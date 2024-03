Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Seoul bleiben die Börsen wegen des "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Salesforce hat im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn über den Erwartungen des Marktes gelegen. Kostensenkungen führten zu verbesserten Gewinnmargen. Allerdings fiel der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2025 unter den Prognosen der Analysten aus. Der Gewinn im vierten Quartal belief sich auf 1,45 Milliarden Dollar, verglichen mit einem Verlust von 98 Millionen im Vorjahr. Bereinigt und je Aktie stieg der Gewinn um 36 Prozent auf 2,29 Dollar. Das Softwareunternehmen steigerte zudem den Umsatz um 11 Prozent auf 9,29 Milliarden Dollar. Die von Salesforce selbst befragten Analysten hatten lediglich einen Umsatz von 9,22 Milliarden und einen bereinigten Gewinn von 2,27 Dollar je Aktie geschätzt. Für das Fiskaljahr 2025 rechnet Salesforce mit einem Umsatz in einer Spanne von 37,7 bis 38 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn zwischen 9,68 und 9,76 Dollar. Die Analystenschätzungen lagen zuletzt bei 38,65 Milliarden Dollar bzw. 9,61 Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Januar

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 201.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Februar

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 46,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.080,75 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.908,25 -0,0%

Nikkei-225 39.166,19 -0,1%

Hang-Seng-Index 16.607,65 +0,4%

Kospi 2.643,48 -0,3%

Shanghai-Composite 3.013,18 +1,9%

S&P/ASX 200 7.698,70 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Vor potenziell wichtigen Preisdaten später am Tag aus den USA dominiert Zurückhaltung. An den chinesischen Börsen geht es leicht nach oben mit Hoffnungen auf weitere neue staatliche Stimuli für die Wirtschaft. Der bevorstehende Nationale Volkskongress Anfang März wird ein "echter Test für den politischen Schwenk" sein, so die Analysten von Citi. Nach den im Januar angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur seien Folgemaßnahmen äußerst wichtig, meinen die Analysten. In Seoul steht ein verlängertes Wochenende bevor, weshalb dort eher Positionen glattgestellt werden. Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Aozora Bank um knapp 6 Prozent. Grund für das Kursplus ist der Einstieg des aktivistischen Fonds City Index Eleventh mit einem Anteil von 5,4 Prozent. Der in Tokio ansässige Investor könnte der mit Problemen mit Krediten im US-Immobiliengeschäft kämpfenden Bank eigenen Angaben zufolge je nach Lage "wichtige Vorschläge" machen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.949,02 -0,1% -23,39 +3,3%

S&P-500 5.069,76 -0,2% -8,42 +6,3%

Nasdaq-Comp. 15.947,74 -0,5% -87,56 +6,2%

Nasdaq-100 17.874,50 -0,5% -96,54 +6,2%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 886 Mio 901 Mio

Gewinner 1.288 1.606

Verlierer 1.541 1.224

Unverändert 82 87

Etwas leichter - Die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten sorgten für zunehmende Vorsicht. Berichtet wird am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben. Bei den Einzelwerten stand die Apple-Aktie im Fokus mit der Nachricht, die Entwicklung eines eigenen Elektroautos zu beenden. Das Papier schloss 0,7 Prozent leichter. Ebay stiegen um 7,9 Prozent, nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen, einer Dividendenerhöhung und der Ankündigung zusätzlicher Aktienrückkäufe. Die Alphabet-Aktie verlor 1,8 Prozent, nachdem Google von einer Gruppe europäischer Medienunternehmen verklagt wurde. Sie verlangen 2,1 Milliarden Dollar als Ausgleich für entgangene Einnahmen. Disney stiegen um 1,3 Prozent. Der Konzern schmiedet ein Gemeinschaftsunternehmen im Wert von 8,5 Milliarden Dollar und führt sein Star-India-Geschäft mit den indischen Medienaktivitäten (Viacom18) von Reliance Industries zusammen. Unitedhealth verloren 2,9 Prozent. Der US-Krankenversicherer ist ins Visier der Wettbewerbsbehörden geraten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 -0,4 4,68 25,9

5 Jahre 4,27 -3,1 4,30 26,9

7 Jahre 4,28 -4,2 4,33 31,4

10 Jahre 4,26 -3,4 4,30 38,5

30 Jahre 4,40 -2,4 4,43 43,4

Am Rentenmarkt gaben die Renditen nach. Die Blicke seien auf die US-Daten zur Inflation am Donnerstag gerichtet gewesen, hieß es. Nachdem die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Dämpfer erhalten hatten, sehen viele Marktbeobachter das Überraschungspotenzial eher auf der positiven Seite. Dazu hatte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, gesagt, dass die US-Notenbank später im Jahr zu Zinssenkungen in der Lage sein sollte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 % YTD

EUR/USD 1,0838 -0,0% 1,0839 1,0820 -1,9%

EUR/JPY 162,18 -0,7% 163,29 163,10 +4,2%

EUR/GBP 0,8556 -0,0% 0,8561 0,8555 -1,4%

GBP/USD 1,2667 +0,1% 1,2659 1,2649 -0,5%

USD/JPY 149,69 -0,6% 150,65 150,72 +6,2%

USD/KRW 1.332,21 -0,2% 1.335,05 1.334,95 +2,6%

USD/CNY 7,1055 -0,1% 7,1098 7,1099 +0,1%

USD/CNH 7,2088 -0,1% 7,2140 7,2161 +1,2%

USD/HKD 7,8266 -0,0% 7,8276 7,8265 +0,2%

AUD/USD 0,6517 +0,3% 0,6496 0,6507 -4,3%

NZD/USD 0,6102 +0,1% 0,6099 0,6104 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 63.082,06 +2,8% 61.334,47 57.969,24 +44,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro war im Vormittagsgeschäft zum Dollar unter Druck geraten, unter anderem belastet von einem schwachen DIW-Konjunkturbarometer für Deutschland. Im Handelsverlauf berappelte er sich aber wieder.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,40 78,54 -0,2% -0,14 +8,3%

Brent/ICE 83,59 83,68 -0,1% -0,09 +8,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.037,22 2.034,41 +0,1% +2,81 -1,2%

Silber (Spot) 22,55 22,50 +0,2% +0,05 -5,2%

Platin (Spot) 885,55 881,00 +0,5% +4,55 -10,7%

Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,4% +0,02 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Industrieproduktion ist im Januar zum Vormonat um 7,5 Prozent zurückgegangen, stärker als mit 7,3 Prozent erwartet. Die Einzelhandelumsätze stiegen derweil zum Vorjahr um 2,3 Prozent.

USA - Politik

Ex-Präsident Donald Trump droht wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des US-Kapitols der Ausschluss von den US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner in Illinois. Eine Richterin entschied, dass Trump vor der Abstimmung am 19. März von den Stimmzetteln in dem Bundesstaat gestrichen werden müsse. Andernfalls würden "die für ihn abgegebenen Stimmen gestrichen", erklärte Richterin Tracie Porter. Um eine Berufung zu ermöglichen, setzte sie ihre Entscheidung bis Freitag aus.

ALIBABA

wird die Preise für Cloud-Produkte in China um bis zu 55 Prozent senken, um einen vielversprechenden Geschäftsbereich anzukurbeln, dessen Umsatz in den zurückliegenden Quartalen angesichts zunehmenden Wettbewerbs zurückgegangen ist.

APPLE

Die Aktionäre haben einen Antrag abgelehnt, der das Unternehmen zur Offenlegung seiner Aktivitäten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) verpflichtet hätte.

===

