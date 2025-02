Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages zur Ehren des Kaiser-Geburtstags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Google steht in der EU einem Agenturbericht zufolge eine formelle Kartellklage wegen seiner Suchmaschine ins Haus. Wie Reuters berichtet, hat Google die EU-Kommission mit seinen Zugeständnissen bei der Darstellung der Suchergebnisse nicht davon überzeugt, dass der Dienst die Kartellvorschriften der EU beachtet. Die Kommission hatte im März 2024 eine Untersuchung wegen des Verdachts eingeleitet, dass Google den Digital Markets Act der EU missachtet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.060,75 +0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.791,75 +0,5%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 23.412,89 -0,3%

Kospi 2.645,27 -0,4%

Shanghai-Composite 3.369,10 -0,3%

S&P/ASX 200 8.308,20 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Börsen zeigten sich gegenüber deutlicheren Verlusten am Freitag an der Wall Street insgesamt widerstandsfähig. In den USA hatten neue Konjunkturdaten Sorgen vor einer Stagflation ausgelöst, also vor schwachem Wachstum bei gleichzeitig erhöhter Inflation. Das Thema künstliche Intelligenz dürfte einen neuen Aufschwung für chinesische Internetaktien einleiten, meldeten sich die Analysten von Jefferies zu Wort. Die Bewertung des Sektors sehe wenig anspruchsvoll aus, zumal im Vergleich zu jenen ausländischer Wettbewerbertitel. Jefferies ist nun auch deshalb positiver gestimmt, weil die betreffenden Unternehmen nicht nur neue Technologie einsetzten, sondern weitere technologische Fortschritte verfolgten und kosteneffiziente Modelle anstrebten. Unter anderem heben die Analysten die globale Cloud-Infrastruktur von Alibaba positiv hervor. Nach dem Kurssprung am Freitag kamen Alibaba um rund 1 Prozent zurück. In Sydney stabilisierte sich die Lage, nachdem es in der Vorwoche fünf Tage in Folge nach unten gegangen war, insgesamt um rund 3 Prozent und damit so stark wie zuletzt im Juni 2022. Ampol gaben um 2,6 Prozent nach, nachdem das Raffienerieunternehmen die Dividende gekürzt hatte. Der Kurs des Rechenzentrumsbetreibers NextDC gab nach einer bestätigten Prognose ebenfalls um 2,5 Prozent nach. Der Krankenversicherer NIB meldete einen Gewinnrückgang von 22 Prozent im Dezemberhalbjahr. Der Kurs machte darauf einen Satz um 12,5 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 43.428,02 -1,7% -748,63 +2,1%

S&P-500 6.013,13 -1,7% -104,39 +2,2%

Nasdaq-Comp. 19.524,01 -2,2% -438,36 +1,1%

Nasdaq-100 21.614,08 -2,1% -453,98 +2,9%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,04 Mrd

Gewinner 713 1.187

Verlierer 2.062 1.563

Unverändert 74 102

Schwach - Die Aussicht auf langsameres Wachstum bei höherer Inflation ("Stagflation") belastete auf breiter Front, nachdem der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor deutlich gefallen war und mit 49,7 Punkten erstmals seit über zwei Jahren unter die kritische Marke von 50. Gleichzeitig wurde die langfristige durchschnittliche Inflationsrate der Verbraucherumfrage der University of Michigan nach oben korrigiert. Der Dow wurde stark gebremst von Unitedhealth, die um 7,2 Prozent einknickten. Auslöser war eine Untersuchung des US-Justizministerium der Medicare-Abrechnungspraktiken. Rivian Automotive überzeugte zwar mit gefälligen Geschäftszahlen, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick. Der Kurs verlor 4,7 Prozent. Booking Holdings gaben um 0,5 Prozent nach und reagierten somit kaum auf die Viertquartalszahlen oberhalb der Markterwartungen. Celsius Holdings schossen um 27,7 Prozent nach oben, nachdem der Getränkeanbieter nicht nur die Marktprognosen geschlagen, sondern auch die Übernahme des Wettbewerbers Alani Nu für 1,8 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Akamai Technologies stürzten um 21,7 Prozent ab. Der Cloud-Spezialist hatte mit einer schwachen Prognose enttäuscht. Bei Dropbox (-16,2%) enttäuschte die Kundenprognose.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,20 -7,5 4,28 -4,0

5 Jahre 4,27 -8,0 4,35 -11,3

7 Jahre 4,35 -7,9 4,43 -12,9

10 Jahre 4,43 -7,9 4,51 -14,2

30 Jahre 4,68 -7,5 4,75 -10,2

Am Anleihemarkt sanken die Renditen deutlich,. ausgelöst vor allem vom in den Kontraktion anzeigenden Bereich gefallenen Einkaufsmanagerindex für das US-Dienstleistungsgewerbe.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,0509 +0,3% 1,0476 1,0497 +1,5%

EUR/JPY 157,03 +0,5% 156,31 157,89 -3,6%

EUR/GBP 0,8297 +0,1% 0,8286 0,8282 +0,3%

GBP/USD 1,2666 +0,2% 1,2643 1,2675 +1,2%

USD/JPY 149,43 +0,1% 149,22 150,41 -5,0%

USD/KRW 1.426,90 -0,5% 1.434,00 1.433,55 -3,3%

USD/CNY 7,1613 +0,0% 7,1585 7,1607 -0,7%

USD/CNH 7,2432 -0,1% 7,2523 7,2477 +2,0%

USD/HKD 7,7712 +0,0% 7,7697 7,7711 +0,0%

AUD/USD 0,6376 +0,1% 0,6368 0,6391 +3,0%

NZD/USD 0,5757 +0,1% 0,5750 0,5760 +2,8%

Bitcoin

BTC/USD 95.721,00 -0,1% 95.814,30 98.486,95 +1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar trotzte den gesunkenen Marktzinsen nach seiner jüngsten Schwäche. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Hierbei spielte aber auch eine Euro-Schwäche eine Rolle, nachdem in der EU der Einkaufsmanager-Sammelindex die Erwartung verfehlt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,25 70,40 -0,2% -0,15 -0,9%

Brent/ICE 74,34 74,43 -0,1% -0,09 -0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages und nach jüngsten Preisaufschlägen deutlich um bis zu 3,1 Prozent nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.939,18 2.935,70 +0,1% +3,48 +12,0%

Silber (Spot) 32,64 32,46 +0,6% +0,19 +13,1%

Platin (Spot) 977,15 971,55 +0,6% +5,60 +7,7%

Kupfer-Future 4,55 4,56 -0,2% -0,01 +13,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach abermaligen Rekordständen schloss der Goldpreis 0,1 Prozent niedriger bei 2.935 Dollar. Dass die Marke von 3.000 Dollar pro Feinunze fallen werde, sei nur eine Frage der Zeit, urteilte Pepperstone. Die Verunsicherung an den Märkten spreche weiter für das Edelmetall in seiner Funktion als sicherer Hafen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Januar zum Vorjahr um 1,2 Prozent gestiegen, deutlich schwächer als mit 1,95 Prozent prognostiziert. In der Kernrate betrug sie 0,8 Prozent, nachdem es im Dezember noch 1,8 Prozent waren.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat den Betriebsergebnis im vierten Quartal 2024 um 71 Prozent auf 14,5 Milliarden Dollar nach Steuern gesteigert - ein Quartalsrekord.

