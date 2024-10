Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Hangeul" (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben Google wegen seiner Marktmacht ins Visier genommen. Als Strafe für monopolistische Praktiken hat das US-Justizministerium unter anderem eine Aufspaltung des Suchmaschinenkonzerns ins Auge gefasst. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die das Ministerium eingereicht hat. Die Regierung erwägt laut den Dokumenten, "verhaltensbezogene und strukturelle Abhilfemaßnahmen", um Google daran zu hindern, seine Produkte Chrome, Play und Android zu nutzen, um sich einen unfairen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu verschaffen. Dazu könnte es gehören, Google zu zwingen, Teile seines Geschäfts zu verkaufen, Exklusivverträge zu verbieten und von Google die Herausgabe von Daten zu verlangen, die es zur Entwicklung seiner Such- und KI-Produkte verwendet. Google antwortete in einem Blogbeitrag, dass der ursprüngliche Vorschlag des Justizministeriums zur Reform des Suchmaschinenmarktes "radikal und weitreichend" sei und "negative unbeabsichtigte Folgen für amerikanische Innovationen und amerikanische Verbraucher" haben könnte. Ein US-Gericht hatte im August festgestellt, dass Google sein Monopol ausgebaut hat, indem es den Betreibern von Webbrowsern und Telefonherstellern Milliarden von Dollar gezahlt hat, um deren Standardsuchmaschine zu sein.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.789,25 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.236,50 -0,3%

Nikkei-225 39.316,27 +1,0%

Hang-Seng-Index 21.154,38 +1,1%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite 3.363,90 -3,6%

S&P/ASX 200 8.187,40 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während Tokio leichte Aufschläge verzeichnet, geht es in Schanghai und in Hongkong erneut deutlich nach unten. Die Sorgen vor einer strafferen Fiskalpolitik in Japan, ein Grund für die jüngsten Kursverluste bei japanischen Aktien, seien etwas zurückgegangen, heißt es. Der neue Premierminister Shigeru Ishiba habe erklärt, dass er keine unmittelbaren Pläne für die Erhöhung einer Steuer auf Kapitalerträge habe. In Hongkong geht es nach der Rally der jüngsten Vergangenheit weiter nach unten, nachdem der HSI am Vortag um 9,4 Prozent eingebrochen war. Da hatte Enttäuschung über ausgebliebene weitere Konjunkturprogramme Pekings für umfangreiche Gewinnmitnahmen gesorgt. Zuvor waren die Aktienkurse tagelang stark gestiegen, gestützt von massiven Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und geldpolitischen Lockerungen. Auf dem chinesischen Festland verliert der Schanghai-Composite massiv und büßt damit die kräftigen fortgesetzten Rallygewinne vom Vortag wieder ein. In Neuseeland geht es kräftig nach oben, nachdem die Zentralbank des Landes den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent gesenkt hat, um die Wirtschaft zu stützen. In Tokio steigen Seven & I Holdings um 4,9 Prozent, nachdem die kanadische Couche-Tard ihr Gebot für den Betreiber der 7-Eleven-Kette aufgestockt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.080,37 +0,3% 126,13 +11,7%

S&P-500 5.751,13 +1,0% 55,19 +20,6%

Nasdaq-Comp. 18.182,92 +1,4% 259,01 +21,1%

Nasdaq-100 20.107,78 +1,6% 307,04 +19,5%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 822 Mio 877 Mio

Gewinner 1.436 746

Verlierer 1.355 2.061

unverändert 73 64

Fest - Nach den Vortagesabgaben kam es zu einer Erholung. Stützend wirkten, dass der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt stoppte und die Ölpreise sanken, was günstig für die Inflationsaussichten ist. Der Dow wurde etwas gebremst von schwachen Ölwerten. Chevron und Exxon gaben um 1,7 bzw. 2,7 Prozent nach. Im festen Technologiebereich gewannen Intel 4,2 und Apple 1,8 Prozent, der Halbleitersektor im S&P-500 gewann 2,9 Prozent. Pepsico legten um 1,9 Prozent zu. Das Unternehmen hatte einen unerwartet starken Umsatzrückgang verbucht und den Ausblick für das organische Wachstum gesenkt, im Berichtsquartal aber mehr verdient als erwartet. Boeing bekam im September die negativen Auswirkungen des Streiks bei seinen den Auslieferungen zu spüren - der Kurs ermäßigte sich um 0,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,97 -2,8 4,00 -45,2

