Der Finanzinvestor KKR & Co soll einem Agenturbericht zufolge kurz vor dem Kauf der End-User-Computing-Sparte (EUC) des US-Chipherstellers Broadcom für rund 4 Milliarden Dollar stehen. Die Übernahme könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, sagten informierte Personen der Agentur Bloomberg. Broadcom verkauft die Sparte, die es als Teil der 61 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Softwareherstellers VMware im Jahr 2023 geerbt hatte. Der Geschäftsbereich bietet Software an, mit der Nutzer aus der Ferne auf Desktops und Anwendungen zugreifen können. Ein Sprecher von KKR lehnte eine Stellungnahme ab und Broadcom war kurzfristig für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Zuvor hatte bereits Reuters berichtet, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stehen sollen.

22:00 US/Adtran Inc, Jahresergebnis

- Amazon

- Walgreens Boots Alliance

- US

16:00 Neubauverkäufe Januar

PROGNOSE: +2,4% gg Vm

zuvor: +8,0% gg Vm

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.089,00 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.930,00 -0,3%

Nikkei-225 39.233,71 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.637,38 -0,5%

Kospi 2.647,08 -0,8%

Shanghai-Composite 2.982,30 -0,8%

S&P/ASX 200 7.652,80 +0,1%

Uneinheitlich. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Ausreißer nach oben ist Tokio. Dort gibt es noch etwas Nachholbedarf, weil der Handel in Japan am Freitag wegen eines Feiertags ruhte. Der Nikkei-225-Index markiert neue Rekordhochs. Unter den Einzelwerten machen Welcia Holdings einen Satz um 17 und Tsuhura um 13 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt die Welcia-Mutter Aeon eine Fusion des Drogeriebetreibers mit Tsuhura. Aeon ziehen um 2,5 Prozent an. In Hongkong geht es für BYD um knapp 2 Prozent aufwärts. Der Chef des Autoherstellers hat vorgeschlagen, doppelt so viele Aktien zurückzukaufen als zunächst geplant, in Summe dann im Wert von rund 56 Millionen Dollar. Händlern zufolge stützt daneben, dass BYD ein neues Elektromodell vorgestellt hat. In Sydney verteuerten sich Suncorp um 3,5 Prozent, nachdem der Versicherer über Erwarten gute Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Alumina legten um knapp 7 Prozent zu. Treiber war ein aktienbasiertes Übernahmeangebot im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar durch Alcoa, das einem Aufschlag von 13 Prozent auf den Alumina-Schlusskurs entspricht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.131,53 +0,2% 62,42 +3,8%

S&P-500 5.088,80 +0,0% 1,77 +6,7%

Nasdaq-Comp. 15.996,82 -0,3% -44,80 +6,6%

Nasdaq-100 17.937,61 -0,4% -67,09 +6,6%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 844 Mio 956 Mio

Gewinner 1.750 1.736

Verlierer 1.069 1.082

unverändert 100 92

Uneinheitlich - Nach der Nvidia-Rally ging etwas die Luft aus. Der Dow-Jones-Index schaffte mit 39.282 Punkten aber dennoch ein Rekordhoch, ebenso der S&P-500. Dagegen zeigten sich die technologielastigen Nasdaq-Indizes nach den kräftigen Aufschlägen im Gefolge der starken Nvidia-Zahlen etwas leichter. Nvidia legten nach der 16-Prozent-Rally um weitere 0,4 Prozent zu. Booking Holdings fielen um 10,1 Prozent. Nach dem Allzeithoch vom Vortag dürften mit den Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. Der Betreiber von Online-Reiseportalen verdenete mehr als erwartet und zahlt erstmals eine Dividende; bemängelt wurde aber die unter Erwarten liegende Zahl der gebuchten Übernachtungen. Intuitive Machines haussierten um 15,5 Prozent, nachdem der Mondlander Odysseus des Raumfahrtunternehmens erfolgreich auf dem Mond aufgesetzt hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 -1,6 4,70 26,1

5 Jahre 4,29 -4,8 4,33 28,7

7 Jahre 4,28 -6,7 4,35 31,1

10 Jahre 4,25 -7,0 4,32 37,4

30 Jahre 4,37 -8,9 4,46 40,2

Trotz neuer eher falkenhafter Fed-Aussagen sanken die Renditen im Handelsverlauf deutlicher. Unter anderem sagte Fed-Gouverneurin Lisa Cook, dass die Notenbanker "mehr Vertrauen" bräuchten, dass der Preisdruck zu den niedrigen Normen vor der Pandemie zurückkehre, bevor sie die Zinsen senkten. Sie sagte aber auch, dass sich die Inflation schneller als erwartet abgeschwächt habe.

