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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Sitzung der US-Notenbank ist eine der am wenigsten vorhersehbaren seit Jahren. Ein neuerlicher Ölpreisschock und eine falkenhafte Fraktion unter den Notenbankern, die auf Zinserhöhungen drängt, prallen auf verhaltenere Inflationsdaten, die eher für eine Zinspause sprechen. Und an der Spitze der Behörde steht ein neuer Vorsitzender, der bislang keinerlei Hinweise darauf gegeben hat, zu welcher Seite er neigt. Kevin Warsh hat in den vergangenen zwei Monaten wiederholt zugesagt, die Preisstabilität wiederherzustellen. Wie das aktuelle Zinsniveau dieses Ziel erreichen soll, hat er jedoch nicht erläutert. Die Notenbanker, die für eine Zinserhöhung plädieren, treten besonders nachdrücklich auf. Einige von ihnen gelten als Kandidaten für eine Gegenstimme, sollte die Fed die Zinsen unverändert belassen. Einige einflussreiche Währungshüter deuteten bereits an, dass sie zwar zu einer Zinspause neigten, eine straffere Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf jedoch unterstützen könnten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.458,75 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.813,25 -0,4

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.036,60 +1,0

Nikkei-225 61.281,41 -1,7

Topix-500 (Tokio) 3.966,21 +0,1

Kospi (Seoul) 5.611,04 -6,9

Shanghai-Composite 3.835,36 +0,6

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.628,64 +1,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während sich an den Aktienbörsen meist schwächere Trends durchsetzen, bleibt es beim Ausverkauf im Halbleitersektor wie schon am Vortag. Der Kospi bricht erneut ein, Händler sprechen von panikartigen Verkäufen im Halbleitersektor. Wie schon am Vortag wächst die Skepsis, ob die enormen KI-Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen erwirtschaften werden. Belastet werden die Börsen zudem von steigenden Ölpreisen, nachdem im Nahen Osten erneut Kämpfe und wechselseitige Attacken ausgebrochen sind. Die Verunsicherung am Markt wird durch die am Abend anstehende Leitzinsentscheidung in den USA verschärft. Zwar dürfte die Fed das Zinsniveau bestätigen. Doch warnt CBA-Analystin Carol Kong vor einer möglichen Zinsanhebung. Höhere Zinsen wären auch für den Technologiesektor mit seinen hohen Kosten ein zusätzliches Problem. In Südkorea rauschen die Chititel SK Hynix m weitere 18,5 Prozent südwärts, nachdem selbst ein Gewinnanstieg um das 13-fache Anleger nicht zufrieden gestellt hat. Sowohl Umsatz als auch Betriebsgewinn lagen jedoch unter Konsens. Samsung Electronics, die am Donnerstag berichten wird, stürzen um 11,5 Prozent ab. Auch der technologielastige Taiex in Taiwan gibt über 4 Prozent nach. In Japan dreht der Markt im Verlauf ins Minus. In China beweist der Markt einmal mehr seine Eigenständigkeit und die Konzentration auf heimische Aspekte. Auch in Australien, wo Technologiewerte im Leitindex keine Rolle spielen, beweist der Leitindex Stärke. Daten zu den Verbraucherpreisen stellten kein Alarmsignal für eine Zinserhöhung im August dar, heißt es. Gestützt wird der Markt von Rio Tinto (+4,4%). Der Bergbaukonzern hat seine Zwischendividende nach positiven Geschäftszahlen erhöht. Im Fahrwasser steigen BHP um 1,2 Prozent.

