Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: An Heiligabend wird in Amsterdam, Brüssel, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur, den USA und Sydney verkürzt gehandelt. In Frankfurt, Helsinki, Kopenhagen, Mailand, Oslo, Stockholm, Wien und Zürich ruht der Handel.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Regierung ist bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, sagte Finanzministerin Satsuki Katayama am Dienstag. Sie warnte vor einer schnellen Abwertung des Yen. Katayama bezeichnete die jüngsten Yen-Bewegungen als spekulativ; sie spiegelten die wirtschaftlichen Fundamentaldaten nicht wider. "Wir werden gegen übermäßige Bewegungen vorgehen, auch gegen solche, die durch Spekulation getrieben sind", sagte die Finanzministerin auf einer Pressekonferenz. Die Regierung habe "freie Hand", um zu reagieren. Die Äußerungen fielen, nachdem der Yen gegenüber dem US-Dollar abgewertet hatte, obwohl die Bank of Japan am Freitag die Zinsen auf ein Dreijahreshoch von 0,75 Prozent angehoben hat. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hat wachsende Zuversicht in die Lohn-Preis-Dynamik des Landes zum Ausdruck gebracht und versprochen, Gelegenheiten für weitere geldpolitische Anpassungen zu suchen. Das Fehlen eines klaren Zeitplans für weitere geldpolitische Straffungen führte jedoch zu einer Abwertung des Yen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CA

14:30 BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: -1,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,2% gg Vq

2. Quartal: +3,8% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

2. Quartal: +2,1% gg Vq

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

September: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,9%

September: 75,9%

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember

PROGNOSE: 91,7

zuvor: 88,7

16:00 Neubauverkäufe November

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.868,50 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.418,20 -0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,70 +1,1%

Nikkei-225 (Tokio) 50.360,53 -0,1%

Hang-Seng (Hongk.) 25.744,85 -0,2%

Shanghai-Comp. 3.916,02 -0,0%

Kospi (Seoul) 4.117,32 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag. Marktteilnehmer verweisen auf die positiven Vorgaben von der Wall Street, wo Zinssenkungsspekulationen die Indizes angetrieben hatten. Dazu trug US-Notenbankgouverneur Stephen Miran bei, der sich erneut dafür aussprach, die Zinsen im kommenden Jahr weiter zu senken, andernfalls riskiere die US-Notenbank eine Rezession. Auch die erneuten Gewinne bei US-Technologiewerten stützten die Stimmung, nachdem die Bedenken um eine KI-Blase zuletzt wieder abgenommen hätten, heißt es. Für den technologielastigen Kospi in Seoul ging es um 0,3 Prozent nach oben. Das stärkste Plus wies der S&P/ASX 200 in Sydney auf, der 1,1 Prozent höher schloss. Stützend wirkten hier Gewinne im Rohstoffsektor vor dem Hintergrund am Vortag gestiegener Öl - aber auch Edelmetallpreise. Aus dem Protokoll der Dezember-Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) ist hervorgegangen, dass die Zentralbank weiter einen hawkischen Ton anschlägt, da die Währungshüter die Inflation genau beobachten, so die Chefvolkswirtin der NAB-Gruppe, Sally Auld. Aus dem Sitzungsprotokoll sei hervorgegangen, dass die RBA die potenzielle Notwendigkeit einer Zinserhöhung im nächsten Jahr erörtert habe. Der Nikkei schloss unverändert. Hier belastete ein anziehender Yen, nachdem Finanzministerin Satsuki Katayama angesichts der jüngsten Schwäche der japanischen Währung vor einer möglichen Intervention gewarnt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.362,68 +0,5% 227,79 +13,1%

S&P-500 6.878,49 +0,6% 43,99 +16,2%

NASDAQ Comp 23.428,83 +0,5% 121,21 +20,7%

NASDAQ 100 25.461,70 +0,5% 115,53 +20,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 3,94 Mrd

