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+++++ TAGESTHEMA +++++

Samsung Electronics hat einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt. Dies signalisiert eine Fortsetzung der Rekordgewinnserie des Unternehmens inmitten des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI) und der Nachfrage nach Chips für KI-Infrastrukturen und -Anwendungen. Die starken Ergebnisse des weltgrößten Speicherchipherstellers könnten dazu beitragen, die Marktsorgen über die Nachhaltigkeit der Ausgaben für KI-Rechenkapazitäten zu zerstreuen. Der südkoreanische Technologiekonzern teilte mit, dass der operative Gewinn in den drei Monaten bis Ende Juni wahrscheinlich ein Allzeithoch von etwa 89.400 Billionen Won, umgerechnet 58,47 Milliarden Dollar, erreicht haben wird. Das wäre ein Anstieg von 56 Prozent gegenüber dem Rekordwert des Vorquartals. Das übertrifft die von FactSet erstellte Konsenserwartung von 85.054 Billionen Won. Der Quartalsumsatz soll sich auf einen Rekordwert von 171.000 Billionen Won mehr als verdoppelt haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Die SpaceX-Aktie wird erstmals innerhalb des Nasdaq-100-Index gehandelt, der bis zum nächsten Indexüberprüfungstermin 101 Werte enthält. In den breiteren Nasdaq-Composite wurden SpaceX bereits unmittelbar mit dem Börsengang aufgenommen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -78,0 Mrd USD

zuvor: -55,88 Mrd USD

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.571,75 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.660,25 -0,9

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,30 -0,4

Topix-500 (Tokio) 4.074,17 -0,7

Kospi (Seoul) 7.579,56 -5,9

Shanghai-Composite 3.994,59 -1,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.492,36 -0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Schwere Verluste in Seoul dominieren das Geschehen. Der in den vergangenen Wochen teils extrem volatile Kospi sackt einmal mehr stark ab. Der Index gilt als stark technologielastig und leidet einmal mehr unter Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln. Samsung Electronics rutschen um knapp 9 Prozent ab, obwohl das Unternehmen einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hat. Der Quartalsumsatz soll sich der Prognose zufolge mehr als verdoppeln. Trotz der starken Samsung-Zahlen ist im Handel von Zweifeln die Rede, ob das zukünftige Gewinnwachstum die hohen Bewertungen bei Aktien mit KI-Fantasie rechtfertigt. "Die Sorge ist, dass bei nachlassenden Investitionen das Wachstum der Speichernachfrage abflauen und die Gewinnerwartungen der Chiphersteller beeinträchtigen könnte", sagt Marktkenner Vasu Menon von OCBC. Die Schwäche breitet sich über die gesamte Halbleiter-Lieferkette aus. SK Hynix fallen um rund 9 Prozent. In Taipeh geben Hon Hai Precision Industry (Foxconn) um 1,2 Prozent nach, in Tokio Advantest um 1,9 Prozent und Murata Manufacturing um 7,4 Prozent. Außerdem fällt der Kurs des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings um rund 10 Prozent, während Lasertec um 7,0 Prozent zurückkommen. Softbank Group geben um 2,0 Prozent nach. Der breite Aktienindex Topix büßt 0,7 Prozent ein. Auf den Index in Seoul drückt aber auch ein Kurseinbruch bei Hanwha Ocean. Der Kurs taucht um gut 23 Prozent ab, nachdem Kanada einen großen U-Bootauftrag an die deutsche TKMS vergeben hat und nicht ein Konsortium unter Führung von Hanwha Ocean. HD Hyundai Heavy geben um über 7 Prozent nach. Das Unternehmen gehört dem Hanwha-Konsortium an.

