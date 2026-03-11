Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat nach Angaben informierter Offizieller die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte vorgeschlagen, um die Rohölpreise zu senken. Die Freigabe würde die 182 Millionen Barrel Öl übersteigen, die die IEA-Mitgliedsländer im Jahr 2022 in zwei Tranchen auf den Markt brachten, als Russland seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, so die Offiziellen. Der Vorschlag wurde am Dienstag auf einer Dringlichkeitssitzung von Energie-Vertreter aus den 32 Mitgliedsländern der IEA in Umlauf gebracht. Es wird erwartet, dass die Länder am Mittwoch über den Vorschlag entscheiden. Der IEA-Vorschlag soll der massiven Störung entgegenwirken, die durch die fast vollständige Schließung der Straße von Hormus verursacht wurde, der schmalen Wasserstraße, die den Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet. Etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung wird täglich durch die Meerenge transportiert, und die drohenden Angriffe des Irans auf Tanker haben die Verschiffungen fast zum Stillstand gebracht.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Oracle hat einen höheren Quartalsumsatz verbucht und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben, da die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) das Angebot weiterhin übersteigt. Der Cloud-Computing-Konzern wies für das dritte Geschäftsquartal einen Gewinn von 3,72 Milliarden US-Dollar oder 1,27 US-Dollar je Aktie aus. Im Vorjahreszeitraum waren es 2,94 Milliarden Dollar bzw. 1,02 Dollar je Aktie gewesen. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 1,79 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 1,70 Dollar. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf 17,19 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 16,92 Milliarden Dollar prognostiziert.

Oracle teilte mit, dass es seine Produktentwicklungsteams verkleinert habe, weil KI-Modelle effizienter geworden seien. Dies ermögliche es dem Unternehmen, mit weniger Personal mehr Software zu entwickeln. Die Nachfrage nach Cloud-Computing für KI-Training und -Inferenz wachse weiterhin schneller als das Angebot. Einige der größten Abnehmer von KI-Cloud-Kapazitäten hätten zudem kürzlich ihre Finanzlage gestärkt, teilte das Unternehmen mit.

Aufgrund dieser Dynamik rechnet Oracle damit, die prognostizierte Umsatzwachstumsrate für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus zu erreichen und möglicherweise sogar zu übertreffen. Oracle hob seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 90 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen bestätigte die Prognose für 2026. Für das laufende vierte Quartal erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 18 bis 20 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,92 bis 1,96 Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.806,75 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.046,75 +0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.743,50 +0,6

Topix-500 (Tokio) 2.882,90 +1,0

Kospi (Seoul) 5.609,95 +1,4

Shanghai-Composite 4.132,27 +0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.945,12 -0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Mittwoch dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Getragen werde die fortgesetzte Erholung von den weiter nachgebenden Ölpreisen, heißt es aus dem Handel. Allerdings seien Zweifel an einem baldigen Ende des Iran-Kriegs keineswegs ausgeräumt. Am Montag waren die Ölpreise vor dem Hintergrund des Krieges drastisch gestiegen, was Inflationssorgen schürte und die Börsen auf Talfahrt schickte, ehe US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg sei "sehr bald" beendet, eine Tendenzwende einläutete. Aktuell trägt ein Bericht des Wall Street Journal zur Beruhigung bei, wonach die Internationale Energieagentur die bisher größte Freigabe von Reserven plant, um Lieferunterbrechungen gegenzusteuern. Unterdessen hat der Iran Vertretern der US-Regierung zufolge Minen in der Straße von Hormus verlegt, einen wichtigen Transportweg für Öl. Im weiteren Tagesverlauf, nach Börsenschluss in Asien, werden in den USA die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.706,51 -0,1 -34,29 47.740,80

