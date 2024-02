Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China (Kernland).

+++++ TAGESTHEMA +++++

Applied Materials hat in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie gab trotz der anhaltenden Marktschwäche zudem einen positiven Ausblick für das laufende Quartal ab. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 12 Prozent. Der Nettogewinn stieg im ersten Geschäftsquartal auf 2,02 Milliarden US-Dollar von 1,72 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 2,13 Dollar übertraf die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz lag bei stabilen 6,7 Milliarden Dollar. Das war ebenfalls mehr als erwartet. Im zweiten Quartal rechnet Applied Materials mit einem Umsatz von 6,1 bis 6,9 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 1,79 bis 2,15 Dollar betragen. Analysten gehen bislang von einem Umsatz von 6,34 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 1,80 Dollar aus.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -4,3% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

14:30 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

(1. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 80,0

zuvor: 79,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.045,00 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.944,75 +0,2%

Nikkei-225 38.487,24 +0,9%

Hang-Seng-Index 16.328,54 +2,4%

Kospi 2.648,76 +1,3%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 7.658,30 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Teilnehmer verweisen zur Begründung vor allem auf die positiven US-Vorgaben. Die jüngsten US-Konjunkturdaten lieferten der Zinsdebatte neue Nahrung. Einerseits schürten diese den Konjunkturoptimismus, ohne jedoch die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen gänzlich abzuwürgen. Das deutlichste Plus verzeichnet der Hang-Seng-Index in Hongkong, für den es im späten Handel um 2,4 Prozent nach oben geht. Hier zeigen sich vor allen die Werte aus dem Immobilien-Sektor mit kräftigen Aufschlägen. Der Nikkei-225 in Tokio gewann 0,9 Prozent auf 38.487 Punkte, womit sich der Index in der Nähe eines Rekordhochs zeigte. Der Index hat jedoch im Verlauf einen Teil seiner Gewinne wieder eingebüßt. Der Kospi in Seoul steigt um Prozent. Hier stützen auch positive Arbeitsmarktdaten für Januar. Südkorea hat 380.000 neue Stellen im Vergleich zum Vorjahr geschaffen, wobei die saisonbereinigte Arbeitslosenquote von revidierten 3,2 Prozent im Dezember auf 3,0 Prozent fiel.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.773,12 +0,9% 348,85 +2,9%

S&P-500 5.029,73 +0,6% 29,11 +5,5%

Nasdaq-Comp. 15.906,17 +0,3% 47,03 +6,0%

Nasdaq-100 17.845,72 +0,2% 38,09 +6,1%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 969 Mio 916 Mio

Gewinner 2.359 2.298

Verlierer 497 542

Unverändert 51 69

Freundlich - Konjunkturdaten lieferten der Zinsdebatte neue Nahrung. Einerseits schürten die US-Daten Konjunkturoptimismus, ohne jedoch die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen gänzlich abzuwürgen. Für die Cisco-Aktie ging es um 2,4 Prozent abwärts. Der Netzwerkspezialist verbuchte zwar Geschäftszahlen über Markterwartung, allerdings enttäuschte der Ausblick. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten genommen. Apple und Paramount verbilligten sich um 0,2 bzw. 4,5 Prozent. Berkshire Hathaway hatte die Beteiligungen an beiden Unternehmen reduziert. Deere büßten 5,2 Prozent ein. Der Landmaschinenhersteller senkte die Jahresgewinnprognose und verbuchte zudem einen Gewinnrückgang um 11 Prozent. Fastly brachen um 30,6 Prozent ein, der Anbieter von Cloud-Diensten enttäuschte mit seinem Umsatzausblick. Der Kosmetikanbieter Nu Skin wartete mit schwachen Geschäftszahlen und einem ebensolchen Ausblick auf, der Kurs stürzte um 20,7 Prozent ab. Der Kunststoffschuhhersteller Crocs überraschte dagegen positiv, der Kurs zog um 12,3 Prozent an.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,57 -0,8 4,58 15,4

