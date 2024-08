Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio sind im August schneller als erwartet gestiegen. Dies nährt Spekulationen, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinssätze bald wieder anheben wird. Der Tokioter Index für die Kernverbraucherpreise, der die volatilen frischen Lebensmittel ausschließt, stieg im August im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, was teilweise auf das Auslaufen der Energiesubventionen zurückzuführen ist. Im Juli hatte der Anstieg bei 2,2 Prozent gelegen, wie das Statistikamt mitteilte. Der Anstieg lag über den Prognosen von Ökonomen von 2,2 Prozent.

Der Tokioter Verbraucherpreisindex gilt als führender Indikator für die landesweite Inflation. Einige Ökonomen sagten, der Preisanstieg in Tokio bedeute, dass die Inflation auf breiterer Ebene länger als erwartet über dem Ziel der BoJ von 2 Prozent bleiben könnte. "Wir gehen immer noch davon aus, dass die zugrunde liegende Inflation in den kommenden Monaten unter 2 Prozent fallen wird, aber die jüngsten Zahlen zum Verbraucherpreisindex in Tokio deuten auf einige Aufwärtsrisiken für diese Prognose hin", sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics.

Auch die Industrieproduktion erholte sich im Juli deutlich, wie separate Daten zeigten. Die Produktion stieg im Juli um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einem Rückgang von 4,2 Prozent im Juni. Eine Erholung der Autoproduktion trug zu diesem Aufschwung bei, nachdem einige Autohersteller eine vorübergehende Aussetzung, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei Tests verhängt worden war, aufgehoben hatten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, nachdem sie im Juni um 3,8 Prozent gestiegen waren.

Die höhere Inflation und die Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit schüren die Erwartung, dass die BoJ die Zinssätze in naher Zukunft wieder anheben wird. BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda und andere hochrangige Beamte haben kürzlich erklärt, dass die Notenbank weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehen wird, solange die Daten bestätigen, dass die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit ihren Prognosen steigen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 45,6

zuvor: 45,3

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 68,0

1. Umfrage: 67,8

zuvor: 66,4

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.621,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.463,50 +0,4%

Nikkei-225 38.470,26 +0,3%

Hang-Seng-Index 18.137,26 +2,0%

Kospi 2.681,04 +0,7%

Shanghai-Composite 2.860,92 +1,3%

S&P/ASX 200 8.078,80 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Die leicht negativen Vorgaben der US-Börsen werden weggesteckt. Vor allem Technologiewerte erholen sich. Der Sektor habe die Enttäuschung über den eher mauen Ausblick von Nvidia rasch überwunden, heißt es aus dem Handel. Die Blicke der Anleger sind nun auf Inflationsdaten gerichtet. Das Interesse gilt vor allem dem PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA, dem bevorzugten Preismaß der US-Notenbank. Eine erste Zinssenkung der Fed im September gilt als sicher. Der PCE-Index könnte die Erwartungen aber dahingehend beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder vielleicht sogar 50 Basispunkte betragen wird. Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Hongkong. Unter den Einzelwerten verbessern sich Meituan um 3, Alibaba um 1,8 und Tencent um 1,1 Prozent. Gesucht sind im Technologiesektor Aktien aus dem Bereich Hardware wie Xiaomi (+3,9%). Der Kurs des Telekomausrüsters ZTE steigt um 3 Prozent. Automobilwerte erholen sich von den Verlusten des Vortags. Great Wall Motor gewinnen 8 Prozent, nachdem sich der Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verfünffacht hat. Li Auto machen eine Satz von fast 9 Prozent. BYD gewinnen 6 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen geht es für China Life Insurance um 5,9 Prozent aufwärts. Händler in Schanghai sprechen von Käufen zum Monatsende. Anleger blickten den chinesischen Einkaufsmanagerindizes, die am Wochenende veröffentlicht werden sollen, optimistisch entgegen, heißt es. Im südkoreanischen Chipsektor erholen sich SK Hynix um 2,2 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics liegt 0,8 Prozent im Plus. LG Electronics verbessern sich um 3,4 Prozent, nachdem die Holdinggesellschaft des Herstellers von Haushaltsgeräten beschlossen hat, ihren Anteil über Aktienkäufe aufzustocken.