S&P-500 6.781,50 -0,2 -14,49 6.795,99

NASDAQ Comp 22.697,10 +0,0 +1,16 22.695,95

NASDAQ 100 24.956,47 -0,0 -10,78 24.967,25

Umsatzdaten

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,33 Mrd 1,49 Mrd

Gewinner 1.290 1.232

Verlierer 1.463 1.540

Unverändert 82 70

Wenig verändert - Die Skepsis über ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wie es US-Präsident Trump am Vortag in Aussicht gestellt hatte, ließ keine Kauflaune aufkommen. Zumal US-Kriegsminister Hegseth andere Signale ausgesandt hatte und Israel am Kriegsziel eines Regimewechsels im Iran festhielt. Hewlett Packard Enterprise gaben nach dem Geschäftsausweis zur ersten Periode um 3,2 Prozent nach. Belastend wirkte eine verlangsamte Entwicklung in den wichtigen Bereichen Cloud und KI. Biontech sackten um 17,9 Prozent ab. Zum einen übrzeugten Zahlen und Ausblick nicht, zum anderen ziehen sich die Gründer aus dem Biotechnologie-Unternehmen zurück. Kohl's verloren 1,5 Prozent, obwohl der Kaufhauskonzern mit besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen aufgewartet hatte. Händler wie Ross, T.J. Maxx und Burlington hätten Kohl's während des Weihnachtsgeschäfts offenbar Marktanteile abgenommen, fanden die Analysten von JP Morgan ein Haar in der Suppe.

USA - ANLEIHEN

Für die Rendite zehnjährigen US-Staatsanleihen ging es um 2 Basispunkte auf 4,15 Prozent nach oben. Die Ölpreisentwicklung habe Inflationssorgen am Köcheln gehalten, hieß es, weil dies Spielraum für Zinssenkungen verringere.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1638 +0,2 1,1610 1,1635 -0,9

EUR/JPY 183,75 +0,1 183,49 183,26 -0,1

EUR/GBP 0,8649 -0,0 0,8652 0,8645 -0,8

USD/JPY 157,88 -0,1 158,04 157,49 0,8

USD/KRW 1.465,61 -0,5 1.473,24 1.467,80 1,7

USD/CNY 6,8613 -0,2 6,8766 6,8795 -1,9

USD/CNH 6,8616 -0,3 6,8798 6,8803 -1,6

USD/HKD 7,8275 +0,1 7,8233 7,8237 0,6

AUD/USD 0,7178 +0,8 0,7119 0,7101 7,6

NZD/USD 0,5944 +0,3 0,5927 0,5929 3,3

BTC/USD 69.906,75 -0,5 70.250,91 70.406,67 -20,3

Der Dollar baute seine Vortagesverluste weiter aus - der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Greenback hatte zuletzt - insbesondere auch vor dem Hintergrund des massiven Anstiegs der Ölpreise - von seinem Status als "sicherer Hafen" profitiert. Wäre der Dollar allerdings ein unangefochten sicherer Hafen, wäre er deutlich stärker gestiegen, merkten die Analysten von TD zur derzeitigen Rolle des Greenbacks an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.201,21 +0,2 9,90 5.191,31

Silber 87,78 -0,7 -0,62 88,40

Platin 2.186,09 -0,7 -14,36 2.200,45

Der Goldpreis stieg im US-Handel um gut 1 Prozent, wobei laut Marktteilnehmern der schwächere Dollar mithalf.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,38 -0,1 -0,07 83,45

Brent/ICE 87,79 -0,0 -0,01 87,80

Die Erdölpreise gaben zunächst um einen zweistelligen Prozentwert nach. Nachdem Meldungen, die US-Marine habe Öltanker erfolgreich durch die Straße von Hormus eskortiert, unbestätigt blieben, reduzierten sie ihre Abgaben wieder etwas. Neben der von US-Präsident Trump ausgelösten vagen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende wurden die Ölpreise auch davon gedrückt, dass die Internationale Energieagentur (IEA) ein außerordentliches G7-Treffen zur Freigabe strategischer Ölreserven einberufen hatte. Des Weiteren hatte Saudi-Arabien eine erhöhte Kapazitätsauslastung der saudischen Ost-West-Pipeline bekannt gegeben als Umgehung der vom Iran praktisch gesperrten Schiffspassagen durch die Seestraße von Hormus.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CATHAY PACIFIC