Gewinner 1.737 1.424

Verlierer 1.016 1.338

Unverändert 94 81

Freundlich - Die zuletzt positive Stimmung hielt an, Zinssenkungsfantasie sorgte für auf breiter Front steigende Kurse. US-Notenbanker Stephen Miran sprach sich erneut dafür aus, die Zinsen im nächsten Jahr weiter zu senken, andernfalls riskiere die US-Notenbank eine Rezession. Händler sprachen allerdings von fehlenden, größeren Impulsen. Anleger griffen insbesondere bei KI- und Technologiewerten weiter zu. Bei den Einzelwerten gewannen Nvidia 1,5 Prozent, nachdem Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet hatte, der Konzern habe chinesischen Kunden mitgeteilt, dass die Lieferung des zweitstärksten KI-Chips H200 vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar angestrebt werde. Zu den weiteren Gewinnern zählten die an den Vortagen nach erhöhten Prognosen bereist sehr festen Micron Technology mit einem Plus von rund 4 Prozent. Oracle legten um weitere 3,3 Prozent nach jüngsten Berichten über eine Beteiligung am US-Geschäft von TikTok. Netflix verloren 1,2 Prozent, nachdem sich das Unternehmen für die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery eine Bankfinanzierungen über 25 Milliarden Dollar gesichert hat.

US-ANLEIHEN

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen. Im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,17 Prozent. Im Handel wurde als Treiber erneut auf den Renditeanstieg bei japanischen Staatsanleihen verwiesen, nachdem die Bank of Japan die Zinsen angehoben hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:32 % YTD

EUR/USD 1,1774 0,1 1,1760 1,1720 +13,1%

EUR/JPY 183,71 -0,5 184,61 184,52 +13,3%

EUR/GBP 0,8730 -0,1 0,8735 0,8743 +5,8%

GBP/USD 1,3487 0,2 1,3463 1,3405 +6,9%

USD/JPY 156,07 -0,6 157,02 157,44 +0,1%

USD/KRW 1.484,07 0,4 1.477,94 1.479,69 +0,0%

USD/CNY 7,0491 -0,1 7,0570 7,0599 -2,1%

USD/CNH 7,0209 -0,2 7,0322 7,0335 -4,1%

USD/HKD 7,7774 -0,0 7,7803 7,7788 +0,2%

AUD/USD 0,6669 0,2 0,6659 0,6635 +6,8%

NZD/USD 0,5814 0,3 0,5794 0,5777 +2,8%

BTC/USD 87.245,20 -1,5 88.597,10 89.074,30 -6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab mit der intakten Zinssenkungsfantasie in den USA deutlich nach. Der Dollar-Index büßte 0,3 Prozent ein - der Euro zog auf zuletzt rund 1,1750 Dollar an. Die Schwäche des Greenback dürfte 2026 anhalten, blickte MUFG-Analyst Derek Halpenny nach vorne. Den Euro sieht der Experte bis auf 1,24 Dollar klettern. Der Yen konnte sich derweil von seinem Rücksetzer am Freitag als Reaktion auf eine nur zögerlich auf die hohe Inflation reagierende japanische Notenbank etwas erholen und setzt dies am frühen Dienstag fort.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.476,11 4.444,93 +0,7% +31,18 +65,3%

Silber 69,40 69,06 +0,5% +0,34 +132,5%

Platin 1.851,94 1.808,70 +2,4% +43,24 +92,0%

Kupfer 5,44 5,45 -0,1% -0,01 +32,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Neue Allzeithochs gab es bei den Edelmetallen. Die Feinunze Gold verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4.444 Dollar. Auch Silber setzte mit einem Plus von 2,6 Prozent die Hausse mit einem Allzeithoch fort. "Edelmetalle bleiben die Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", sagte ein Marktteilnehmer. Dazu spielten laut Marktteilnehmern auch die geopolitischen Risiken den Edelmetallen in die Karten. Stützend wirkte dazu die Dollarschwäche, wodurch sich die Preise für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligten.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,83 58,01 -0,3% -0,18 -19,3%

Brent/ICE 61,88 62,07 -0,3% -0,19 -17,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die steigenden geopolitischen Risiken angesichts der Spannungen zwischen den USA und Venezuela trieben die Ölpreise um rund 2,5 Prozent kräftig nach oben. Die USA haben den Druck auf das ölreiche Land weiter erhöht und damit Sorgen über Lieferunterbrechungen geschürt. Die US-Küstenwache verfolgte laut US-Regierungsvertretern einen weiteren Öltanker, der am Transport von Öl aus Venezuela beteiligt war. Venezuela liefert Öl unter anderem an China.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

USA - Windprojekte

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 01:50 ET (06:50 GMT)