Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Ingenieure der australischen Fluggesellschaft Qantas untersuchen einen Airbus A330, nachdem die Piloten am Montagabend auf einem Flug von Melbourne nach Perth eines der Triebwerke des Flugzeugs abgeschaltet hatten. Lokale Medien zitierten Passagiere, die von einem lauten Knall an Bord des Qantas-Fluges 781 berichteten. Die größte australische Fluggesellschaft teilte mit, die Maschine sei sicher und ohne weitere Zwischenfälle in Perth gelandet. Nach Angaben von Qantas hatte die Maschine beim Landeanflug auf Perth ein Problem mit einem Triebwerk. Die Piloten hätten daraufhin die vorgeschriebenen Verfahren befolgt, das Triebwerk manuell abgeschaltet und um eine vorrangige Landung gebeten. Mehrere Zwischenfälle im Luftverkehr haben die Passagiere in letzter Zeit aufgeschreckt, darunter eine Panne bei einer Boeing 737 Max von Alaska Airlines am 5. Januar. Boeing-CEO Dave Calhoun kündigte kürzlich seinen Rücktritt an.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -6,2% gg Vm

15:00 Index des Verbrauchervertrauens März

PROGNOSE: 107,0

zuvor: 106,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.290,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.575,00 +0,3%

Nikkei-225 40.398,03 -0,0%

Hang-Seng-Index 16.715,72 +1,5%

Kospi 2.757,09 +0,7%

Shanghai-Composite 3.033,50 +0,2%

S&P/ASX 200 7.780,20 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Beobachter sprechen von einer Konsolidierung auf den vielfach erreichten hohen Niveaus nach den jüngsten eher taubenhaften Aussagen der US-Notenbank. Ausreißer nach oben ist neben Hongkong, wo der Index im Späthandel kräftig angezogen hat, Seoul. Dort findet eine KI-Rally statt. Gesucht sind Aktien aus dem Halbleiterbereich wie SK Hynix (+4,8%) oder Hanmi Semiconductor (+18,9%). Auslöser sei die Kursrally von Micron Technology in den USA, heißt es, vor dem Hintergrund einer guten Nachfrage nach KI-Chips. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 1,8 Prozent. Zu den größeren Gewinnern gehören daneben wie zuletzt auch in Europa zu beobachten, Aktien aus dem Rüstungssektor angesichts der globalen Anstrengungen, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Hanwha Aerospace gewinnen 5,2 Prozent und LIG Nex1 2,6 Prozent. In Hongkong legen Aktien von Immobilienunternehmen gegen die leichtere Tendenz des breiten Marktes zu. Auslöser sind Aussagen des Chefs der chinesischen Notenbank, wonach es positive Signale aus der Branche gebe. Longfor verteuern sich um 3,0 Prozent, Country Garden um 2,0 Prozent und China Vanke um 1,1 Prozent. In Tokio rutschen Nissan um rund 4 Prozent ab, nachdem der Autobauer seine Mittelfriststrategie präsentiert hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.313,64 -0,4% -162,26 +4,3%

S&P-500 5.218,19 -0,3% -15,99 +9,4%

Nasdaq-Comp. 16.384,47 -0,3% -44,35 +9,2%

Nasdaq-100 18.277,06 -0,3% -62,38 +8,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 804 Mio 833 Mio

