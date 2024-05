Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Vesakh" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Laut einem Bericht des US-Senats haben die Autohersteller BMW, Volkswagen und Jaguar Fahrzeuge in die USA importiert, in denen elektronische Bauteile eines mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferers verbaut sind. Gegen das chinesische Unternehmen sei wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit ein ausdrückliches Importverbot verhängt worden, schrieb der demokratische Senator Ron Wyden, Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, am Montag in einem Bericht, der auf eine monatelange Untersuchung folgte. Wyden forderte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um das US-Gesetz durchzusetzen, das den Import von Produkten aus Zwangsarbeit verbietet.

BMW hat dem Bericht zufolge mindestens 8.000 Mini-Cooper in die USA importiert, die elektronische Bauteile des sanktionierten Zulieferers enthalten, selbst nachdem das Unternehmen auf ein mögliches Problem der Zwangsarbeit in ihrer Lieferkette aufmerksam gemacht worden sei.

VW hatte selbst bekanntgegeben, dass einige seiner für die USA bestimmten Fahrzeuge Teile aus Sichuan Jingweida enthielten, was zu Verzögerungen in den US-Häfen führte. Das chinesische Unternehmen soll das kleine Bauteil an einen anderen Zulieferer geliefert haben und nicht direkt an Volkswagen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.333,25 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.753,00 -0,1%

Nikkei-225 39.045,17 -0,1%

Hang-Seng-Index 19.277,56 -1,8%

Kospi 2.722,48 -0,7%

Shanghai-Composite 3.156,49 -0,5%

S&P/ASX 200 7.854,80 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleinere Verluste dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Nachdem die Märkte zuletzt von der Ankündigung weiterer Wirtschaftstimuli Chinas für die heimische Wirtschaft profitiert hatten, treten nun wieder Zinssorgen in den Vordergrund. Denn am späten Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Montag hatte die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, Zinssenkungserwartungen gedämpft. Mester war noch im April von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgegangen, äußerte nun aber Zweifel, weil sich seither die Inflationsrisiken erhöht hätten. Ebenfalls am späten Mittwoch wird Chipkonzern und KI-Wette Nvidia Quartalszahlen veröffentlichen, die richtungsweisend für den Technologiesektor sein könnten. Das sei ein Grund dafür, dass Anleger sich besonders bei Technologieaktien zurückhielten, heißt es am Markt. Bemerkbar macht sich dies vor allem in Hongkong, wo der Subindex der Technologiewerte um gut 3 Prozent fällt. Unter den Einzelwerten verbilligt sich Schwergewicht Tencent um 3 Prozent. Das Unternehmen hat die neue Version des beliebten Spiels "Dungeon and Fighter" schon kurz nach dem Start am Dienstag wieder offline genommen und dies mit Server-Problemen begründet, wie Bloomberg berichtet. Im übrigen Sektor büßen Baidu 3,1 Prozent ein und Alibaba 5,7 Prozent. Der Kurs von Li Auto sackt um 19 Prozent ab, nachdem der Hersteller von Elektroautos einen Gewinnrückgang im ersten Quartal ausgewiesen hat. BYD fallen im Sog von Li Auto um 4,2 Prozent und Great Wall Motor um 4,4 Prozent. Im späteren Tagesverlauf wird Xpeng (-8,5%) Zahlen vorlegen. An den festlandchinesischen Börsen trennen sich Anleger von Immobilienaktien , die zuletzt von den Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für die angeschlagene Branche profitiert hatten. Unter anderem sinken China Vanke um 0,9 Prozent. Ein positiver Ausblick in Verbindung mit einem Aktienrückkauf hievt am japanischen Aktienmarkt Tokio Marine Holdings gut 4 Prozent ins Plus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.806,77 -0,5% -196,82 +5,6%

S&P-500 5.308,13 +0,1% 4,86 +11,3%

Nasdaq-Comp. 16.794,87 +0,7% 108,91 +11,9%

Nasdaq-100 18.674,19 +0,7% 127,96 +11,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 806 Mio 918 Mio

