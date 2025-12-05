Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Gewinn von Hewlett Packard Enterprise hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, der Umsatz des Herstellers von Computerservern, Netzwerkausrüstung und Datenspeichersystemen blieb dagegen hinter den Schätzungen zurück. Mit dem Ausblick enttäuscht Hewlett Packard. Die Zahlen für das vierte Quartal umfassen die finanziellen Belastungen aus der 14 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Juniper Networks, die am 2. Juli abgeschlossen wurde. Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Analysten hatte mit 9,9 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn lag bei 175 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 62 Cent, während Analysten hier nur 60 Cent veranschlagt hatten. Für das laufende erste Quartal geht der Konzern von einem Umsatz zwischen 9,0 und 9,4 Milliarden Dollar aus, während die Konsensschätzung auf 9,87 Milliarden Dollar lautet. Die Aktie knickte in Reaktion auf Zahlen und Ausblick nachbörslich um über 9 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,0

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.881,25 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.716,50 +0,4%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.634,60 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 50.491,87 -1,1%

Hang-Seng (Hongk.) 26.019,46 +0,3%

Shanghai-Comp. 3.901,47 +0,7%

Kospi (Seoul) 4.100,05 +1,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nachdem sich an den US-Börsen am Vortag bei den Indizes nur sehr wenig tat und somit klarere Vorgaben fehlen, geht es in Tokio nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag deutlicher nach unten. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden, dazu drückt laut Händlern die Erwartung einer Zinserhöhung in Japan auf die Stimmung. Deutlicher nach oben geht es dagegen in Seoul. Dazu tragen weiter kräftig steigende Kurse im Autosektor bei. Sie profitieren weiter davon, dass die USA die Zölle auf koreanische Fahrzeuge und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt haben. Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für den Halbleitertitel Renesas nach dem über 10-prozentigen Kurssprung am Vortag um 4,5 Prozent zurück. Softbank Group ziehen nach dem ebenfalls starken Anstieg am Vortag dagegen weiter an um 3,0 Prozent. In Sydney gingen Rio Tinto 1,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Rohstoffriese hatte angekündigt, Kostensenkungen anzustreben und Vermögenswerte verkaufen zu wollen, um das Geschäft zu verschlanken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.850,94 -0,1% -31,96 +12,5%

S&P-500 6.857,12 +0,1% 7,40 +16,5%

NASDAQ Comp 23.505,14 +0,2% 51,04 +21,5%

NASDAQ 100 25.581,70 -0,1% -24,85 +21,9%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,17 Mrd

Gewinner 1.314 1.980

Verlierer 1.443 787

Unverändert 87 81

Wenig verändert - Nach den Kursgewinnen des Vortages sprachen Börsianer von einer Atempause. Schwache Daten, vor allem vom Arbeitsmarkt , hatten zur Wochenmitte die Zinssenkungsfantasie und damit auch die Aktienkurse befeuert. Die am Berichtstag gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeichnen aber ein positiveres Bild des Arbeitsmarktes, die Zahl der Anträge sank wider Erwarten deutlich. Allerdings wurde zugleich der Vorwochenwert nach oben revidiert. Salesforce zogen um 3,7 Prozent an, nachdem der Softwarehersteller den Ausblick angehoben hatte. Meta Platforms gewannen 3,4 Prozent. CEO Mark Zuckerberg will laut einem Agenturbericht das Budget für den Aufbau seiner Metaverse-Aktivitäten um bis zu 30 Prozent kürzen. Der Einzelhändler Kroger leidet unter höheren Ausgaben und schrieb rote Zahlen. Der Kurs verlor 4,6 Prozent. Eine geplante Lockerung der Effizienzstandards schob Aktien aus dem Automobilsektor erneut an. Ford stiegen um 0,3 Prozent und GM gewannen 0,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Mit den Renditen ging es nach den eher robust ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nach oben, im Zehnjahresbereich um 4,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1659 0,1 1,1644 1,1668 +12,7%

