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+++++ TAGESTHEMA +++++

HPE hat ihre Gesamtjahresprognose angehoben und im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn erzielt. Der Ausbau der KI-Infrastruktur kurbelte die Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren weiter an. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Gewinn je Aktie von 3,68 bis 3,98 US-Dollar. HPE erwartet einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 Dollar bei einem Umsatz von 59,4 Milliarden bis 63,1 Milliarden Dollar. Beide Spannen entsprechen einem Wachstum von 27 Prozent bis 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor hatte HPE für das Geschäftsjahr 2027 ein bereinigtes Gewinnwachstum von 16 Prozent bis 20 Prozent und ein Umsatzplus von 13 Prozent bis 17 Prozent prognostiziert. Analysten stellen für das Geschäftsjahr derzeit einen bereinigten Gewinn von 4,76 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 55,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Im vierten Geschäftsquartal belief sich der Unternehmensgewinn auf 1,82 Milliarden Dollar, verglichen mit 175 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie und unter Berücksichtigung der Dividendenzahlungen auf Vorzugsaktien wies das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 Dollar aus, nach 11 Cent im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das Ergebnis bei 1,43 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,28 Dollar je Aktie gerechnet. Die Erlöse kletterten auf 14,55 Milliarden Dollar, verglichen mit 9,68 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Die Analystenschätzungen hatten bei 14,47 Milliarden Dollar gelegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens November

PROGNOSE: 92,8

zuvor: 91,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.272,50 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.874,00 +0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.726,40 +1,8

Nikkei-225 58.644,63 +3,9

Topix-500 (Tokio) 3.764,88 +2,5

Kospi (Seoul) 5.006,03 +6,3

Shanghai-Composite 3.544,96 +0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.206,74 -0,8

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die globale Huang-Rally erreicht die lokalen Börsen. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von Nvidia sorgt wie schon an der Wall Street für Kauflaune - vor allem im Technologiesektor. Die Nachricht befeuert aber auch den Gesamtmarkt, weil sie laut Händlern die jüngsten Zweifel über die Rentabilität der massiven KI-Investitionen zunächst beiseite wischt. Die Schlagzeilen beflügeln vor allem die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan, die zuletzt aber auch besonders unter dem Huang-Abgang gelitten hatten. Die Erwartung einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte am Donnerstag bremst den Markt in Südkorea nicht. Unter den Sektorwerten klettern in Taipeh TSMC um 9,9 Prozent, Foxconn um 8,2 Prozent und Largan Precision um 9,9 Prozent. In Seoul liegen die Technikschwergewichte SK Hynix mit einem Aufschlag von 8,8 Prozent und Samsung Electronics mit einem Plus von 8,1 Prozent vorn. In Tokio haussieren Kioxia um 10,1 Prozent, Murata um 14,9 Prozent und Advantest um 13 Prozent - Tokyo Electron klettern um 8,2 Prozent. In China geht es verhaltener zu, der chinesische Aktienmarkt hatte jedoch zuvor auch die scharfe Abwärtsbewegung im Technologiesektor nicht eins zu eins mitgemacht. Gleichwohl sind Halbleiterwerte gesucht, in Hongkong klettern Hua Hong Grace Semiconductor um 1,2 und SMIC um 2,0 Prozent. Foxconn Industrial Internet ziehen in Schanghai um 8,3 Prozent. Auch die Börse in Sydney, wo Technologiepapiere keine große Rolle spielen, lässt sich von der positiven Stimmung anstecken. Allerdings zählen in Sydney stärker vertretene Rohstoffunternehmen als Profiteure des Ausbaus beispielsweise von Rechenzentren, der mit der Huang-Rückkehr nun wieder zuversichtlicher gesehen wird.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.595,31 +3,0 +1447,98 48.147,33

