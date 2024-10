Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Auch in Südkorea wird wegen des Feiertags "Tag der Streitkräfte" nicht gehandelt. An der Börse in Schanghai findet bis einschließlich Montag kommender Woche wegen der Feiertage der "Goldenen Woche" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat angekündigt, dass die Zentralbank die Zinssätze weiterhin von einem Zwei-Dekaden-Hoch senken wird, um die Einstellung von Arbeitskräften zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum zu halten. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei zwei verbliebenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. "Insgesamt ist die Wirtschaft in einer soliden Verfassung; wir beabsichtigen, unsere Instrumente zu nutzen, um sie in diesem Zustand zu halten", sagte er in einer Rede. Die Fed konbzentriere sich darauf, die Zinssätze auf ein Niveau zu senken, das die Wirtschaftstätigkeit weder antreibe noch verlangsame. "Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, würde das bedeuten, dass es dieses Jahr zwei weitere Senkungen geben wird", sagte Powell. Er verwies dabei auf Prognosen, nach denen die meisten Notenbanker zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte erwarten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 47,9

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,0% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 47,5 Punkte

zuvor: 47,2 Punkte

Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts)

August

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.812,75 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.265,00 +0,0%

Nikkei-225 38.665,62 +2,0%

Hang-Seng-Index Feiertag

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 8.194,70 -0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach dem Kursdebakel zum Wochenauftakt, ist die Börse in Tokio auf Erholungskurs. Am Montag hatten Spekulationen stark auf die Stimmung gedrückt, dass der designierte Premier Ishiba die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken könnte und zudem den eingeleiteten Straffungskurs der japanischen Notenbank unterstütze. Bei der Gegenbewegung hilft der Yen. Er hat sich gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich auf 144,32 je Dollar abgeschwächt. Unterstützung kommt auch von den Zinsen, am japanischen Anleihemarkt sinken die Renditen. Teilnehmer verweisen dazu auf das Protokoll des Treffens der Bank of Japan (BoJ) von Mitte September. Darin heiße es, dass "die Finanzmärkte weiterhin instabil sind" und dass die Bank "ihren Leitzins nicht anheben wird, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind" und dass die BoJ "die derzeitigen akkommodierenden finanziellen Bedingungen geduldig beibehalten sollte". Derweil fiel der Index des sogenannten Tankan-Berichts der Notenbank zur Stimmung der Großunternehmen in den drei Monaten inklusive September wie auch prognostiziert mit +13 unverändert aus. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft. In Sydney sprechen Teilnehmer von einer Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd. Für REA Group geht es um knapp 5 Prozent nach oben, nachdem der Immobilienwerber sein Übernahmegebot für das britische Pendant Rightmove zurückgezogen hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.330,15 +0,0% 17,15 +12,3%

S&P-500 5.762,48 +0,4% 24,31 +20,8%

Nasdaq-Comp. 18.189,17 +0,4% 69,58 +21,2%

Nasdaq-100 20.060,69 +0,3% 52,06 +19,2%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.307 Mio 940 Mio

Gewinner 1.510 1.763

Verlierer 1.297 1.010

Unverändert 65 88

Etwas fester - Zinssenkungshoffnungen gewannen die Oberhand, nachdem sie zwischenzeitlich einen Dämpfer erhalten hatten. Fed-Chef Powell hatte angedeutet, dass man bei der Sitzung im November wohl auf eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte verzichten werde, wenn sich die Wirtschaft so entwickeln sollte wie erwartet. Er sagte aber auch, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Derweil signalisierte der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, Offenheit für einen großen Zinsschritt, falls sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu deutlich eintrüben sollte. Aufschluss darüber könnte der Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Konjunkturseitig erholte sich der Index der Einkaufsmanager Chicago zwar wider Erwarten, verharrte aber unter der Expansionsschwelle. Bei den Einzelwerten standen General Motors (-3,5%) und Ford (-2%) nach der Gewinnwarnung von Stellantis unter Druck. Apple führten den Dow mit einem Gewinn von 2,3 Prozent an. Die Analysten von JP Morgan hatten eine positive Analyse zur Verfügbarkeit der neuen iPhone-Modelle veröffentlicht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,64 +8,2 3,56 -77,9

5 Jahre 3,56 +5,6 3,50 -44,1

7 Jahre 3,65 +4,1 3,61 -32,1

10 Jahre 3,78 +3,4 3,75 -9,6

30 Jahre 4,12 +1,8 4,10 15,1

Die Renditen am Anleihemarkt zogen deutlicher an, nachdem Fed-Chairman Powell Spekulationen auf eine große Zinssenkung bei der nächsten Zinsentscheidung Anfang November einen Dämpfer verliehen hatte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,1139 +0,0% 1,1136 1,1165 +0,9%

EUR/JPY 160,73 +0,5% 159,90 158,51 +3,3%

EUR/GBP 0,8327 +0,0% 0,8326 0,8343 -4,0%

GBP/USD 1,3377 +0,0% 1,3373 1,3383 +5,1%

USD/JPY 144,29 +0,5% 143,61 141,98 +2,4%

USD/KRW 1.322,36 +0,4% 1.316,65 1.309,73 +1,9%

USD/CNY 7,0250 +0,2% 7,0117 7,0100 -1,1%

USD/CNH 7,0162 +0,1% 7,0074 6,9955 +2,0%

USD/HKD 7,7735 +0,0% 7,7728 7,7682 -0,5%

AUD/USD 0,6928 +0,2% 0,6914 0,6936 +1,8%

NZD/USD 0,6336 -0,1% 0,6345 0,6367 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.710,15 +0,0% 63.700,20 64.581,00 +46,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den steigenden US-Marktzinsen und den Powell-Aussagen an. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Zugleich profitierte er von einer Schwäche des Euro in Reaktion auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Sie sagte bei einer Anhörung, dass die zuletzt gefallene Inflation bei der Oktober-Sitzung Berücksichtigung finden werde.

Weiter nachgebend zeigt sich am frühen Dienstag der Yen, nachdem der designierte neue japanische Ministerpräsident Ishiba angedeutet hatte, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik nicht zu schnell straffen sollte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,22 68,17 +0,1% +0,05 -3,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise veränderten sich kaum. Auf der einen Seite bremste der festere Dollar, auf der anderen Seite stützten die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen und das Risiko von Versorgungsengpässen im Fall einer Eskalation des Nahostkonflikts.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,83 2.634,71 +0,3% +8,12 +28,2%

Silber (Spot) 31,39 31,13 +0,8% +0,26 +32,0%

Platin (Spot) 985,55 981,00 +0,5% +4,55 -0,7%

Kupfer-Future 4,56 4,55 +0,1% +0,01 +15,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab weiter nach um 1,1 Prozent auf 2.630 Dollar. Händler sprachen von anhaltenden Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd, daneben litt der Goldpreis aber auch unter den steigenden US-Marktzinsen nach den Powell-Aussagen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ISRAEL/LIBANON

Israel hat Bodentruppen in den Libanon geschickt. Wie das israelische Militär mitteilte, hat es eine begrenzte Operation in einer Reihe von Dörfern im Südlibanon nahe der Grenze gestartet, um Hisbollah-Ziele und Infrastruktur anzugreifen.

JAPAN - Konjunktur

Die Stimmung unter den großen japanischen Produzenten ist im Zeitraum von Juli bis September stabil geblieben. Das geht aus dem vierteljährlichen Tankan-Index der japanischen Notenbank hervor. Demnach lag der Hauptindex bei plus 13 Punkten und damit unverändert zum Juni-Wert. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

USA - Hafenstreiks