EUR/JPY 180,24 -0,2 180,54 180,83 +11,2%

EUR/GBP 0,8734 -0,1 0,8739 0,8743 +5,6%

GBP/USD 1,3349 0,2 1,3326 1,3346 +6,7%

USD/JPY 154,59 -0,3 155,05 154,98 -1,3%

USD/KRW 1.468,81 -0,3 1.473,44 1.470,26 -0,6%

USD/CNY 7,0731 -0,1 7,0776 7,0731 -1,9%

USD/CNH 7,0654 -0,1 7,0691 7,0622 -3,8%

USD/HKD 7,7842 0,0 7,7827 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6626 0,3 0,6608 0,6617 +6,7%

NZD/USD 0,5774 0,2 0,5763 0,5778 +3,1%

BTC/USD 92.184,85 -0,2 92.403,50 93.202,15 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich etwas von seinem jüngsten Fünfwochentief, der Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu, paralell zu den anziehenden Anleiherenditen.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.224,93 4.207,93 +0,4% +17,00 +60,2%

Silber 58,22 57,125 +1,9% +1,09 +102,6%

Platin 1.428,50 1.418,53 +0,7% +9,97 +63,7%

Kupfer 5,40 5,29 +2,1% +0,11 +31,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,2 Prozent auf 4.210 Dollar. Der Markt warte auf die Inflationsdaten am Freitag, die Auskunft über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben könnten, hieß es.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,54 59,67 -0,2% -0,13 -18,0%

Brent/ICE 63,18 63,26 -0,1% -0,08 -16,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten um bis zu 1,2 Prozent zu. Stützend hätten die bislang ergebnislos verlaufenden Friedensgespräche für die Ukraine gewirkt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

INDIEN - Geldpolitik

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins gesenkt und ihre Zinspause damit beendet. Die Reserve Bank of India senkt den Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 5,25 Prozent. Die meisten vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit einer Wiederaufnahme der Lockerung gerechnet, obwohl die indische Wirtschaft die Erwartungen im letzten Quartal übertroffen hatte.

PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise lagen im November 1,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten 1,6 Prozent geschätzt.

ALPHABET / GOOGLE

Die EU-Kommission hat um Stellungnahmen zu den Abhilfemaßnahmen gebeten, die die Alphabet-Tochter Google ihr nach der Verhängung einer Kartellstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro angeboten hat. Die Kommission wirft Google Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie vor.

MERCK & CO

Die Tiergesundheitssparte hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die bedingte Zulassung für ein Antiparasitikum für Rinder erhalten. Das Medikament wurde entwickelt, um die Rinderpopulation in den USA vor der Gefährdung durch Larven der Neuwelt-Schraubenwurmfliege zu schützen.

META PLATFORMS

plant Kürzungen seiner Metaverse-Aktivitäten, die CEO Mark Zuckerberg einst als die Zukunft des Unternehmens bezeichnete. "Innerhalb unseres gesamten Portfolios von Reality Labs verlagern wir angesichts der dortigen Dynamik einen Teil unserer Investitionen vom Metaverse hin zu KI-Brillen und Wearables", sagte eine Unternehmenssprecherin.

PEPSICO

steht kurz vor dem Abschluss einer Einigung mit dem aktivistische Investor Elliott Investment Management, der im September eine große Beteiligung erworben hatte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Details der Einigung konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

WARNER BROS. DISCOVERY / NETFLIX

Warner Bros. Discovery hat mit Netflix exklusive Verhandlungen über einen Verkauf seiner Studios und des Streaming-Geschäfts HBO Max aufgenommen. Dies sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Unternehmen dürften den Deal in Kürze bekanntgeben. Warners Schritt zu exklusiven Gesprächen mit Netflix folgt auf die jüngste Bieterrunde für das Medienunternehmen. Paramount hatte zuvor angestrebt, das gesamte Unternehmen einschließlich der Kabelnetzwerke wie CNN, TNT und TBS zu kaufen, während Comcast Interesse an den Studios und dem Streaming-Geschäft HBO Max hatte.