WALL STREET

NDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.335,05 +0,6% 243,63 +9,7%

S&P-500 5.591,96 -0,0% -0,22 +17,2%

Nasdaq-Comp. 17.516,43 -0,2% -39,60 +16,7%

Nasdaq-100 19.325,45 -0,1% -25,33 +14,9%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 720 Mio 746 Mio

Gewinner 1.909 1.042

Verlierer 858 1.729

Unverändert 97 97

Uneinheitlich - Im Fokus stand der Technologiesektor, insbesondere Nvidia. Trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen mit mehr als verdoppeltem Umsatz und Gewinn knickte der Kurs um 6,4 Prozent ein. Die Erklärungen reichten von einem nicht überzeugenden Ausblick über (bereits bekannte) Probleme mit der neuen Chipgeneration bis zu Gewinnmitnahmen. Der Subindex der Halbleiter im S&P-500 sackte um 3,7 Prozent ab. Auch bei Salesforce (-0,7%) verwunderte die Kursreaktion. Die Aktie des SAP-Konkurrenten hatten vorbörslich noch bis zu 5 Prozent im Plus gelegen nach übertroffenen Erwartungen mit den Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Anders bei HP. Hier ging es um 2,0 Prozent nach oben, obwohl der Quartalsgewinn die Konsensschätzung verfehlt hatte. Crowdstrike gewannen 2,8. Das Cybersicherheitunternehmen verdiente mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele. Apple (+1,5%) setzt offenbar auf den Erfolg seiner ersten iPhones mit Künstlicher Intelligenz und hat laut Berichten seine Zulieferer angewiesen, Komponenten und Bauteile für rund 88 bis 90 Millionen Smartphones vorzubereiten. Kreisen zufolge führt Apple auch Gespräche über eine Investition in OpenAI.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,89 +2,9 3,87 -52,6

5 Jahre 3,67 +0,3 3,67 -33,2

7 Jahre 3,76 +3,2 3,73 -20,8

10 Jahre 3,87 +3,0 3,84 -1,4

30 Jahre 4,15 +2,7 4,13 18,2

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihre Aufwärtsbewegung nach neuen Konjunkturdaten fort. Die Daten sprächen eher dafür, dass die US-Notenbank die Leitzinsen wohl nicht aggressiv, also in einem großen Schritt, senken werde, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1076 -0,0% 1,1078 1,1121 +0,3%

EUR/JPY 160,43 -0,1% 160,61 160,88 +3,1%

EUR/GBP 0,8413 -0,0% 0,8414 0,8414 -3,0%

GBP/USD 1,3166 +0,0% 1,3166 1,3217 +3,4%

USD/JPY 144,85 -0,1% 144,98 144,68 +2,8%

USD/KRW 1.334,67 +0,3% 1.330,74 1.333,61 +2,8%

USD/CNY 7,0841 -0,2% 7,0985 7,1096 -0,2%

USD/CNH 7,0807 -0,2% 7,0925 7,1078 +2,0%

USD/HKD 7,7951 -0,0% 7,7973 7,7980 -0,2%

AUD/USD 0,6803 +0,1% 0,6798 0,6805 -0,1%

NZD/USD 0,6262 +0,1% 0,6258 0,6282 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 58.883,55 -1,0% 59.506,85 59.671,80 +35,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Am Markt herrsche eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die Fed die Zinsen auf der September-Sitzung um 25 oder um 50 Basispunkte senken werde, die Konjunkturdaten des Tages sprächen eher für eine kleine Senkung, hieß es. Dies habe den Dollar gestützt. Dazu kamen aber auch Preisdaten aus der EU, die der EZB Spielraum für Zinssenkungen eröffnen, was den Euro belastete.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,16 75,91 +0,3% +0,25 +7,3%

Brent/ICE 80,20 79,94 +0,3% +0,26 +6,5%