WALL STREET

Dow-Jones 53.055,91 +0,3%

S&P-500 7.537,43 +0,7%

Nasdaq Comp. 26.121,16 +1,1%

Montag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,29 Mrd

Gewinner 1.605 1.684

Verlierer 1.171 1.065

unverändert 87 107

Freundlich - Nach dem langen Wochenende erreichte der Dow ein weiteres Rekordhoch. Das Ausbleiben neuer Störfeuer aus dem Nahen Osten kam der Stimmung ebenso zugute wie die nach dem unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag nun zumindest etwas gedämpfte Erwartung einer US- Zinserhöhung im Jahresverlauf. Neue US-Konjunkturdaten lieferten Licht und Schatten. Technologieaktien führten die Gewinner an. Im Halbleitersegment stiegen Micron um 0,9, AMD um 6,6 und Intel um 1,5 Prozent. Comcast verloren 1,7 Prozent mit der Neuigkeit, dass die Tochter Sky das TV-Geschäft des britischen Senders ITV für rund 2 Milliarden Dollar kauft. Broadcom verbesserten sich um 3,7 Prozent und Apple legten um 1,3 Prozent zu. Die beiden Unternehmen werden ihre Chip-Liefervereinbarung erneut verlängern. Solstice Advanced Materials rutschten um mehr als 15 Prozent ab. Das Spezialwerkstoffunternehmen übernimmt den Chemiehersteller Element Solutions für mehr als 12 Milliarden Dollar. Element gaben um 3 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 -0,01 4,12 4,12

5 Jahre 4,21 -0,00 4,21 4,20

10 Jahre 4,48 -0,00 4,49 4,47

Am Anleihemarkt tat sich kursmäßig kaum etwas, der Handel habe weiter die US-Jobdaten vom Donnerstag verdaut, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1431 -0,1 1,1440 1,1426 -2,7

EUR/JPY 185,03 -0,2 185,44 185,39 +0,6

EUR/GBP 0,8539 -0,0 0,8542 0,8563 -2,0

USD/JPY 161,84 -0,2 162,08 162,20 +3,3

USD/KRW 1.526,00 -0,2 1.528,49 1.532,56 +5,9

USD/CNY 6,7943 -0,0 6,7958 6,7917 -2,8

USD/CNH 6,7982 +0,1 6,7942 6,7942 -2,5

USD/HKD 7,8427 0,0 7,8430 7,8423 +0,8

AUD/USD 0,6937 -0,2 0,6952 0,6930 +4,0

NZD/USD 0,5689 -0,2 0,5700 0,5690 -1,2

BTC/USD 63.133,65 -1,0 63.796,48 62.923,37 -28,0

Der Dollar legte ganz leicht zu, der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Damit kam es zu einer leichten Erholung, nachdem der Greenback mit dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag unter Druck geraten war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.118,08 -1,1 -45,90 4.163,98

Silber 60,36 -2,8 -1,72 62,08

Platin 1.603,72 -1,7 -27,28 1.631,00

Der Goldpreis kam leicht zurück, die Feinunze verbilligte sich um rund 10 Dollar auf 4.160.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,28 +1,1 0,73 68,55

Brent/ICE 72,72 +1,0 0,73 71,99

Die Ölpreise tendierten seitwärts. Brent-Öl legte minimal zu auf gut 72 Dollar. Tendenziell für leichten Druck auf die Preise sorgte, dass die Opec+ beschlossen hatte, die Produktion den fünften Monat in Folge zu erhöhen, wenn auch nur leicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im Mai gegenüber dem Vorjahreswert um 0,4 Prozent gesunken. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,4 Prozent erwartet. Die Konsumneigung sank um 1,5 Punkte zum Vorjahr auf 86,1.

PHILIPPINEN

Die Inflation sank im Juni auf 6,4 von 6,8 Prozent im Mai. Sie lag damit innerhalb der Prognosespanne der Zentralbank von 6,0 bis 7,0 Prozent. Ökonomen hatten 6,6 Prozent erwartet. Die Kerninflation, die ausgewählte Nahrungsmittel- und Energieposten ausschließt, stieg auf 4,4 nach 4,1 Prozent.

USA - Aktienhandel

Die Texas Stock Exchange ist nun für den Handel geöffnet - gewissermaßen: Ab Montag werden eine Handvoll Test-Symbole an ihrer Live-Börse gehandelt. Der Test wird voraussichtlich einige Tage dauern. Danach geht die Börse dazu über, alle öffentlich gehandelten Aktien und Fonds schrittweise einzuführen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)