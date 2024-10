Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Schanghai wird letztmals im Rahmen der sogenannten "Goldenen Woche" nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Regierung will ihre Reaktionen auf Kursschwankungen des Yen vor allem darauf stützen, wie die Währungsbewegungen das Leben der Menschen und die wirtschaftliche Aktivität beeinflussen. Das sagte der neue Finanzminister Katsunobu Kato. "Wir müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen und dabei die Auswirkungen [der Währungsbewegungen] auf das Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschen genau beobachten, anstatt auf den Devisenmarkt selbst zu reagieren", sagte Kato in einem Interview mit Dow Jones Newswires und anderen Medien am Montag. Der Yen hat in den vergangenen Monaten aufgrund von Spekulationen über die Geldpolitik in den USA und Japan sowie wegen Unsicherheiten über die globalen Wirtschaftsaussichten heftige Kursschwankungen gegenüber dem Dollar gezeigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.792,00 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.196,25 -0,2%

Nikkei-225 39.512,26 +2,3%

Hang-Seng-Index 23.015,88 +1,2%

Kospi 2.606,10 +1,4%

Shanghai-Composite FEIERTAG

S&P/ASX 200 8.205,40 +0,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zu Wochenbeginn deutlicher nach oben, angeführt von der Börse in Tokio. Angetrieben werden die Indizes von den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht für September die Sorgen vor einer Rezession in den USA zerstreut. Allerdings dämpften die Daten die Erwartungen an eine erneute "große" Zinssenkung um 50 Basispunkte der US-Notenbank im November. Laut CME Fedwatch hat der Markt diese Erwartung mittlerweile komplett ausgepreist. Besonders kräftig fällt das Plus in Tokio aus. Hier stützt zusätzlich ein schwächerer Yen. Die japanische Regierung will die Bewegungen des Yen und die Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Japan genau beobachten, so Finanzminister Katsunobu Kato in einem Interview mit Dow Jones Newswires. Der Yen hat in den vergangenen Monaten aufgrund von Spekulationen über den Verlauf der Geldpolitik in den USA und Japan sowie aufgrund von Unsicherheiten über die globalen Wirtschaftsaussichten starke Schwankungen gegenüber dem Dollar verzeichnet. Der Hang-Seng-Index baut die zuletzt gesehenen Gewinne weiter aus. Hier stützten weiter die jüngsten Stimuli für die chinesische Wirtschaft, darunter auch den Immobilien-Sektor. Vor diesem Hintergrund wird am Dienstag bei der Öffnung der Börse in Schanghai mit kräftigen Gewinnen gerechnet. Mit Aufschlägen zeigen sich die chinesischen Autowerte, obwohl die Europäische Union Zölle von insgesamt bis zu 45 Prozent auf in China hergestellte Elektroautos erheben will. Allerdings scheint die Tür für weitere Verhandlungen noch nicht geschlossen zu sein. In Seoul geben die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics nach. Das Unternehmen wird am Dienstag vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen.

WALL STREET

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,92 +21,6 3,71 -49,6

5 Jahre 3,80 +17,4 3,63 -19,7

7 Jahre 3,87 +15,2 3,72 -10,3

10 Jahre 3,97 +12,2 3,85 9,0

30 Jahre 4,26 +7,5 4,18 28,5

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 807 Mio 884 Mio

Gewinner 1.782 968

Verlierer 1.018 1.814

Unverändert 54 77

Fester - Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht sorgte für Kauflaune. Er verringerte Bedenken vor einer möglichen Rezession. Dass er zugleich für eine nur kleine Zinssenkung im November spricht, ging darüber eher etwas unter. Positiv wirkte daneben, dass Hafenarbeiter in den USA einen Streik beendeten, der die US-Wirtschaft empfindlich zu stören drohte. Die angespannte Lage im Nahen Osten dürfte derweil bei einigen Anlegern vor dem Wochenende aber auch für Zurückhaltung gesorgt haben. Als Reaktion auf das Streikende der Hafenarbeiter verbilligten sich Knight-Swift Transportation und J.B. Hunt Transport Services um 3,1 bzw. 1,3 Prozent. Im Einzelhandel gewannen dagegen unter anderem Target 2,2 und Nordstrom 2,3 Prozent. Die Aussicht auf einen nur kleinen Zinsschritt nach unten drückte auf die Kurse von Aktien aus dem Immobiliensektor. D.R. Horton, Lennar und Pultegroup gaben zwischen 2,5 und 2,9 Prozent nach. Spirit Airlines brachen um rund 25 Prozent ein. Nach der gescheiterten Fusion mit Jetblue Airways hat die Billigfluglinie laut Kreisen mit Anleihegläubigern über etwaige Konditionen für ein Insolvenzverfahren gesprochen. Jetblue machten einen Satz von 14,2 Prozent. Exon Mobil (+1,8%) legten trotz einer Gewinnwarnung , die aber nicht überraschte, zu. Hier hätten die aktuell weiter steigenden Ölpreise gestützt, hieß es.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,92 +21,6 3,71 -49,6

