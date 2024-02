Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Washington's Birthday geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

China hat im vergangenen Jahr das geringste jährliche Wachstum an ausländischen Direktinvestitionen seit den 1990er Jahren erzielt, da das Land unter Kapitalabflüssen leidet und angesichts der Spannungen mit dem Westen weniger ausländisches Kapital anzieht. Chinas Direktinvestitionsverbindlichkeiten, ein weit gefasster Maßstab für ausländische Direktinvestitionen, der die einbehaltenen Gewinne ausländischer Unternehmen im Land einschließt, stiegen im Jahr 2023 um 33 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 81,7 Prozent gegenüber 2022 entspricht, so die am Sonntag veröffentlichten Daten der staatlichen Devisenbehörde. Dies ist der geringste jährliche Anstieg seit 1998, so Wind, ein lokaler Datenanbieter, der sich auf offizielle Zahlen beruft. Die nachlassende Wachstumsdynamik, das unsichere Geschäftsumfeld sowie die im Vergleich zu anderen Märkten niedrigen Zinssätze haben Unternehmen dazu veranlasst, Geld aus China abzuziehen.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.024,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.777,25 +0,2%

Nikkei-225 38.470,38 -0,0%

Hang-Seng-Index 16.202,58 -0,8%

Kospi 2.677,22 +1,1%

Schanghai-Composite 2.897,58 +1,1%

S&P/ASX 200 7.665,10 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während der Schanghai-Composite im späten Geschäft zulegt, gibt der HSI in Hongkong in fast gleicher Größenordnung ab. Die Konsumdaten während des chinesischen Neujahrsfests zeigen eine gewisse Stärke und stützen vor allem die Börse in Schanghai, die stärker vom Binnenkonsum abhängt. Die Gründe für die starken Konsumdaten sehen Analysten allerdings in der Auflösung eines erheblichen Nachholbedarfs. Denn die Feiertage waren erstmals seit 2019 nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. Bei der Interpretation der bemerkenswert hohen Wachstumsraten im Jahresvergleich müsse man die sehr niedrige Basis aus dem letzten Jahr berücksichtigen, mahnen die Analysten. In Hongkong präsentieren sich Technologiewerte schwach. Die chinesische Zentralbank hatte einen Zinssatz unverändert belassen, was weitgehend erwartet worden war, den Technologiesektor aber gleichwohl belastet. Händler in Japan sprechen von abnehmenden Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Nintendo stürzen um 5,6 Prozent ab. Der Digitalspieleanbieter verschiebt eine wichtige Neuentwicklung auf Anfang 2025. In Südkorea setzen Anleger auf eine Konjunkturerholung in China. Korea Gas und Korea Electric Power ziehen um 8,3 bzw. 6,2 Prozent an. Laut Berichten plant die Regierung eine Verbesserung der Ausschüttungen im Sektor. In Australien stützten die Sektoren Bergbau und Finanzwesen. Westpac zogen um 2,7 Prozent an, die Bank überzeugte mit einer strikten Kostenkontrolle.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.627,99 -0,4% -145,13 +2,5%

S&P-500 5.005,57 -0,5% -24,16 +4,9%

Nasdaq-Comp. 15.775,65 -0,8% -130,52 +5,1%

Nasdaq-100 17.685,98 -0,9% -159,74 +5,1%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 971 Mio 969 Mio