S&P-500 7.237,17 +4,7 +326,78 6.910,39

NASDAQ Comp 24.089,56 +6,5 +1471,83 22.617,73

NASDAQ 100 26.746,10 +6,9 +1717,11 25.028,98

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,36 Mrd 1,67 Mrd

Gewinner 2.322 541

Verlierer 446 2.197

Unverändert 51 46

Hausse - Die überraschende Wiedereinsetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia - offenbar auch auf Betreiuben durch US-Präsident Donald Trump - löste ein Kursfeuerwerk im gesamten Technologiesektor aus. Die Nvidia-Aktie schoss um 31 Prozent nach oben. Huangs ebenso überraschender Abgang hatte Zweifel an der Zukunft des Unternehmens und den milliardenschweren Investitionen in KI ausgelöst. Seine Rückkehr habe Unsicherheiten über die Lieferzusagen, die technologische Ausrichtung und mögliche politische Risiken rund um Nvidia wieder verringert, hieß es. Aktien wie AMD, Intel oder Coreweave erholten sich um 6,8 bzw. 16,3 und 22,3 Prozent. Dagegen ging es für die Anthropic-Aktie nach dem Kurseinbruch am Freitag um weitere 1,4 Prozent. Die Nachricht über die Huang-Rückkehr machte eine Großfusion im Cybersecurity -Segment fast zur Nebensache. Crowdstrike übernimmt im Zuge eines Aktientauschs Zscaler. Die Transaktion hat ein Volumen von 43,9 Milliarden Dollar. Die Crowdstrike-Aktie knickte um 8,9 Prozent ein. Überzeugende Quartalszahlen und ein erhöhter Ausblick von Crowdstrike kamen dagegen nicht an. Zscaler legten um 17,7 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,66 +0,05

10 Jahre 4,92 +0,01

Mit den Renditen ging es nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag wieder leicht nach oben. Zum Ausklang der Vorwoche hatte die Kurse der Anleihen stark zugelegt, weil es angesichts des Einbruchs am Aktienmarkt zu Umschichtungen in Anleihen gekommen war. Diese Bewegung sei mit der Erholungshausse bei Aktien teils wieder umgekehrt worden, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,0907 +0,1 1,0901 1,1000 -7,1

EUR/JPY 173,74 +0,2 173,34 174,94 -5,6

EUR/GBP 0,8362 +0,0 0,8359 0,8380 -4,1

USD/JPY 159,27 +0,2 159,00 159,02 +1,7

USD/KRW 1.344,20 +0,3 1.340,47 1.343,36 -6,7

USD/CNY 6,6612 -0,1 6,6643 6,6646 -4,8

USD/CNH 6,6621 -0,1 6,6664 6,6664 -4,5

USD/HKD 7,8424 0,0 7,8427 7,8387 +0,8

AUD/USD 0,6629 +0,1 0,6626 0,6648 -0,6

NZD/USD 0,5449 0,0 0,5449 0,5474 -5,3

BTC/USD 60.311,28 -1,6 61.292,59 61.435,64 -31,2

Der Dollar legte deutlich zu. Der Euro ging mit 1,0906 Dollar aus dem US-Handel und damit auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Die Wiedereinsetzung von Nvidia-CEO Huang habe den Greenback gestützt, hieß es. Huangs Rückkehr stärke die Zuversicht in den KI-Boom und damit in die Wachstumsperspektiven der US-Wirtschaft und die kräftige Erholung der Technologiewerte habe Anleger zudem wieder mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank rechnen lassen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.613,86 -0,5 -17,82 3.631,68

Silber 42,15 -2,1 -0,91 43,06

Platin 1.285,66 -3,0 -39,34 1.325,00

Der Goldpreis erholte sich etwas von den jüngsten Verlusten. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 3.631 Dollar im späten US-Geschäft. In der Vorwoche hatte das Edelmetall mit den starken Verlusten bei Aktien noch den stärksten Rückgang seit März verzeichnet. "Dass die Goldpreise bei Ausverkäufen an den Aktienmärkten zunächst fallen, ist ein übliches Muster", kommentierten Analysten von Goldman Sachs. "Die Liquidität von Gold macht es bei starken Abverkäufen risikoreicher Anlagen zu einer Quelle von Barmitteln." Mit der Erholung bei Aktien, ging es somit folgerichtig auch für den Goldpreis wieder etwas nach oben. Allerdings bremsten zugleich der gestiegene Dollar und die wieder gestiegene Erwartung höherer Zinsen.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,69 -0,6 -0,48 80,17

Brent/ICE 88,98 -0,4 -0,39 89,37

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 3,5 Prozent auf knapp über 89 Dollar. Ausschlaggebend sei vor allem die Aussicht auf ein wachsendes Überangebot gewesen, sagten Markteilnehmer. Die Ölexporte aus dem Nahen Osten hätten sich schneller erholt als erwartet, zudem sei die libysche Sharara-Pipeline wieder in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig sei ein Teil der geopolitischen Risikoprämie herausgenommen worden, weil US-Präsident Trump einer diplomatischen Lösung im Konflikt mit Iran offenbar mehr Zeit einräume - trotz anhaltender Angriffe auf Schiffe und Energieanlagen in der Region.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

US-EXPORTBESCHRÄNKUNGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 24, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)