5 Jahre 3,85 -1,3 3,87 -14,5

7 Jahre 3,92 -0,8 3,93 -4,6

10 Jahre 4,02 -0,7 4,03 14,3

30 Jahre 4,31 0 4,31 33,7

Die Renditen beendeten die jüngste zweitägige steile Aufwärtsbewegung, ausgelöst durch den stärker als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der für einen kräftigen Dämpfer bei den Zinssenkungsspekulationen gesorgt hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,0973 -0,1% 1,0979 1,0980 -0,6%

EUR/JPY 162,94 +0,1% 162,75 162,13 +4,7%

EUR/GBP 0,8377 -0,0% 0,8378 0,8404 -3,4%

GBP/USD 1,3099 -0,0% 1,3106 1,3065 +2,9%

USD/JPY 148,49 +0,2% 148,23 147,67 +5,4%

USD/KRW 1.341,10 -0,1% 1.342,94 1.349,00 +3,3%

USD/CNY 7,0529 -0,1% 7,0584 7,0585 -0,7%

USD/CNH 7,0566 -0,2% 7,0713 7,0590 +2,0%

USD/HKD 7,7699 -0,1% 7,7753 7,7702 -0,5%

AUD/USD 0,6751 +0,1% 0,6747 0,6721 -0,8%

NZD/USD 0,6101 -0,7% 0,6143 0,6115 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.460,85 +0,1% 62.409,70 62.096,10 +43,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar bewegte sich mangels frischer Impulse erneut kaum, der Euro kostete im US-Handel zuletzt rund 1,0980 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,09 73,57 +0,7% +0,52 +4,9%

Brent/ICE 77,80 77,18 +0,8% +0,62 +3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben deutlich um über 4 Prozent nach, nachdem sie zuletzt mit Sorgen über eine Verschärfung des Nahostkonflikts kräftig gestiegen waren. Damit ging eine fünftägige Ölpreisrally zu Ende. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Die Furcht, Israel könnte Ölanlagen im Iran ins Fadenkreuz nehmen, ließ nach. Laut der New York Times dürfte der erwartete Vergeltungsschlag Israels gegen den Iran wahrscheinlich die Ölinfrastruktur des Landes verschonen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.622,57 2.621,95 +0,0% +0,62 +27,2%

Silber (Spot) 30,70 30,68 +0,1% +0,03 +29,1%

Platin (Spot) 960,67 953,50 +0,8% +7,17 -3,2%

Kupfer-Future 4,49 4,46 +0,8% +0,04 +13,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab etwas deutlicher nach um 0,9 Prozent. Händler begründeten das mit der Erwartung nicht so stark sinkender Zinsen, was Anleihen als Anlage relativ attraktiver macht im Vergleich zum zinslosen Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 4,75 Prozent gesenkt. "Die Mitglieder stimmten darin überein, dass die zunehmenden Überkapazitäten zu einem geringeren Inflationsdruck in der neuseeländischen Wirtschaft führen", begründete die Reserve Bank of New Zealand. "Das Wirtschaftswachstum ist schwach, was zum Teil auf das geringe Produktivitätswachstum zurückzuführen ist, aber hauptsächlich auf die schwachen Konsumausgaben und Unternehmensinvestitionen."

USA - Hurrikansaison

Die Schadenschätzungen für den Hurrikan "Helene" gehen in den zweistelligen Milliardenbereich. Der Risikomodellierer Verisk geht von versicherten Schäden durch Sturm und Überschwemmungen von 6 bis 11 Milliarden Dollar aus. Die Gesamtschäden könnten sich auf über 30 Milliarden Dollar belaufen. Moody's RMS Event Response schätzt den versicherten US-Schaden durch Sturm und Überschwemmungen auf 8 bis 14 Milliarden Dollar, wie die Agentur bereits am Montag mitgeteilt hatte. Derzeit rollt der nächste Hurrikan "Milton" auf die USA zu. Es wird erwartet, dass er am Mittwoch in Florida auf Land trifft.

BOEING

hat im September trotz eines Streiks in seinem 737-Werk in Renton im US-Bundesstaat Washington einige Maschinen des Modells 737 Max ausgeliefert. Die Auslieferungen dürften sich jedoch deutlich verlangsamen, weil der Streik in den zweiten Monat geht.

DISNEY / UNIVERSAL STUDIOS

Die beiden Unternehmen bereiten sich auf die Ankunft des Hurrikans Milton in Florida vor und schließen ihre Themenparks in Orlando, zunächst überwiegend bis einschließlich Donnerstag.

SEVEN & I / COUCHE-TARD