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 % YTD

EUR/USD 1,0825 +0,0% 1,0823 1,0829 -2,0%

EUR/JPY 162,79 -0,0% 162,83 163,05 +4,6%

EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8538 0,8550 -1,5%

GBP/USD 1,2667 -0,1% 1,2677 1,2666 -0,5%

USD/JPY 150,39 -0,0% 150,43 150,58 +6,7%

USD/KRW 1.330,96 -0,0% 1.331,16 1.330,21 +2,6%

USD/CNY 7,1979 +1,3% 7,1064 7,1975 +1,4%

USD/CNH 7,2060 -0,0% 7,2066 7,2081 +1,2%

USD/HKD 7,8243 -0,0% 7,8244 7,8239 +0,2%

AUD/USD 0,6556 -0,1% 0,6565 0,6575 -3,7%

NZD/USD 0,6170 -0,4% 0,6193 0,6204 -2,4%

BTC/USD 51.512,55 -0,4% 51.703,34 51.230,15 +18,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig verändert.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,33 76,49 -0,2% -0,16 +5,4%

Brent/ICE 81,42 81,62 -0,2% -0,20 +5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen deutlich um rund 2,5 Prozent. Die Konjunktur außerhalb der USA laufe in wichtigen Wirtschaftsräumen wie China und Europa deutlich schlechter, hieß es. Dies dürfte die Nachfrage bremsen. Als Belastungsfaktor wurde aber auch angeführt, dass der Irak die Wiedereröffnung einer Raffinerie angekündigt hatte, die zehn Jahre lang geschlossen war.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,41 2.035,58 -0,1% -2,17 -1,4%

Silber (Spot) 22,82 22,96 -0,6% -0,14 -4,0%

Platin (Spot) 897,58 903,70 -0,7% -6,12 -9,5%

Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,3% -0,01 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verteuerte sich im US-Handel mit den sinkenden Marktzinsen um 0,6 Prozent auf 2.036 Dollar.

USA - Präsidentenwahlkampf

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine Rivalin Nikki Haley auch in deren Heimat-Bundesstaat South Carolina deutlich besiegt. Der 77-jährige kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 60 Prozent, wie US-Sender berichteten. Haley erhielt 39 Prozent der Stimmen, bekräftigte aber, nicht aus dem Rennen aussteigen zu wollen. Nach Haleys Vorwahl-Niederlage kündigte allerdings das einflussreiche und finanzstarke Netzwerk des konservativen Milliardärs Charles Koch an, die 52-jährige Präsidentschaftsbewerberin nicht länger aktiv zu unterstützen.

ALCOA

hat ein Übernahmeangebot über 2,2 Milliarden Dollar für die australische Alumina vorgelegt und bietet 0,02854 eigene Aktien für jede Alumina-Aktie, was einem Aufschlag von 13 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag entspricht. Die beiden Konzerne sind bereits Joint-Venture-Partner. Alumina hält 40 Prozent an Alcoa World Alumina & Chemicals (AWAC), einem Unternehmen, das in Ländern von Australien bis Brasilien und Guinea Bauxit abbaut, Tonerde raffiniert und Aluminium verhüttet oder daran beteiligt ist. Alumina hat seinen Aktionären empfohlen, die Transaktion zu unterstützen.

BERSHIRE HATHAWAY

hat im vierten Quartal 2023 das operatives Ergebnis nach Steuern um 28 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar verbessert und damit die Analystenschätzung übertroffen.

BXD

Der Chef des chinesischen Elektroautoherstellers will das Volumen seines geplanten Aktienrückkaufprogramms verdoppeln, um den Aktienkurs zu stützen.Denach sollen Papiere im Wert von umgerechnet 51,4 Millionen Euro zurückgekauft werden.