5 Jahre 3,80 +17,4 3,63 -19,7

7 Jahre 3,87 +15,2 3,72 -10,3

10 Jahre 3,97 +12,2 3,85 9,0

30 Jahre 4,26 +7,5 4,18 28,5

Die infolge der starken Arbeitsmarktdaten gedämpften Zinssenkungshoffnungen trieben die Renditen der US-Anleihen steil nach oben. Die Wahrscheinlichkeit für eine große Zinssenkung im November fiel praktisch auf Null, mit 97-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird eine kleine Zinssenkung erwartet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:02 % YTD

EUR/USD 1,0967 -0,0% 1,0969 1,1031 -0,7%

EUR/JPY 162,86 -0,2% 163,22 161,37 +4,7%

EUR/GBP 0,8364 +0,0% 0,8363 0,8391 -3,6%

GBP/USD 1,3112 -0,1% 1,3119 1,3145 +3,0%

USD/JPY 148,51 -0,2% 148,79 146,26 +5,4%

USD/KRW 1.348,53 +0,1% 1.347,00 1.335,92 +3,9%

USD/CNY 7,0860 -0,1% 7,0915 7,0605 -0,2%

USD/CNH 7,0897 -0,2% 7,1004 7,0581 +2,0%

USD/HKD 7,7653 +0,0% 7,7647 7,7667 -0,6%

AUD/USD 0,6800 +0,0% 0,6799 0,6839 -0,1%

NZD/USD 0,6159 -0,1% 0,6164 0,6204 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 63.395,20 +1,7% 62.313,20 61.112,15 +45,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den veränderten Zinssenkungserwartungen und steil steigenden Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,14 74,38 -0,3% -0,24 +4,9%

Brent/ICE 77,70 78,05 -0,4% -0,35 +3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Ölpreis erhielt weiter Auftrieb vom Nahostkonflikt wegen der damit verbundenen Gefahr von Lieferausfällen im Fall einer weiteren Eskalation, wie beisielweisen Angriffen auf iranische Ölförderanlagen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 74,38 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,67 2.653,79 -0,4% -11,12 +28,1%

Silber (Spot) 31,98 32,20 -0,7% -0,21 +34,5%

Platin (Spot) 984,45 991,72 -0,7% -7,27 -0,8%

Kupfer-Future 4,56 4,57 -0,3% -0,01 +15,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die stark gestiegegen Marktzinsen und der Dollaranstieg lasteten auf dem Goldpreis. Die Eigenschaft des Edelmetalls als "sicherer Hafen" habe aber angesichts der geopolitischen Spannungen größere Verluste verhindert, hieß es. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 2.648 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

CHINA

Chinas Devisenreserven sind im September stärker als erwartet gestiegen. Das Land verzeichnete damit den dritten monatlichen Anstieg in Folge, wie aus Daten der People's Bank of China vom Montag hervorgeht. Die Reserven wuchsen bis Ende September um 28,15 Milliarden auf 3,316 Billionen US-Dollar und übertrafen damit die Schätzungen von Ökonomen, die nach einer Umfrage des Wall Street Journal im Schnitt mit 3,304 Billionen Dollar gerechnet hatten.

NINTENDO

Der saudische Staatsfonds könnte seine Beteiligung an Nintendo weiter erhöhen. Der Fonds erwägt, seine Anteile an japanischen Spieleherstellern aufzustocken, wie der Vize-Chef der Spiele-Sparte des Fonds, Prince Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, im Interview mit der Kyodo News andeutete. Es gebe "immer Möglichkeiten" für zusätzliche Investments.

PFIZER

Der Pharmakonzern hat offenbar einen aktivistischen Investor an Bord. Starboard Value habe sich mit 1 Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingekauft und forderte Änderungen im Konzern zur Verbesserung der Performance, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Unternehmen hatte mit Börsenschluss am Freitag eine Marktkapitalisierung von 162 Milliarden Dollar.

RIO TINTO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 07, 2024 01:49 ET (05:49 GMT)