+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Wegen des Unabhängigkeitsfeiertags zum 4. Juli ruht das Geschäft an den US-Finanzmärkten.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Währungshüter haben im Hinblick auf eine Zinssenkung keine Eile. Weil sich die Notenbanker angesichts der hohen Inflation nicht zuversichtlich genug fühlten, die Zinsen zu senken, forderten einige Entscheidungsträger beim jüngsten Zinstreffen im Juni, Anzeichen dafür aufmerksam zu beobachten, ob sich der Arbeitsmarkt schneller als erwartet abschwächen könnte. "Eine Reihe von Teilnehmern ist der Ansicht, dass die Geldpolitik bereit sein sollte, auf unerwartete wirtschaftliche Schwäche zu reagieren", heißt es im Protokoll der Sitzung vom 11. und 12. Juni. Die Währungshüter führten mehrere wirtschaftliche Entwicklungen an - darunter eine Verlangsamung des Lohnwachstums, eine geringere Preissetzungsmacht der Unternehmen und eine erhöhte Empfindlichkeit der Verbraucher gegenüber Preiserhöhungen -, um ihre Erwartung zu untermauern, dass die Inflation im kommenden Jahr weiter zurückgehen dürfte. Aus dem Protokoll geht weiter hervor, dass die Notenbanker mit ihrer abwartenden Haltung in Bezug auf eine Änderung der Zinssätze im Großen und Ganzen zufrieden sind und dass es eine Reihe von Ansichten darüber gibt, was die Fed zu einer Anhebung oder Senkung der Zinssätze veranlassen könnte. Zusammen mit den jüngsten öffentlichen Äußerungen von Fed-Vertretern deutet das Protokoll darauf hin, dass die Fed auf ihrer Sitzung Ende dieses Monats wahrscheinlich keine Zinssenkungen vornehmen wird.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.591,25 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.407,00 -0,0%

Nikkei-225 40.919,09 +0,8%

Hang-Seng-Index 17.963,13 -0,1%

Kospi 2.818,84 +1,4%

Schanghai-Composite 2.964,42 -0,6%

S&P/ASX 200 7.829,00 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien folgen der guten Stimmung der Wall Street, wo schwache Daten der Zinssenkungsfantasie einen neuen Schub verliehen haben. Der Nikkei-225 klettert Richtung Allzeithoch, der Topix erreicht ein solches. Automobil- und Immobilientitel führen das Feld der Gewinner an. Der Yen bewegt sich auf Tagessicht kaum, zeigt aber eine erhöhte Volatilität. Marktteilnehmer wollen eine Intervention zugunsten des Yen nicht ausschließen. In China hinken die Börsen dem regionalen Geschehen hinterher. Händler beklagen, dass der Eifer bei Konjunkturmaßnahmen aus Peking schon wieder erlahme, obwohl diese dringend nötig seien angesichts der Konjunkturschwäche. Die neuerliche Rally von Tesla nach überzeugenden Absatzzahlen befeuert auch die Aktien von E-Autoherstellern in Hongkong, wo Nio 5,2 Prozent, XPeng 4,2 Prozent, Li Auto 3,9 und BYD 2,3 Prozent anziehen. In Südkorea treiben Elektronik- und Batterietitel. Gestützt wird der Markt von Zinssenkungshoffnungen. Laut Goldman Sachs könnten im August Zinssenkungen in Südkorea erfolgen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.308,00 -0,1% -23,85 +4,3%

S&P-500 5.537,02 +0,5% 28,01 +16,1%

Nasdaq-Comp. 18.188,30 +0,9% 159,54 +21,2%

Nasdaq-100 20.186,63 +0,9% 174,74 +20,0%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 540,1 Mio 848.8 Mio

