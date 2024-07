Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Gespräche der Alphabet-Tochter Google über die Übernahme des Cybersicherheits-Startups Wiz für geplante 23 Milliarden US-Dollar sind nach Angaben einer Person, die mit den Gesprächen vertraut ist, gescheitert. In einer E-Mail an die Mitarbeiter soll Wiz-Chef Assaf Rappaport erklärt haben, dass das Unternehmen nun einen Börsengang anstrebe. Er sagte auch, dass das Unternehmen beabsichtigt, vor dem Börsengang einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen. Innerhalb der nächsten Jahre soll der Börsengang erfolgen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person. Wie das Wall Street Journal kürzlich berichtet hatte, erwirtschaftet das Unternehmen derzeit 500 Millionen Dollar an wiederkehrenden Umsätzen pro Jahr.

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: -3,9% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.601,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.944,25 -0,3%

Nikkei-225 39.650,38 +0,1%

Hang-Seng-Index 17.598,63 -0,2%

Kospi 2.781,79 +0,7%

Schanghai-Composite 2.944,94 -0,7%

S&P/ASX 200 7.977,30 +0,6%

OSTASIEN (VERLAUF)

Während eine Mehrzahl der Börsen auf moderaten Erholungskurs geht, hinken jene in China mit Abgaben hinterher. Insbesondere Technologiewerte, die am Vortag gelitten hatten, folgen ihren US-Pendants nach oben. Die Verunsicherung im Zuge der politischen Kapriolen in den USA legt sich derweil wieder etwas. Sollten die Umfragen, die Ex-Präsident Donald Trump weiter klar vorn sehen, angesichts des Biden-Rückzugs Verschiebungen gegen Trump offenbaren, könnte das lokalen Märkten Auftrieb verleihen, heißt es. In Japan steigt der Nikkei-225 nur knapp - gebremst vom zum Yen deutlich nachgebenden US-Dollar. Trump hatte sich zuletzt für einen schwachen Dollar ausgesprochen, zudem dürfte die erste US- Zinssenkung im September näher rücken. Deutlicher geht es in China gen Süden. Die überraschenden Zinssenkungen hatten bereits am Vortag nur Hongkong gestützt, verpuffen nun aber vollends. Das dritte Plenum der KP in China enttäuschte Investoren weitgehend. Zudem hänge das Damoklesschwert eines möglichen US-Präsidenten Trump mit seiner chinakritischen Haltung über den chinesischen Märkten, heißt es. In Südkorea treiben Automobil- und Halbleitertitel. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics legt um 1,7 Prozent zu, der Halbleiterwert SK Hynix ebenfalls um 1,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.415,44 +0,3% 127,91 +7,2%

S&P-500 5.564,41 +1,1% 59,41 +16,7%

Nasdaq-Comp. 18.007,57 +1,6% 280,63 +20,0%

Nasdaq-100 19.822,87 +1,5% 300,25 +17,8%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 854,4 Mio 1,11 Mrd

Gewinner 2.073 1.004

Verlierer 697 1.768

Unverändert 93 97

Fester - Nach wochenlanger Kritik hatte sich US-Präsident Joe Biden vom Rennen ums Weiße Haus zurückgezogen. Mit dem Rückzug müssen die Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden. Aussichtsreichste Kandidatin scheint aktuell Vizepräsidentin Kamala Harris zu sein. Grundsätzlich sorgte der Rückzug Bidens für Erleichterung. Der Chicago Fed National Activity Index fiel und befeuerte somit die Zinssenkungshoffnungen. Bank of America fielen um 1,4 Prozent. Berkshire Hathaway hatte Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Nvidia gewannen 4,8 Prozent. Der Technologieriese plant laut einem Bericht einen neuen Chip mit KI für den chinesischen Markt, der mit den US-Exportkontrollen kompatibel sein soll. Verizon (-6,1%) hatte einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Starbucks fielen um 3,4 Prozent. Elliott Investment hat Kreisen zufolge eine beachtliche Beteiligung an Starbucks aufgebaut. Crowdstrike (-13,5%) fielen erneut stark, nachdem ein Software-Update am Freitag weltweite IT-Ausfälle verursachte hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,52 +0,7 4,51 10,0

5 Jahre 4,17 +0,7 4,17 17,4

7 Jahre 4,20 +1,3 4,18 22,6

10 Jahre 4,26 +1,7 4,24 37,5

30 Jahre 4,48 +2,9 4,45 50,6

Die Renditen stiegen etwas an. Da die US-Wahlen noch einige Monate entfernt sind, konzentrierten sich Anleger wieder auf die Wirtschaftsdaten - beginnend mit den Daten zur PCE-Inflation am Freitag, hieß es von Saxo. Wenn die PCE-Daten darauf hindeuteten, dass sich die Fed ihrem Inflationsziel von 2 Prozent nähere, könnte der Anleihemarkt positiv reagieren und die zehnjährigen Renditen unter 4,18 Prozent fallen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0889 -0,0% 1,0891 1,0887 -1,4%

EUR/JPY 170,26 -0,4% 170,92 170,36 +9,4%

EUR/GBP 0,8424 +0,0% 0,8422 0,8421 -2,9%

GBP/USD 1,2926 -0,0% 1,2931 1,2929 +1,5%

USD/JPY 156,37 -0,4% 156,94 156,50 +11,0%

USD/KRW 1.384,22 -0,1% 1.386,11 1.388,02 +6,7%

USD/CNY 7,1355 -0,1% 7,1405 7,1395 +0,5%

USD/CNH 7,2891 -0,1% 7,2956 7,2923 +2,0%

USD/HKD 7,8069 -0,0% 7,8070 7,8078 -0,0%

AUD/USD 0,6630 -0,2% 0,6643 0,6668 -2,6%

NZD/USD 0,5967 -0,2% 0,5979 0,5999 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 66.423,70 -2,1% 67.860,20 67.236,70 +52,5%

Nach der Biden-Entscheidung gab der Dollar leicht nach. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Die Dollar-Reaktion ist bisher gemäßigt, da eine solche Entscheidung nicht ausgeschlossen worden war und Anleger wahrscheinlich abwarten wollen, wie sich dies auf neue Umfragen auswirke, so Unicredit.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,35 78,40 -0,1% -0,05 +9,8%

Brent/ICE 82,41 82,40 +0,0% +0,01 +8,6%

Die Ölpreise gaben leicht nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 0,3 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Bedenken hinsichtlich der Ölnachfrage aus China. Zudem wögen Investoren die Auswirkungen des Ausscheidens von Präsident Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf ab.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.392,16 2.398,00 -0,2% -5,85 +16,0%

Silber (Spot) 28,91 29,23 -1,1% -0,32 +21,6%

Platin (Spot) 948,95 951,80 -0,3% -2,85 -4,3%

Kupfer-Future 4,18 4,20 -0,4% -0,02 +6,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte mit gestiegenen Marktzinsen moderat leichter. Der Preis für die Feinunze sank um 0,1 Prozent. In der Vorwoche hatte das Edelmetall noch einen Rekordstand erreicht, in Erwartung einer steigenden Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken werde.

US-POLITIK

Kamala Harris' neue Präsidentschaftskampagne hat fast 50 Millionen Dollar gesammelt, seit Präsident Joe Biden sie unterstützt hat. Die Sprecherin der Harris-Kampagne, Lauren Hitt, sagte, die Vizepräsidentin habe 49,6 Millionen Dollar an Spenden von der Basis erhalten, seit Biden sie am Sonntag unterstütze.

