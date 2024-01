Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In Tokio findet wegen des "Tags der Erwachsenen" kein Börsenhandel statt.

Die führenden Vertreter von Demokraten und Republikanern im US-Kongress haben im Haushalsstreit eine Grundsatzeinigung erzielt. Der am Sonntag nach wochenlangen Verhandlungen verkündete Kompromiss soll eine Haushaltssperre, den sogenannten Shutdown, verhindern. Die Einigung sieht eine Obergrenze für die Ausgaben in Höhe von rund 1,6 Billionen Dollar vor. US-Präsident Joe Biden erklärte, die Einigung "bringt uns einen Schritt näher an die Verhinderung eines unnötigen Stillstands der Regierung und den Schutz wichtiger nationaler Prioritäten". Demokraten und Republikaner müssen im Kongress nun weitere Einzelheiten aushandeln und bis zum 19. Januar ein Gesetz verabschieden. Andernfalls würde die Finanzierung eines Teils der Regierungsgeschäfte auslaufen.

Das Abkommen sieht eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf etwa 886,3 Milliarden Dollar vor. Auf den nicht-militärischen Bereich entfallen nach Angaben der Demokraten 772,7 Milliarden Dollar. Damit sei es möglich, "wichtige inländische Prioritäten" wie die Unterstützung von Veteranen oder Leistungen im Gesundheitsbereich "vor den drakonischen Kürzungen zu schützen, die von Rechtsextremisten angestrebt werden", erklärten der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer und sein Parteikollege Hakeem Jeffries.

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.729,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.440,50 -0,1%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 16.173,87 -2,2%

Kospi 2.567,82 -0,4%

Shanghai-Composite 2.890,64 -1,3%

S&P/ASX 200 7.451,50 -0,5%

Schwächer - Verluste querbeet zeigt der Blick auf die Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Montag. Mit Abstand am stärksten nach unten geht es in Hongkong. Noch stärker unter Druck stehen dort Technologieaktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Der stärker als gedacht ausgefallene Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der US-Landwirtschaft habe zur Folge, dass die hohen Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA überdacht würden, heißt es zur eingetrübten Stimmung. Die Marktteilnehmer warteten nun umso gespannter auf eine Reihe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche. Für Kaufzurückhaltung sorge daneben die in Kürze beginnende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. An den chinesischen Börsen wird befürchtet, dass die Inflations- und Handelsdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, die anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft widerspiegeln werden. In Seoul (-0,3%) kommt als Bremsfaktor das anhaltende Säbelrasseln Nordkoreas als Bremsfaktor hinzu, aktuell in Gestalt von Militärmanövern.

Boot Barn Holdings stiegen um knapp 4 Prozent. Der Einzelhändler erwartet, in seinem dritten Quartal mit dem Gewinn am oder über dem oberen Ende der Prognose zu liegen. Smart for Life hat die Prüfung für die geplante Übernahme eines E-Commerce-Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel in Nordamerika abgeschlossen. Für den Kurs ging es darauf um knapp 4 Prozent abwärts. Beim Medizintechnikunternehmen Inogen kam die Berufung eines neuen Chief Commercial Officer gut an. Der Kurs stieg nachbörslich um weitere 0,8 Prozent, nachdem er zuvor im regulären Handel bereits einen großen Satz nach oben gemacht hatte. Biocryst-Aktien reagierten mit einem Plus von 3,3 Prozent auf die Ankündigung des Biotechnologieunternehmens, im laufenden Geschäftsjahr operativ schwarze Zahlen zu schreiben. PMV Pharmaceuticals gaben dagegen um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Finanzchef seinen Hut nimmt. Arena Group sackten um 15 Prozent ab. Interimschef Manoj Bhargava tritt zurück, um Interessenkonflikte zu vermeiden - wenige Tage, nachdem die New York Post berichtet hatte, dass Arena das Ziel einer Übernahme durch den ehemaligen Arena-CEO James Heckman und den Krypto-Investor Brock Pierce ist. Das Medienunternehmen versäumte außerdem eine vierteljährliche Zahlung an die Authentic Brands Group, den Eigentümer von Sports Illustrated. Damit hat Arena die Tür für eine mögliche Beendigung des Lizenzabkommens geöffnet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.466,11 +0,1% 25,77 -0,6%