Gewinner 1.916 1.843

Verlierer 874 958

Unverändert 78 80

Freundlich - Mit neuen Rekordhochs haben sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes aus dem verkürzten Aktienhandel und vor der Feiertagspause verabschiedet. Wie am Vortag ging ein verhaltener Start in eine stetige Aufwärtsbewegung über, deren Auslöser Zinssenkungsfantasie war. Nachdem am Dienstag US-Notenbankpräsident Powell mit der Aussage, die Inflation sei wieder auf dem Rückzug, bereits für sinkende Anleiherenditen gesorgt hatte, fielen diese erneut sehr deutlich. Auslöser diesmal war ein unerwartet schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Der gleiche Effekt ging vom ebenfalls enttäuschend ausgefallenen US-Auftragseingang der Industrie im Mai aus. Um 6,5 Prozent weiter aufwärts ging es mit dem Tesla-Kurs. Am Vortag war er allein um gut 10 Prozent gestiegen, angetrieben von besser als gedacht ausgefallenen Absatzzahlen. Darauf hatten einige Analysten ihre Kursziele erhöht. Mit dem deutlichen Tesla-Plus war der S&P-500-Subindex der Autowerte erneut Tagessieger (+5,4%), gefolgt von den Halbleiteraktien (+3,4%). Am Ende rangierten die weniger zinsempfindlichen Konsumgüter- (-1,0%) und Pharmatitel (-0,8%). Paramount Global machten einen Satz um 6,9 Prozent. Nach langem Tauziehen steht das Filmstudio laut Informanten vor der Übernahme durch die Produktionsfirma Skydance.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -4,3 4,74 27,9

5 Jahre 4,32 -7,7 4,39 31,7

7 Jahre 4,32 -8,2 4,40 34,8

10 Jahre 4,35 -8,1 4,43 47,2

30 Jahre 4,52 -8,3 4,61 55,3

Die Renditen setzten den jüngsten Rückgang dynamisch fort. Ein unerwartet schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und ein enttäuschender Auftragseingang der US-Industrie schürten Zinssenkungshoffnungen. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung in den USA erhöhte sich vor diesem Hintergrund auf rund 75 Prozent, am Vortag waren es etwa 69 Prozent gewesen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:34 % YTD

EUR/USD 1,0787 +0,0% 1,0787 1,0758 -2,3%

EUR/JPY 174,21 -0,0% 174,29 174,11 +12,0%

EUR/GBP 0,8465 +0,0% 0,8464 0,8472 -2,4%

GBP/USD 1,2744 -0,0% 1,2744 1,2697 +0,1%

USD/JPY 161,50 -0,0% 161,58 161,86 +14,6%

USD/KRW 1.381,58 -0,4% 1.387,28 1.388,54 +6,5%

USD/CNY 7,1350 +0,0% 7,1345 7,1371 +0,5%

USD/CNH 7,3022 -0,0% 7,3032 7,3073 +2,0%

USD/HKD 7,8083 -0,0% 7,8104 7,8119 -0,0%

AUD/USD 0,6713 +0,1% 0,6705 0,6684 -1,4%

NZD/USD 0,6110 +0,1% 0,6103 0,6083 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 58.911,85 -2,2% 60.236,40 60.912,07 +35,3%

Der Dollar fiel mit den negativen Konjunkturdaten und den sinkenden Renditen zurück. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0790 Dollar gehandelt. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,35 83,88 -0,6% -0,53 +16,3%

Brent/ICE 86,86 87,34 -0,5% -0,48 +14,5%

Die Ölpreise stiegen um ein halbes Prozent und blieben im Bereich ihrer Zweimonatshochs. Sie reagierten leicht positiv darauf, dass die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche unerwartet deutlich gesunken waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.356,55 2.356,04 +0,0% +0,51 +14,3%

Silber (Spot) 30,33 30,48 -0,5% -0,15 +27,6%

Platin (Spot) 1.004,75 1.001,50 +0,3% +3,25 +1,3%

Kupfer-Future 4,52 4,53 -0,2% -0,01 +14,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 25 auf 2.354 Dollar, gleichermaßen mit Rückenwind durch die gesunkenen sinkenden Anleiherenditen wie dem schwächeren Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

AMAZON

Jeff Bezos will sich von einem weiteren Amazon-Aktienpaket trennen. Der Amazon-Gründer hat bei der US-Börsenaufsicht SEC den Verkauf von bis zu 25 Millionen Aktien beantragt. Auf Basis der jüngsten Aktienkurse beläuft sich der Wert dieses Aktienpaketes auf etwa 5 Milliarden US-Dollar.

NEIMAN MARCUS/AMAZON

Im Luxus-Einzelhandel in den USA steht offenbar ein Milliardendeal ins Haus. Der Eigentümer von Saks Fifth Avenue übernehme den Rivalen Neiman Marcus in einem 2,65 Milliarden US-Dollar schweren Deal, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Auch Amazon werde sich beteiligen. Die Boards beider Unternehmen hätten der Transaktion zugestimmt.

MACY'S

Die angeschlagene US-Kaufhauskette hat offenbar ein versüßtes Angebot erhalten. Eine Investorengruppe um Arkhouse Management und Brigade Capital Management habe ihre Offerte um etwa 300 Millionen US-Dollar auf 6,9 Milliarden erhöht, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