5 Jahre 4,22 -1,6 4,24 22,2

7 Jahre 4,24 -2,2 4,26 27,2

10 Jahre 4,24 -1,4 4,25 35,7

30 Jahre 4,42 -1,8 4,44 44,9

Die Konjunkturdaten sorgten für leicht sinkende Renditen. Kurzfristige Zinssenkungen seien weiterhin möglich, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0762 -0,1% 1,0772 1,0757 -2,6%

EUR/JPY 161,70 +0,1% 161,50 161,58 +3,9%

EUR/CHF 0,9481 +0,0% 0,9481 0,9473 +2,2%

EUR/GBP 0,8552 +0,0% 0,8548 0,8550 -1,4%

USD/JPY 150,26 +0,2% 149,91 150,20 +6,7%

GBP/USD 1,2584 -0,1% 1,2603 1,2581 -1,1%

USD/CNH 7,2204 +0,0% 7,2180 7,2194 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 52.125,91 +0,8% 51.707,62 51.859,04 +19,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich erneut mit Abgaben, der Dollar-Index reduzierte sich um weitere 0,4 Prozent - belastet von den schwachen Daten zu Einzelhandel und Industrieproduktion.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,10 78,03 +0,1% +0,07 +8,2%

Brent/ICE 82,77 82,86 -0,1% -0,09 +7,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich unterstützt von der Dollar-Schwäche von den Vortagesverlusten um bis zu 2 Prozent. Fundamentale Gründe für die Bewegung gab es kaum: Denn die Internationale Energie-Agentur rechnete damit, dass die weltweite Ölnachfrage in diesem Jahr deutlich schwächer wachsen wird. "Das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage verliert an Schwung", hieß es im Monatsbericht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.003,82 2.004,41 -0,0% -0,59 -2,8%

Silber (Spot) 22,95 22,98 -0,1% -0,02 -3,5%

Platin (Spot) 896,75 900,50 -0,4% -3,75 -9,6%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,01 -3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schwache Dollar befeuerte den Goldpreis um 0,6 Prozent auf 2.004 US-Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

NAHOST-KRIEG

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat vor jeglicher nicht mit seinem Land abgestimmten Anerkennung eines Palästinenserstaates gewarnt.

UKRAINE-KRIEG

Die Bundesregierung hat bestätigt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz bei ihrem Treffen am Freitag eine Sicherheitsvereinbarung unterzeichnen. Im Rahmen der Gespräche werde "eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung unterzeichnet", teilte ein Regierungssprecher mit.

KLIMASCHUTZ USA

Zwei große US-Investmentfirmen, die zusammen fast 7 Billionen Dollar verwalten, sind aus einer Klimaschutz-Initiative für treibhausgasarme Investitionen ausgeschieden.

VW / MAHINDRA

Volkswagen und der indische Autohersteller Mahindra haben für die bereits vor zwei Jahren beabsichtigte Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität einen ersten verbindlichen Liefervertag unterzeichnet. Wie VW mitteilte, werden Komponenten des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) und Einheitszellen an Mahindra für die eigene Elektroplattform namens INGLO geliefert. Der Liefervertrag habe eine Laufzeit von mehreren Jahren und werde über die gesamte Lebensdauer ein Gesamtvolumen von rund 50 GWh haben.

NIKE

senkt die Kosten. Der Sportartikelhersteller kündigte an, seine Belegschaft um rund 2 Prozent oder 1.600 Mitarbeiter zu reduzieren. Die Maßnahme soll am Freitag beginnen, eine zweite Phase soll bis zum Ende des Quartals abgeschlossen werden.

BYD

Der chinesische Autohersteller will nach Mexiko expandieren. Das Unternehmen, das durch sein schnelles Wachstum zu einem der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen geworden ist, sucht nach Angaben informierter Personen nach Standorten für eine Fabrik in dem Land, von der aus es Autos in die USA exportieren könnte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2024 01:49 ET (06:49 GMT)