Gewinner 934 2.359

Verlierer 1.875 497

Unverändert 97 69

Leichter - Enttäuschung über unerwartet hoch ausgefallene US-Erzeugerpreise belastete. Das bevorstehende lange Feiertagswochenende dürfte Anleger ebenfalls dazu veranlasst haben, vorsichtshalber Gewinne mitzunehmen. Auf Unternehmensseite lieferte Applied Materials (+6,3%) dem Technologiesegment einen positiven Impuls. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie hatte besser abgeschnitten als erwartet und dazu einen positiven Ausblick abgegeben. Nike (-2,4%) kündigte an, ihre Belegschaft um rund 2 Prozent oder 1.600 Mitarbeiter zu reduzieren. Doordash (-8,1%) hatte zwar die Erwartungen übertroffen; im Handel hieß es aber, angesichts der zuvor sehr gut gelaufenen Aktie hätten einige Marktteilnehmer wohl auf noch bessere Geschäftszahlen gesetzt. Roku (-24%) hatte angesichts eines schwächeren Werbeumfelds die Erwartungen verfehlt. Trade Desk machten dagegen einen Satz um 17,5 Prozent - getrieben von einem unerwartet starken Ausblick. Die Krypto-Börse Coinbase (+8,8%) hatte erstmals seit fast zwei Jahren ein Quartal mit einem Gewinn abgeschlossen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,66 +8,3 4,57 23,7

5 Jahre 4,28 +6,6 4,21 27,9

7 Jahre 4,30 +5,9 4,24 32,9

10 Jahre 4,28 +5,8 4,23 40,3

30 Jahre 4,44 +2,9 4,41 47,0

Die überraschend deutlich gestiegenen Erzeugerpreise verpassten Zinssenkungshoffnungen einen weiteren Dämpfer und trieben die Anleiherenditen nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:48 % YTD

EUR/USD 1,0781 +0,0% 1,0775 1,0763 -2,4%

EUR/JPY 161,74 -0,0% 161,77 161,66 +3,9%

EUR/GBP 0,8546 -0,1% 0,8551 0,8548 -1,5%

GBP/USD 1,2616 +0,1% 1,2602 1,2592 -0,9%

USD/JPY 150,03 -0,1% 150,15 150,21 +6,5%

USD/KRW 1.335,71 +0,2% 1.332,60 1.334,69 +2,9%

USD/CNY 7,1115 -0,1% 7,1172 7,1176 +0,2%

USD/CNH 7,2101 -0,0% 7,2120 7,2198 +1,2%

USD/HKD 7,8209 -0,0% 7,8210 7,8222 +0,1%

AUD/USD 0,6541 +0,2% 0,6529 0,6523 -3,9%

NZD/USD 0,6138 +0,2% 0,6123 0,6101 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 52.387,12 +0,3% 52.244,56 51.847,25 +20,3%

Der Dollar legte nach der Veröffentlichung der Preisdaten nur vorübergehend zu, gab seine Gewinne aber rasch wieder ab. Die Daten hätten nichts an der vorherrschenden Meinung geändert, dass die Inflation auf dem Rückzug sei, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,71 79,19 -0,6% -0,48 +9,0%

Brent/ICE 82,89 83,47 -0,7% -0,58 +7,8%

Die Ölpreise wurden gestützt von Angebotssorgen. Rückenwind kam auch von der Währungsseite, nachdem der Dollar zwischenzeitliche Gewinne nicht gehalten hatte. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,5 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.021,33 2.013,34 +0,4% +7,99 -2,0%

Silber (Spot) 23,12 23,42 -1,3% -0,30 -2,8%

Platin (Spot) 907,55 908,30 -0,1% -0,75 -8,5%

Kupfer-Future 3,81 3,84 -0,9% -0,03 -2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zog trotz gestiegener Marktzinsen etwas an, nachdem der Dollar seine Gewinne nicht hatte halten können. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 2.014 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in seinem New Yorker Zivilprozess wegen Finanzbetrugs zu einer Geldstrafe von mehr als 350 Millionen Dollar verurteilt worden. Richter Arthur Engoron erließ für Trump zudem ein dreijähriges Geschäftsverbot im US-Bundesstaat New York.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Dez +2,7% (PROG: +2,5%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Dez -0,7% gg Vj

KONJUNKTUR THAILAND

BIP 4Q +1,7% gg Vorjahr (PROG +2,65%)

BIP 2023 +1,9% (PROG +2,2%)

OPENAI

Die jüngste Finanzierungsrunde für OpenAI war ein voller Erfolg. Wie die "New York Times" berichtet, wurde das KI-Unternehmen mit 80 Milliarden Dollar oder höher bewertet. Das wäre fast eine Verdreifachung der Bewertung in weniger als zehn Monaten, berichtet die Zeitung.

