag warteten. Sie erhoffen sich von diesen ein positives Signal, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Diese Spekulation hatte die Aktienkurse zuletzt nach oben getrieben. Für Boeing ging es um 4 Prozent nach oben. Der Flugzeughersteller hatte Großaufträge von Emirates und Sunexpress mitgeteilt. Ford gaben leicht um 0,4 Prozent nach. Die ausgehandelten Tarifverträge in der US-Autoindustrie sind womöglich noch nicht in trockenen Tüchern. Mainz Biomed brachen an der Nasdaq um 46 Prozent auf 1,20 Euro ein, belastet von einer Kapitalerhöhung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,03 -2,1 5,05 61,3

5 Jahre 4,65 -2,7 4,68 65,4

7 Jahre 4,69 -2,4 4,71 71,6

10 Jahre 4,62 -1,9 4,64 74,4

30 Jahre 4,75 -1,5 4,76 77,8

Anleihen erhielten als sicherer Hafen Zulauf, die Renditen gaben etwas nach. Im Fokus hatte der Markt, dass wegen des Streits um den US-Haushalt wieder ein Lockdown droht und dass Moody's das "AAA"-Rating für die USA mit einem negativen Ausblick versehen hat. Die Agentur verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen. Die Frist für die kurzfristige Finanzierung der Regierung läuft am kommenden Freitag ab.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo., 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0698 -0,0% 1,0699 1,0690 -0,1%

EUR/JPY 162,27 -0,0% 162,29 162,28 +15,6%

EUR/GBP 0,8715 -0,0% 0,8716 0,8738 -1,5%

GBP/USD 1,2274 -0,0% 1,2276 1,2235 +1,5%

USD/JPY 151,69 +0,0% 151,68 151,81 +15,7%

USD/KRW 1.328,38 +0,6% 1.320,29 1.323,22 +5,3%

USD/CNY 7,2937 +1,7% 7,1733 7,2930 +5,7%

USD/CNH 7,2999 +0,1% 7,2923 7,2991 +5,4%

USD/HKD 7,8060 -0,0% 7,8081 7,8099 -0,1%

AUD/USD 0,6370 -0,0% 0,6373 0,6371 -6,5%

NZD/USD 0,5873 -0,1% 0,5876 0,5883 -7,5%

Bitcoin

BTC/USD 36.660,36 +0,5% 36.489,73 37.046,10 +120,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den leichten Abgaben vom Freitag knapp behauptet. Im Wochenverlauf könnte es der Dollar schwer haben, sagte ING-Währungsanalyst Chris Turner. Die anstehenden Inflationsdaten dürften im Monatsvergleich eine flache Entwicklung zeigen, was für den Dollar zunächst noch neutral sein dürfte. Am Mittwoch könnten aber schwache US-Einzelhandelsumsätze den Dollar nach unten ziehen. Schaden könnte dem Greenback außerdem die Ungewissheit darüber, ob die US-Regierung bis Ende dieser Woche einen sogenannten Shutdown vermeiden kann angesichts der neuerlichen Uneinigkeit im Repräsentantenhaus über die Ausgaben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,47 78,26 +0,3% +0,21 +1,5%

Brent/ICE 82,71 82,52 +0,2% +0,19 +1,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach anfänglichen Verlusten legten am Ölmarkt die Preise für Brent und WTI um bis zu 1,8 Prozent zu. Die Opec hatte ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht und erklärt, dass die schwache Stimmung übertrieben sei und die Konjunktur widerstandsfähiger sei als ursprünglich angenommen. Das Ölkartell gab in seinem monatlichen Ölmarktbericht bekannt, dass es mit einer Steigerung der Ölnachfrage um 2,5 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr rechnet, was einer Steigerung um 100.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Bericht des Vormonats entspricht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,45 1.946,20 -0,1% -1,76 +6,6%

Silber (Spot) 22,32 22,38 -0,3% -0,06 -6,9%

Platin (Spot) 872,10 868,50 +0,4% +3,60 -18,3%

Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,2% -0,01 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der jüngsten Schwächephase zeigte sich der Goldpreis um 0,4 Prozent erholt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

USA - Politik

Nach einer Reihe von Enthüllungen zu großzügigen Geschenken an Richter des Obersten Gerichtshofs der USA hat der Supreme Court einen Ethik-Kodex beschossen. Die neun Richterinnen und Richter erklärten, der beschlossene Ethik-Kodex orientiere sich weitgehend an den Grundsätzen, "die wir seit langem als maßgebend für unser Verhalten betrachten". Die meisten der beschlossenen Regeln seien also nicht neu.

STELLANTIS

bereitet sich darauf vor, etwa der Hälfte aller Angestellten in den USA Abfindungsangebote zu unterbreiten. Ziel ist es angesichts der teuren Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der gestiegenen Kosten für Bandarbeiter Kosten einzusparen. Es wäre die dritte Abfindungsrunde nach einer im April dieses Jahres und einer im Oktober 2022.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 01:51 ET (06:51 GMT)