Gewinner 1.405 1.495

Verlierer 1.383 1.291

Unverändert 94 99

Uneinheitlich - Der Dow-Jones-Index hatte im frühen Handel bei 40.077 Punkten zwar ein neues Rekordhoch markiert, behauptete dieses Niveau allerdings nicht und rutschte wieder deutlicher unter die runde Marke. Hintergrund war das kräftige Minus von JP Morgan (-4,5%). CEO Jamie Dimon hatte angedeutet, dass er früher als erwartet in den Ruhestand gehen könnte. Die Anhebung des Ausblicks für den Nettozinsertrag lieferte keinen positiven Impuls. Rückenwind hatten die US-Börsen zuletzt von wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhalten. Allerdings hatten die Markthoffnungen auch Dämpfer erhalten. Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank hatten signalisiert, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten, um die Inflation weiter einzudämmen. Händler sprachen angesichts der Rekordmaeken von einer ausgeprägten Neigung zu Gewinnmitnahmen. Von dem am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed erhoffen sich die Anleger daher weitere Erkenntnisse über den Zinskurs. Die Aktie von Nvidia legte vor den Erstquartalszahlen am Mittwoch um 2,5 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,85 +1,8 4,83 42,6

5 Jahre 4,47 +1,9 4,45 46,5

7 Jahre 4,45 +2,2 4,43 48,2

10 Jahre 4,44 +2,1 4,42 56,3

30 Jahre 4,58 +1,9 4,56 61,0

Für die Renditen ging es erneut leicht nach oben, womit sich die Aufwärtstendenz vom Freitag fortsetzte. Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank hatten signalisiert, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0860 +0,0% 1,0859 1,0876 -1,7%

EUR/JPY 169,84 +0,1% 169,64 169,31 +9,2%

EUR/GBP 0,8544 -0,0% 0,8546 0,8562 -1,5%

GBP/USD 1,2711 +0,0% 1,2706 1,2703 -0,2%

USD/JPY 156,40 +0,1% 156,23 155,65 +11,0%

USD/KRW 1.364,07 +0,2% 1.360,79 1.357,35 +5,1%

USD/CNY 7,0904 -0,0% 7,0927 7,0914 -0,1%

USD/CNH 7,2426 -0,0% 7,2457 7,2368 +2,0%

USD/HKD 7,8006 +0,0% 7,7979 7,7991 -0,1%

AUD/USD 0,6660 -0,1% 0,6668 0,6697 -2,2%

NZD/USD 0,6100 -0,1% 0,6107 0,6125 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 71.032,66 +1,9% 69.686,40 66.616,47 +63,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit den gestiegenen Marktzinsen moderat fester. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,2 Prozent. Der US-Dollar "bewegt sich weiter seitwärts", da es an relevanten Daten mangelt, so die BBH-Analysten. Sie fügten hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Sommer weiterhin hoch sei, obwohl die Fed-Vertreter Vorsicht vor einer verfrühten Lockerung geäußert hätten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,22 79,8 -0,7% -0,58 +9,2%

Brent/ICE 83,18 83,71 -0,6% -0,53 +8,8%

Die Ölpreise gaben nach leichten Aufschlägen nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 0,4 Prozent. Die Entwicklungen im Iran, wo Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, bewegten den Markt nur kurzzeitig. Laut den Analysten der ING werden die Ölpreise seit Anfang Mai in einer Spanne von weniger als 3,50 Dollar gehandelt. Es dürfte mehr Klarheit vom Ölkartell Opec+ über ihre Förderpolitik in der zweiten Jahreshälfte notwendig sein, um dem Markt Impulse zu geben, damit er aus der jüngsten Preisspanne ausbreche, so die Analysten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.415,83 2.426,22 -0,4% -10,39 +17,1%

Silber (Spot) 31,51 31,83 -1,0% -0,31 +32,6%

Platin (Spot) 1.039,07 1.051,65 -1,2% -12,58 +4,8%

Kupfer-Future 5,06 5,09 -0,6% -0,03 +29,4%

Der Goldpreis markierte erneut ein Rekordhoch bei 2.454 Dollar je Feinunze. Er notierte schließlich bei 2.428 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die weiterhin bestehenden Zinssenkungshoffnungen. Zudem sei Gold weiter als vermeintlicher sicherer Hafen gefragt angesichts der bestehenden Unsicherheiten im Nahen Osten nach dem Tod des iranischen Präsidenten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FED