WALL STREET

Dow-Jones 52.747,32 +1,0

S&P-500 7.428,78 +0,2

Nasdaq Composite 24.876,91 -0,2

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 1,20 Mrd

Gewinner 1.743 1.729

Verlierer 1.018 1.022

Unverändert 85 82

Uneinheitlich - Zweigeteilt hat sich die Wall Street am Dienstag gezeigt. Für den Dow-Jones-Index ging es deutlicher nach oben. Hier trieben vor allem die deutlichen Kursgewinne von Sherwin-Williams und Coca-Cola nach Quartalszahlen. Für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es dagegen weiter nach unten. Die Verluste bei den Chip-Werten setzten sich fort. Marktteilnehmer verwiesen aber auch auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsergebnisse von wichtigen Tech-Konzernen wie Meta Platforms, Qualcomm, Microsoft, Amazon und Apple. Hier dürften vor allem die Investitionen in den KI-Bereich im Fokus stehen, deren immer gewaltigere Ausmaße für zunehmende Bedenken am Markt sorgen. Es habe aber auch Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank geherrscht, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Die Aktien von Nvidia erholten sich von anfänglichen Verlusten und stiegen um 0,3 Prozent. Dagegen ging es für die Titel von Advanced Micro Devices und Intel um 8,2 und 5,9 Prozent abwärts. Boeing verbesserten sich um 4,8 Prozent. Der Flugzeugbauer hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,56 Milliarden US-Dollar erzielt, 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz ist dabei in allen Sparten gestiegen. Die Paypal-Aktie gewann 4 Prozent. Die Ergebnisse für das zweite Quartal lagen über den Erwartungen der Analysten. Coca-Cola (+5%) hat im zweiten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Sherwin-Williams (+8,3%) hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal höhere Gewinne und Umsätze verzeichnete. Der Farbenhersteller gewann Marktanteile hinzu und erhöhte die Preise.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,28 -0,05 4,32 4,26

10 Jahre 4,60 -0,04 4,64 4,58

Die Renditen gaben mit gesunkenen Ölpreisen erneut nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1400 +0,1 1,1385 1,1370 -2,9

EUR/JPY 186,32 -0,1 186,56 186,19 +1,3

EUR/GBP 0,8570 +0,0 0,8568 0,8547 -1,7

USD/JPY 163,40 -0,3 163,82 163,73 +4,3

USD/KRW 1.447,10 -0,4 1.452,69 1.459,98 +0,5

USD/CNY 6,7702 -0,0 6,7710 6,7680 -3,2

USD/CNH 6,7707 +0,0 6,7701 6,7685 -2,9

USD/HKD 7,8432 +0,0 7,8407 7,8417 +0,8

AUD/USD 0,6955 -0,3 0,6973 0,6971 +4,2

NZD/USD 0,5791 +0,1 0,5786 0,5772 +0,6

BTC/USD 64.002,83 +0,2 63.854,58 63.480,63 -27,0

Der Dollar fiel zurück. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,3 Prozent. Der Fokus des Marktes liege vor allem auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, hieß es. Der Dollar könnte eine reflexartige Schwäche erleiden, falls die US-Notenbank die Zinsen unverändert lässt, schrieben die Strategen von TD Securities.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.033,62 +0,2 6,50 4.027,12

Silber 57,76 +1,1 0,62 57,15

Platin 1.597,45 -0,5 -7,49 1.604,94

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder ab. Die Feinunze reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 4.044 Dollar und fiel wieder unter die Marke von 4.100 Dollar. Der Markt schaue vor allem auf die Aussagen des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh zur weiteren geldpolitischen Strategie der Notenbank, hieß es.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,97 +3,4 2,71 79,26

Brent/ICE 87,14 +3,6 3,05 84,09

Die Ölpreise gaben weiter nach. Ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich mit der andauernden Feuerpause im Iran-Krieg um 5,2 Prozent auf 83,77 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte Axios am Montag gesagt, er habe die Angriffe auf den Iran ausgesetzt, um Verhandlungen zu ermöglichen, könnte aber wieder zu erweiterten Militäraktionen zurückkehren, falls die Gespräche scheitern. Damit bleibe die Unsicherheit hoch, hieß es.

Im asiatisch dominierten frühen Handel am Mittwoch ziehen die Preise wieder kräftig an, nachdem der Iran im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte angegriffen hat. Die iranischen Raketen seien jedoch abgewehrt worden, so die US-Armee.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INFLATION AUSTRALIEN

2Q Verbraucherpreise +3,8% gg Vorjahr (PROGNOSE: +4,0%)

2Q Verbraucherpreise +0,6% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,7%)

MEDIENMARKT KANADA

Kanada wird die Bemühungen aufgeben, ausländische Streamingdienste zu verpflichtenden finanziellen Beiträgen für die heimische Unterhaltungsindustrie zu zwingen. Dies geht aus einem Gerichtsdokument hervor. Die Enthüllung stellt das jüngste Anzeichen für eine Kehrtwende in der kanadischen Politik dar. Seit fast einem Jahrzehnt war diese darauf ausgerichtet, große ausländische digitale Plattformen zu finanziellen Beiträgen zu verpflichten. Damit sollte das System der heimischen Fernseh- und Filmprogramme am Leben erhalten werden.

FORD

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 01:56 ET (05:56 GMT)