Gewinner 1.173 942

Verlierer 1.632 1.859

unverändert 104 101

Etwas leichter - Zu Beginn einer Woche, die gespickt ist mit Konjunkturdaten, herrschte Zurückhaltung. Bei den Einzelwerten gewannen Boeing 1,4 Prozent. Nach der jüngsten Pannenserie tritt der Chef des Luft- und Raumfahrtkonzerns zurück. Intel (-1,7%) und AMD (-0,6%) wurden verkauft. Laut der "Financial Times" hat China damit begonnen, die Richtlinien umzusetzen, wonach Mikroprozessoren der beiden Hersteller aus PCs und Servern der Regierung ausgemustert werden. Micron legten dagegen um 6,2 Prozent zu. Der Chiphersteller gilt als Nutznießer des KI-Booms und infolgedessen als weniger abhängig vom China-Geschäft. Um bis zu 1,3 Prozent gaben Apple, Alphabet und Meta Platforms nach. Die EU-Kommission hat eine Untersuchung gegen die drei Unternehmen über die Einhaltung der strengen neuen Gesetze zur Eindämmung der Macht von Technologieriesen eingeleitet. Für United Airlines ging es um 3,4 Prozent abwärts. Hier belastete, dass die US-Luftfahrtaufsicht nach einer Reihe von Sicherheitsproblemen in den vergangenen Wochen die Kontrollen bei der Fluglinie verschärft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,63 +4,1 4,59 21,0

5 Jahre 4,23 +5,2 4,18 23,3

7 Jahre 4,25 +5,2 4,20 28,1

10 Jahre 4,25 +5,0 4,20 36,8

30 Jahre 4,42 +4,3 4,37 44,8

Die Anleiherenditen stiegen und machten den Rückgang vom Freitag wieder wett. Grund seien neuerliche Signale der US-Notenbank gewesen, dass die Zeit für Zinssenkungen womöglich noch nicht gekommen sei, hieß es. Fed-Gouverneurin Lisa Cook sagte, dass bei Anpassungen der Geldpolitik Vorsicht walten müsse, um die Inflation in Richtung des 2-Prozentziels der Fed zu bringen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu erhalten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:22 % YTD

EUR/USD 1,0851 +0,1% 1,0837 1,0819 -1,8%

EUR/JPY 164,18 +0,1% 164,09 163,74 +5,5%

EUR/GBP 0,8574 -0,0% 0,8576 0,8583 #NV

GBP/USD 1,2655 +0,1% 1,2637 1,2606 #NV

USD/JPY 151,31 -0,1% 151,42 151,36 #NV

USD/KRW 1.339,58 -0,2% 1.341,68 1.342,54 #NV

USD/CNY 7,1146 -0,1% 7,1213 7,2089 #NV

USD/CNH 7,2426 -0,1% 7,2527 7,2505 +2,0%

USD/HKD 7,8228 +0,0% 7,8218 7,8210 #NV

AUD/USD 0,6545 +0,1% 0,6539 0,6521 #NV

NZD/USD 0,6015 +0,2% 0,6001 0,5994 #NV

Bitcoin

BTC/USD 70.564,86 +0,3% 70.343,81 67.034,86 +62,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar beendete seine jüngste Aufwärtsbewegung und kam leicht zurück. Der Dollarindex sank 0,2 Prozent. Die US-Währung könnte gleichwohl vorerst auf einem erhöhten Niveau bleiben, unterstützt durch einen steigenden US-Aktienmarkt und eine solide US-Wirtschaft, obwohl die Aussichten auf bevorstehende Zinssenkungen im zweiten Quartal zu einem Rückgang führen dürften, so Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,88 81,95 -0,1% -0,07 +12,7%

Brent/ICE 86,68 86,75 -0,1% -0,07 +12,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um bis zu 1,6 Prozent an. Es gebe Anzeichen für eine Verknappung auf dem Markt und die geopolitischen Bedenken nähmen weiter zu, hieß es, u.a. mit Blick auf verstärkte russiche Angriffe in der Ukraine. Sie erfolgten auf eine Reihe von schweren Drohnenangriffen Kiews auf große russische Raffinerien, die zu einem vorübergehenden Produktionsstopp geführt hatte und damit Befürchtungen einer knapper werdenden Ölversorgung.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.171,55 2.172,15 -0,0% -0,60 +5,3%

Silber (Spot) 24,57 24,67 -0,4% -0,10 +3,3%

Platin (Spot) 902,68 904,30 -0,2% -1,63 -9,0%

Kupfer-Future 4,00 4,02 -0,4% -0,01 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

Fehlanzeige

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2024 03:01 ET (07:01 GMT)