S&P-500 4.697,24 +0,2% 8,56 -1,5%

Nasdaq-Comp. 14.524,07 +0,1% 13,77 -3,3%

Nasdaq-100 16.305,98 +0,1% 23,97 -3,1%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 962 Mio 960 Mio

Gewinner 1.527 1.386

Verlierer 1.285 1.427

unverändert 91 98

Gut behauptet - Ein überraschend stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Dezember verpasste den Zinssenkungsspekulationen einen neuerlichen Dämpfer. Allerdings hatten der ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Vortag schon darauf hingedeutet, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor robust ist, so dass die Reaktionen insgesamt verhalten ausfielen. Ein unerwartet schwacher ISM-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor habe derweil kaum Beachtung gefunden, hieß es. Bei den Einzelwerten zeigten sich Tesla (-0,2%) kaum davon belastet, dass der Elektroautobauer wegen eines Softwareproblems rund 1,6 Millionen Wagen in China zurückruft. Costco Wholesale stiegen um 1,2 Prozent. Der Großhändler hatte im Dezember ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet. In der Softwarebranche scheint sich derweil eine größere Übernahme anzubahnen. Synopsys (-1,1%) verhandele über eine Übernahme von Ansys (kaum verändert) für rund 35 Milliarden Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ansys hatten bereits im Dezember einen kräftigen Satz nach oben gemacht mit Berichten über Fusionsgespräche. Auch im Energiesektor steht offenbar eine Fusion an. Southwestern Energy (+7,3%) und Chesapeake Energy (2,9%) könnten einen Zusammenschluss kommende Woche offiziell machen, meldete das Wall Street Journal.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,40 +1,7 4,38 -2,4

5 Jahre 4,01 +2,7 3,98 1,0

7 Jahre 4,02 +2,2 4,00 5,4

10 Jahre 4,03 +3,7 4,00 15,3

30 Jahre 4,20 +4,6 4,15 22,8

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht zu, der den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer verliehen hatte. Der enttäuschend ausgefallene ISM-Service-Index drückte die Renditen nur vorübergehend.

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:19 % YTD

EUR/USD 1,0946 +0,0% 1,0945 1,0930 -0,9%

EUR/JPY 157,82 -0,3% 158,22 158,54 +1,4%

EUR/GBP 0,8609 +0,0% 0,8607 0,8622 -0,8%

GBP/USD 1,2714 -0,0% 1,2717 1,2678 -0,1%

USD/JPY 144,18 -0,3% 144,56 145,06 +2,3%

USD/KRW 1.316,44 +0,3% 1.312,90 1.314,76 +1,4%

USD/CNY 7,1582 +0,8% 7,1025 7,1642 +0,8%

USD/CNH 7,1681 +0,0% 7,1664 7,1709 +0,6%

USD/HKD 7,8074 -0,1% 7,8117 7,8100 -0,1%

AUD/USD 0,6709 -0,1% 0,6714 0,6708 -1,5%

NZD/USD 0,6245 +0,1% 0,6240 0,6234 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.872,50 -0,1% 43.910,95 43.864,46 +0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog nach den Arbeitsmarktdaten nur kurzzeitig an, gab die Gewinne im Anschluss aber wieder ab. Er bewegte sich im Spannungsfeld von Zinsspekulationen und des vom ISM-Index gesendeten enttäuschenden Konjunktursignals.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,74 73,81 -1,4% -1,07 +0,9%

Brent/ICE 77,73 78,76 -1,3% -1,03 +0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen an. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 73,81 Dollar je Barrel. Stützend wirkten die andauernden Spannungen im Nahen Osten und die angespannte Situation im Roten Meer, hieß es. Im asiatischen Handel am Montag fallen die Preise. Auslöser ist, dass Saudi-Arabien die Preise für seine Ölexporte nach Asien wegen der schwachen Nachfrage gesenkt hat.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,96 2.045,67 -0,6% -12,71 -1,4%

Silber (Spot) 23,06 23,20 -0,6% -0,14 -3,0%

Platin (Spot) 960,00 967,98 -0,8% -7,98 -3,2%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,4% +0,02 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

