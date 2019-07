Gold stieg um 1,4 Prozent auf 1.426 Dollar je Feinunze. Hier stützte die jüngste Entwicklung im Handelsstreit und, wie bereits schon länger, die Erwartung niedriger Zinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 Prozent gesenkt.

GELDPOLITIK USA

Fed-Kansas-Präsidentin Esther George sieht offenbar noch nicht die Zeit für eine Zinssenkung gekommen. Sie sei aber bereit, flexibel zu agieren. George ist gegenwärtig stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der US-Notenbank.

KONJUNKTUR JAPAN

Exporte Juni -6,7% (PROGNOSE: -5,4%) gegenüber Vorjahr

Importe Juni -5,2% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Juni Überschuss 589,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 420 Mrd JPY)

Exporte nach China Juni -10,1% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Juni -8,2% gg Vorjahr

Exporte in die USA Juni +4,8% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Juni -6,7% gg Vorjahr

INNENPOLITIK USA

Das US-Repräsentantenhaus hat den Vorstoß eines demokratischen Abgeordneten abgewiesen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einzuleiten. Die von den oppositionellen Demokraten dominierte Kongresskammer lehnte den Antrag des Abgeordneten Al Green mit deutlicher Mehrheit ab. Trump begrüßte das Abstimmungsergebnis - und sprach vom Ende der Versuche, ihn des Amtes zu entheben.

WELTGESUNDHEIT

Wegen der Ausbreitung der lebensgefährlichen Infektionskrankheit Ebola in der Demokratischen Republik Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen globalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Es sei "für die Welt an der Zeit zu handeln" und die Ebola-Epidemie in dem armen zentralafrikanischen Land zu bekämpfen, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat sich einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge trotz der Sorgen um den Handel stabil entwickelt. Die zwölf Regionaldistrikte der Fed berichteten, dass die Wirtschaftsaktivität im Frühsommer moderat gewachsen ist.

USA - SAUDI-ARABIEN

Der US-Kongress hat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien blockiert und ist damit erneut auf Konfrontationskurs zu US-Präsident Donald Trump gegangen. Nach dem US-Senat stimmte das Repräsentantenhaus gegen die geplanten Lieferungen im Umfang von insgesamt 8,1 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien und weitere Verbündete im Nahen Osten.

USA - Türkei

Wegen des Streits um den Kauf russischer Luftabwehrraketen durch die Türkei werden die USA keine F-35-Kampfflugzeuge an den Nato-Partner ausliefern. Grundsätzlich werde die US-Regierung jedoch trotz der Differenzen ihre "umfangreiche" Kooperation mit Ankara fortsetzen.

ALCOA

hat bei Vorlage seiner Quartalszahlen vor einer Wachstumsabschwächung der globalen Aluminiumnachfrage gewarnt. Der weltweit zweitgrößte Hersteller des Leichtmetalls verbuchte den zweiten Quartalsverlust in Folge. Das zweite Quartal wurde mit einem Nettoverlust von 402 Millionen Dollar oder 2,17 Dollar je Aktie beendet, nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Überschuss von 10 Millionen Dollar oder 5 Cent je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Bereinigt belief sich der Fehlbetrag auf 1 Cent je Aktie, womit Alcoa die Erwartungen der Analysten bei Factset übertraf, die von einem Minus von 19 Cent ausgegangen waren.

EBAY

wächst weiterhin nur verhalten, hat im jüngsten Quartal aber mehr verdient als erwartet und hob die Jahresprognose an. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 2 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar zu. Ebay führte das auf den Anstieg der Nutzerzahlen um 4 Prozent zurück. Der Nettogewinn fiel um 37 Prozent auf 402 Millionen Dollar. Vor Sondereffekten steigerte der Online-Marktplatz seinen Gewinn aber um 11 Prozent auf 68 Cent je Aktie. Das war besser als von Analysten mit 62 Cent erwartet.

FACEBOOK

Die G7-Staaten haben Bedenken wegen der geplanten Facebook-Währung Libra geäußert und ein gemeinsames Vorgehen angekündigt.

NETFLIX

hat mit seiner Kundenzahl enttäuscht. Zwar hat das US-Unternehmen die Zahl seiner Kunden im zweiten Quartal weiter gesteigert und die Schwelle von 150 Millionen übertroffen. Doch verfehlte es die Erwartungen. Hinzu kamen 2,7 Millionen Neukunden auf insgesamt 151,6 Millionen. Der Konzern selbst hatte 5 Millionen in Aussicht gestellt, Analysten hatten auf 5,3 Millionen gehofft. Der Umsatz legte um 26 Prozent auf 4,92 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Unter dem Strich verdiente der Konzern 270 Millionen Dollar oder 60 (76) Cent je Aktie. Vor allem der internationale Markt speiste das Wachstum.

IBM

Der IT-Riese hat seinen negativen Umsatztrend im zweiten Quartal nicht umkehren können. Der Umsatz sank das vierte Quartal in Folge. Im zweiten Quartal sank der Umsatz von "Big Blue" um 4,2 Prozent, Analysten hatten mit etwas höheren Erlösen gerechnet. Der Gewinn stieg jedoch leicht.

