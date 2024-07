Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Bergbau-Konzern BHP und das kanadische Metallunternehmen Lundin Mining wollen gemeinsam das kanadische Explorationsunternehmen Filo für rund 4,10 Milliarden kanadische Dollar oder umgerechnet etwa 2,96 Milliarden US-Dollar übernehmen. BHP und Lundin kündigten an, für jede Filo-Aktie rund 33 kanadische Dollar - etwa 24 US-Dollar - zu zahlen, was einem Aufschlag von 12 Prozent auf den Schlusskurs des Unternehmens in Toronto am Montag entspricht. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von mehr als 32 Prozent auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs des Unternehmens bis zum 11. Juli. Filo-Aktionäre können sich für Bargeld, Lundin-Mining-Aktien oder eine Kombination aus beidem entscheiden, so die Unternehmen. Das Filo-del Sol-Projekt an der argentinisch-chilenischen Grenze gilt laut BHP als eine der weltweit bedeutendsten Kupferentdeckungen der letzten Jahrzehnte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 99,5

zuvor: 100,4

16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts)

Juni

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.498,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.177,50 -0,2%

Nikkei-225 38.393,35 -0,2%

Hang-Seng-Index 17.037,26 -1,2%

Kospi 2.734,39 -1,1%

Shanghai-Composite 2.873,61 -0,6%

S&P/ASX 200 7.941,60 -0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den Aufschlägen zu Wochenbeginn geht es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen erneut nach unten. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank am Mittwoch. An den chinesischen Märkten wird auf wichtige Konjunkturdaten im Wochenverlauf gewartet, so die Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli. Zuletzt hatte die chinesische Notenbank zwar überraschend die Zinsen gesenkt, doch es herrscht weiterhin Skepsis, ob dies ausreicht, um die schwächelnde chinesische Konjunktur anzukurbeln. Vielmehr geht der Markt davon aus, dass noch weitere Unterstützungen nötig sind. Der Nikkei-225 in Tokio büßt im Vorfeld des Ergebnisses der BoJ-Sitzung 0,2 Prozent ein. Die jüngsten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt rechtfertigen weiterhin die Normalisierung der Geldpolitik der BOJ, sagen die ING-Volkswirte. Die Notenbank wird wahrscheinlich ihren Leitzins um 15 Basispunkte anheben, aber die Entscheidung bleibt "in der Schwebe", heißt es weiter. Derzeit rechnen die Märkte mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BoJ, ergänzen die Ökonomen. Dagegen wird erwartet, dass die US-Notenbank das Zinsniveau unverändert lassen wird. Jedoch dürfte eine Senkung für den September signalisiert werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.539,93 -0,1% -49,41 +7,6%

S&P-500 5.463,54 +0,1% 4,44 +14,5%

Nasdaq-Comp. 17.370,20 +0,1% 12,32 +15,7%

Nasdaq-100 19.059,49 +0,2% 35,83 +13,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 844 Mio 883 Mio

Gewinner 1.158 2.288

Verlierer 1.633 511

Unverändert 83 77

Behauptet - Nach der deutlichen Erholung zum Ende der Vorwoche haben die US-Börsen weiter zugelegt, wenn auch langsamer. In den Blick der Investoren rückte vor allen die Zinssitzung der Fed am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert belässt, doch erhofft man sich Hinweise auf eine Zinssenkung im September. McDonald's hatte sowohl bei Umsatz als auch Gewinn im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt, den Ausblick aber bekräftigt. Die Aktie legte daraufhin um 3,7 Prozent zu. Walt Disney gewannen 2,5 Prozent. Der Film "Deadpool & Wolverine" hatte am ersten Wochenende nach Kinostart weltweit rund 500 Millionen Dollar eingespielt. Tesla verbesserten sich um 5,6 Prozent. Morgan Stanley hatte die Aktie zu ihrer Favoritin im US-Autosektor gekürt. Derweil fielen Abbott Laboratories um 0,4 Prozent. Ein US-Gericht hatte das Unternehmen zur Zahlung von 495 Millionen Dollar verurteilt. Abbott habe nicht davor gewarnt, dass ihre Säuglingsnahrung für Frühgeborene das Risiko einer Darmerkrankung erhöhe, begründete die Jury ihre Entscheidung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,39 +1,3 4,38 -3,1

5 Jahre 4,07 -1,1 4,08 6,5

7 Jahre 4,10 -2,0 4,12 12,5

10 Jahre 4,17 -2,6 4,20 29,0

30 Jahre 4,42 -3,2 4,45 45,1

Die Renditen gaben nach den jüngsten Abgaben weiter nach. Das US-Finanzministerium hatte mitgeteilt, dass es im dritten Kalenderquartal weniger Geld am Kapitalmarkt aufnehmen werde als ursprünglich geplant. Dadurch stieg die Nachfrage am Sekundärmarkt. Zudem blieben die Renditen mit der Aussicht auf Zinssenkungen ab September unter Druck.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0822 -0,0% 1,0823 1,0850 -2,0%

EUR/JPY 167,30 +0,4% 166,69 166,45 +7,5%

EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8415 0,8446 -2,9%

GBP/USD 1,2852 -0,1% 1,2862 1,2846 +1,0%

USD/JPY 154,58 +0,4% 154,02 153,45 +9,7%

USD/KRW 1.384,62 +0,2% 1.382,32 1.382,43 +6,7%

USD/CNY 7,1365 +0,1% 7,1328 7,1300 +0,5%

USD/CNH 7,2728 +0,0% 7,2720 7,2633 +2,0%

USD/HKD 7,8112 +0,0% 7,8106 7,8092 +0,0%

AUD/USD 0,6554 +0,1% 0,6549 0,6547 -3,7%

NZD/USD 0,5890 +0,2% 0,5877 0,5883 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 66.398,60 -1,6% 67.500,40 69.497,10 +52,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Tendenziell stehe der Greenback allerdings etwas unter Druck, da der Markt darauf wette, dass die US-Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch einer Zinssenkung näher komme, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,47 75,81 -0,4% -0,34 +5,8%

Brent/ICE 79,49 79,78 -0,4% -0,29 +4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen nach den deutlichen Abgaben vom Freitag weiter. WTI verbilligte sich um 1,75 Prozent. Die andauernden Sorgen über die Nachfrage aus China wogen laut Marktteilnehmern schwerer als die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. "Der Ölmarkt wird das Opec+-Treffen im Laufe dieser Woche genau im Auge behalten, falls es nach der jüngsten Preisschwäche Signale für eine Änderung der Förderpolitik gibt", so die ING-Strategen Warren Patterson und Ewa Manthey.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.388,17 2.384,04 +0,2% +4,13 +15,8%

Silber (Spot) 27,91 27,93 -0,1% -0,01 +17,4%

Platin (Spot) 954,52 953,10 +0,1% +1,42 -3,8%

Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,7% -0,03 +2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis kam nach den deutlichen Aufschlägen am Freitag nun etwas zurück, belastet vom gestiegenen Dollar. Der Preis für die Feinunze sank um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Juni 2,5% (PROG: 2,6%)

===

