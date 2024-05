HINWEIS: Wegen technischer Probleme stehen die sonst im Briefing mitgelieferten aktuellen Daten zu Aktien-Futures, Devisen, Rohstoffen, Metalle leider nicht zur Verfügung.

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die chinesischen Verbraucherpreise haben im April den dritten Monat in Folge zugelegt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Im März war der Index noch um 0,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank unterdessen um 2,5 Prozent zum Vorjahr. Es war der 19. Rückgang in Folge. Ökonomen hatten hier einen Rückgang um 2,2 Prozent prognostiziert.

Die Kerninflation, die volatilere Kategorien wie Nahrungsmittel und Energie ausklammert, beschleunigte sich auf 0,7 Prozent von 0,6 Prozent im Vormonat. Die Nahrungsmittelpreise sanken um 2,7 Prozent. Die Nonfood-Preise legten um 0,9 Prozent zu.

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Die Anleger hielten sich mit Blick auf wichtige US-Preisdaten zu Wochenmitte etwas zurück, heißt es. In Tokio warteten die Anleger auf weitere Quartalszahlen, so Marktteilnehmer. Shionogi hat seine Zahlen im Verlauf vorgelegt, der Kurs das Pharmaunternehmens hat darauf ins Plus gedreht und gewinnt 1,3 Prozent. Subaru rutschen nach den Geschäftszahlen um 4,6 Prozent ab. Bereits am Freitag nachbörslich hatten Mazda und Honda berichtet. Deren Kurse verlieren über 5 Prozent bzw. gewinnen 1,4 Prozent. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index zu. Auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite indessen etwas nach. Neue Preisdaten sorgen kaum für Impulse. Dass die chinesischen Verbraucherpreise im April den dritten Monat in Folge zugelegt haben ist ein leicht positives Signal, was die Konjunktur in China betrifft. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings sank zugleich der Erzeugerpreisindex mit 2,5 Prozent stärker als mit 2,2 Prozent geschätzt. Das chinesische Finanzministerium hat indessen angekündigt, dass es am Freitag mit dem Verkauf der ersten Tranche von ultralangen Staatsanleihen im Wert von insgesamt umgerechnet etwa 138 Milliarden Dollar beginnen wird. Die Mittel sollen u.a. zur Unterstützung der Wirtschaft verwendet werden. In steigen Shenzhen Mango Excellent Media um 12,2 Prozent, nachdem die Live-Show "Singer 2024" des Medienunternehmens am Wochenende Rekordeinschaltquoten erzielte. In Südkorea gibt der Kospi ebenfalls etwas nach. Die Aktie des Speicherchiphersteller SK Hynix legt um 1,3 Prozent zu, nachdem der Finanzminister des Landes erklärt hat, dass er staatliche Hilfen von mehr als 10 Billionen Won für die Chipindustrie vorbereite.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.512,84 +0,3% 125,08 +4,8%

S&P-500 5.222,68 +0,2% 8,60 +9,5%

Nasdaq-Comp. 16.340,87 -0,0% -5,40 +8,9%

Nasdaq-100 18.161,18 +0,3% 47,72 +7,9%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio 883 Mio

Gewinner 1.292 1.986

Verlierer 1.497 805

Unverändert 93 89

Gut Behauptet - Zinssenkungshoffnungen stützten weiter, zuletzt befeuert von schwachen Wochenarbeitsmarktdaten. Der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Mai enthielt Licht und Schatten. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Mai deutlich eingetrübt, was den Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed etwas Rückenwind gab. Andererseits erhöhten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten, was wiederum dafür spricht, dass die US-Notenbank länger die Zinsen auf hohem Niveau halten könnte. Novavax haussierten um 98,7 Prozent, angetrieben von einer Lizenzvereinbarung mit Sanofi zur gemeinsamen Vermarktung eines Covid-19-Impfstoffs sowie die Entwicklung von neuartigen Covid-19-Influenza-Kombinationsimpfstoffen. Bei McDonald's (+2,6%) sorgte für Käufe, dass laut einem Agenturbericht demnächst in den USA ein 5-Dollar-Menü angeboten werden soll. Akamai Technologies (-11,0%) wurden für einen entäuschenden Ausblick abgestraft. Tesla gaben 2,0 Prozent nach. Laut CEO Elon Musk sollen dieses Jahr über 500 Millionen Dollar in das "Supercharger"-Netz gesteckt werden. Bei Groupon (+23,5%) überzeugte das Wachstum im ersten Quartal.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,87 +4,9 4,82 44,7

5 Jahre 4,51 +4,3 4,47 51,3

7 Jahre 4,50 +4,2 4,46 53,3

10 Jahre 4,50 +4,1 4,46 61,7

30 Jahre 4,64 +3,2 4,61 67,1

Die Renditen stiegen nach den Rückgängen an den Vortagen. Marktteilnehmer verwiesen auf wiederholte eher falkenhafte Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Am Devisenmarkt tat sich im US-Handel beim Dollar wenig. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

Die Erdölpreise gaben im US-Geschäft ohne neue Nadchrichten um gut 1 Prozent nach.

METALLE

Der Goldpreis legte weiter zu um 0,8 Prozent und stieg auf die höchsten Stände seit Ende April. Marktteilnehmer verwiesen auf Zinssenkungshoffnungen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ISRAEL

hat seine Operation zur Bekämpfung der Hamas in Rafah im Süden des Gazastreifens ausgeweitet. Mehr als 300.000 Palästinenser sind aus der Stadt geflohen. In den bereits geräumten Gebieten weiter im Norden sind unterdessen neue Kämpfe ausgebrochen.

APPLE

In den USA droht der erste Streik von Apple-Mitarbeitern. Die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter eines Apple Stores im US-Bundesstaat Maryland haben sich am Samstag für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Damit haben sie die Gewerkschaft autorisiert, in den Verhandlungen mit Apple jederzeit zum Streik aufzurufen. Der Store war 2022 der erste, der sich gewerkschaftlich organisiert hat.

MCDONALD'S

McDonald's soll sich einem Agenturbericht zufolge darauf vorbereiten, in den Vereinigten Staaten ein 5-Dollar-Menü anzubieten. Wie Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, könnte das Angebot ein McChicken oder einen McDouble plus Pommes frites und ein Getränk umfassen.

